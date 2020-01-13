رياضة

رئيس بوخارست الروماني: الأهلي طلب ضم أرلم نويري

تحرير:أحمد سعيد ١٣ يناير ٢٠٢٠ - ١٠:١٣ م
أرلم نويري
أرلم نويري
كشف جيجي بيكالي رئيس نادي ستيوا بوخارست الروماني، مفاوضات النادي الأهلي من أجل ضم أرلم نويري مهاجم الفريق في الانتقالات الشتوية الحالية. وقال رئيس النادي الروماني أن النادي دخل في مفاوضات جادة مع النادي الأهلي المصري الذي يرغب في ضم اللاعب، مشيرًا إلى أنه تم إنجاز 80% من المفاوضات مع العملاق المصري ولكنه عاد وأكد أن الأمور مازالت معلقة، حيث إنه يمتلك عروض أخرى من المنطقة العربية من أجل الفوز في سباق التوقيع مع الفرنسي العملاق.
وأكد رئيس النادي أنه لديه عرض من نادي سعودي كما وصفه قد تقدم بمبلغ يصل إلى مليون و800 ألف يورو من أجل ضمه ولكن بيكالي طالب بزيادة المبلغ المعروض ليصل لـ2 مليون يورو. وأكد مالك النادي الروماني أن الأهلي المصري وضع عرض قيمته 800 ألف يورو من أجل التعاقد مع المهاجم الذي سوف يتم عامه الـ32 في شهر فبراير
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