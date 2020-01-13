رئيس بوخارست الروماني: الأهلي طلب ضم أرلم نويري
تحرير:أحمد سعيد
١٣ يناير ٢٠٢٠ - ١٠:١٣ م
أرلم نويري
كشف جيجي بيكالي رئيس نادي ستيوا بوخارست الروماني، مفاوضات النادي الأهلي من أجل ضم أرلم نويري مهاجم الفريق في الانتقالات الشتوية الحالية.
وقال رئيس النادي الروماني أن النادي دخل في مفاوضات جادة مع النادي الأهلي المصري الذي يرغب في ضم اللاعب، مشيرًا إلى أنه تم إنجاز 80% من المفاوضات مع العملاق المصري ولكنه عاد وأكد أن الأمور مازالت معلقة، حيث إنه يمتلك عروض أخرى من المنطقة العربية من أجل الفوز في سباق التوقيع مع الفرنسي العملاق.
وأكد رئيس النادي أنه لديه عرض من نادي سعودي كما وصفه قد تقدم بمبلغ يصل إلى مليون و800 ألف يورو من أجل ضمه ولكن بيكالي طالب بزيادة المبلغ المعروض ليصل لـ2 مليون يورو.
وأكد مالك النادي الروماني أن الأهلي المصري وضع عرض قيمته 800 ألف يورو من أجل التعاقد مع المهاجم الذي سوف يتم عامه الـ32 في شهر فبراير
وأكد رئيس النادي أنه لديه عرض من نادي سعودي كما وصفه قد تقدم بمبلغ يصل إلى مليون و800 ألف يورو من أجل ضمه ولكن بيكالي طالب بزيادة المبلغ المعروض ليصل لـ2 مليون يورو.
وأكد مالك النادي الروماني أن الأهلي المصري وضع عرض قيمته 800 ألف يورو من أجل التعاقد مع المهاجم الذي سوف يتم عامه الـ32 في شهر فبراير المقبل وبالفعل تم قطع شوط كبير في المفاوضات ومن المنتظر أن تتضح الرؤية في الفترة القليلة القادمة.
ويمتد عقد المهاجم الفرنسي مع نادي ستيوا بوخارست الروماني حتى نهاية الموسم الجاري، حيث يتبقى في عقد اللاعب 6 أشهر فقط، وهو ما دفع بيكالي إلى الإعلان عن ترحيبه برحيل المهاجم في الانتقالات الشتوية الحالية.
وشدد رئيس ستيوا أنه يحب أن يرى اللاعب بالدوري الإماراتي أو السعودي، حيث إنه في حالة تمكنه من إنهاء الاتفاق مع نادي سعودي أو إماراتي سوف تكون صفقة جيدة جدا للنادي وللاعب في المرحلة المقبلة.
وأوضحت تقارير رومانية أن بيكالي رئيس ستيوا بوخارست سوف يحقق ربح كبير بأي حال من الأحوال، حيث إن العروض المتواجدة على الطاولة من أجل اللاعب ستوفر ربح قد يصل لـ550 ألف يورو على الأقل حتى في حالة الموافقة على العرض الأقل ماديا وهو عرض النادي الأهلي المصري.
وانضم أرلم نويري إلى نادي ستيوا بوخارست في عام 2017 من نادي دينامو الروماني مقابل 250 ألف يورو فقط.
ويرغب النادي الأهلي في ضم مهاجم لتدعيم خط الهجوم في الانتقالات الشتوية الجارية، حيث يتبقى في قائمة الأهلي مكان واحد فقط، بعد ضم محمود عبد المنعم كهربا ويسعى لإنهاء الصفقة الثانية في خلال الأيام المقبلة قبل نهاية شهر يناير الجاري.