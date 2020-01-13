«جثة وخيانة».. كواليس مقتل سائق «توك توك» في شبرا

تحرير:محمد أبو زيد ١٣ يناير ٢٠٢٠ - ١٠:٣٥ م

جثة - أرشيفية

جثة سائق بمنطقة بهتيم وبها عدة طعنات بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة، شكلت لغزا للأجهزة الأمنية قبل أن تنجح في فك شفراته، إذ كشفت تحريات رجال المباحث أن وراء ارتكاب الواقعة الزوجة وعشيقها مالك مخبز حيث استدرج العشيق المجني عليه بحجة العشاء سويا وعقد العزم على التخلص منه خشية افتضاح أمرهما، وبعد قتله استولى على "التوك توك" الخاص به وتليفونه المحمول وسلمهما للزوجة المتهمة. كانت الأجهزة الأمنية بالقليوبية قد تلقت إخطارًا بالعثور على جثة سائق بمنطقة بهتيم وبها عدة طعنات متفرقة بالبطن والصدر وعثر معه على حافظة نقوده ومبلغ مالي.

بسؤال زوجته، قررت بخروجه للعمل على "التوك توك" وعدم عودته للمنزل، في الوقت الذي عمد فريق البحث على جمع التحريات التي دلت أن وراء ارتكاب الواقعة مالك مخبز تربطه علاقة آثمة بالزوجة. وتمكن رجال المباحث من ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة لوجود علاقة عاطفية بينه وبين زوجة المجني عليه، وخشية افتضاح