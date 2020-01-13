جريمة

«جثة وخيانة».. كواليس مقتل سائق «توك توك» في شبرا

تحرير:محمد أبو زيد ١٣ يناير ٢٠٢٠ - ١٠:٣٥ م
جثة - أرشيفية
جثة - أرشيفية
جثة سائق بمنطقة بهتيم وبها عدة طعنات بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة، شكلت لغزا للأجهزة الأمنية قبل أن تنجح في فك شفراته، إذ كشفت تحريات رجال المباحث أن وراء ارتكاب الواقعة الزوجة وعشيقها مالك مخبز حيث استدرج العشيق المجني عليه بحجة العشاء سويا وعقد العزم على التخلص منه خشية افتضاح أمرهما، وبعد قتله استولى على "التوك توك" الخاص به وتليفونه المحمول وسلمهما للزوجة المتهمة. كانت الأجهزة الأمنية بالقليوبية قد تلقت إخطارًا بالعثور على جثة سائق بمنطقة بهتيم وبها عدة طعنات متفرقة بالبطن والصدر وعثر معه على حافظة نقوده ومبلغ مالي.
بسؤال زوجته، قررت بخروجه للعمل على "التوك توك" وعدم عودته للمنزل، في الوقت الذي عمد فريق البحث على جمع التحريات التي دلت أن وراء ارتكاب الواقعة مالك مخبز تربطه علاقة آثمة بالزوجة. وتمكن رجال المباحث من ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة لوجود علاقة عاطفية بينه وبين زوجة المجني عليه، وخشية افتضاح
اقرأ المزيد
فتاة- الصنايع (1)

شاب يحضن فتاة في الشارع بالشرقية.. والمحافظ: خطيبها

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو لشاب يقف أمام مدرسة أبو حماد الثانوية الصناعية بالشرقية، ويحمل باقة من الورد وخلفه مجموعة من الشباب، وفور مشاهدة إحدى الفتيات، قدم لها باقة ورد، فيما تقوم هي باحتضانه في الشارع وسط تصفيق البعض. ووجه الشاب رسالة شديدة اللهجة للمارة وبعض سائقي "التوك توك" والمتواجدين أمام المدرسة قائلا: "اللى هيبصلها هضربه بالنار" ثم قام باصطحابها.
إصابة-14-شخص-فى-حادث-تصادم-سيارتين-فى-البحيرة (1)

إصابة 11 شخصًا بينهم طفلة في تصادم سيارتين بسوهاج

حادث تصادم أمام مدخل مدينة دار السلام على الطريق الزراعي الشرقي بسوهاج، أسفر عن إصابة 11 شخصا بكسور وجروح متفرقة، وتم نقلهم لمستشفى دار السلام المركزي. تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، بلاغا من غرفة عمليات النجدة بحدوث تصادم على الطريق الزراعي الشرقي، وتبين من الفحص حدوث تصادم بين سيارتين أحدهما أجرة والأخرى ميكروباص.
انتحار

انتحار شاب من أعلى كوبري النيل بالمنيا

وقف شاب جامعي أعلى كوبري النيل في مدينة المنيا، وفي لحظات ألقى بنفسه في مياه النيل ليلقى مصرعه غرقا في الوقت الذي لم ينجح فيه الأهالي من إنقاذه وتم انتشال الجثة. تلقى اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، إخطارا من اللواء خالد عبد السلام مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ من قسم شرطة المنيا بعثور أهالي مدينة المنيا على جثة شاب ملقاه بنهر النيل.
حادث دهس قطار لسيارة - أرشيفية

مصرع شاب تحت عجلات قطار أبو النمرس بالجيزة

لقى شاب مصرعه، إثر سقوطه من قطار بمنطقة منيل شيحة بدائرة قسم شرطة أبو النمرس، ولفظ أنفاسه الأخيرة متأثرا بإصابته. تلقى المقدم محمد داود رئيس مباحث قسم شرطة أبو النمرس، إشارة من غرفة عمليات النجدة تفيد بمصرع شاب أسفل عجلات القطار بمنطقة منيل شيحة بدائرة القسم. انتقلت قوة من القسم إلى محل البلاغ، وبالفحص عثر على جثة شاب في العقد الثالث من العمر وتبين من التحريات الأولية سقوط الشاب من القطار ولقى مصرعه في الحال.
اقرأ المزيد من الأخبار
انتحار

انتحار شاب من أعلى كوبري النيل بالمنيا

وقف شاب جامعي أعلى كوبري النيل في مدينة المنيا، وفي لحظات ألقى بنفسه في مياه النيل ليلقى مصرعه غرقا في الوقت الذي لم ينجح فيه الأهالي من إنقاذه وتم انتشال الجثة. تلقى اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، إخطارا من اللواء خالد عبد السلام مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ من قسم شرطة المنيا بعثور أهالي مدينة المنيا على جثة شاب ملقاه بنهر النيل.
جثة-فى-شقة

«علاقة محرمة وجثة».. مسجل خطر يقتل ربة منزل بالسيدة

جثة لفتاة في العقد الثالث من العمر ملفوفة بملاءة سرير وملقاة بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة السيدة زينب، لغز تمكن ضباط المباحث من كشف غموضه سريعا، إذ تبين أن المتهم مسجل خطر تربطه بالمجني عليها علاقة غير شرعية. قسم شرطة السيدة زينب تلقى بلاغًا من الأهالى بوجود جثة لفتاة ملفوفة بملاءة سرير وملقاة بأحد الشوارع، انتقل على الفور رجال المباحث إلى مكان الواقعة، وبفحص الجثة تبين وجود كدمات وآثار ضرب بأنحاء متفرقة من الجسد. التحريات دلت أن الجثة لربة منزل، وعلى علاقة غير مشروعة بشاب كانت تتردد عليه في شقته، وأنه مرتكب الواقعة.
جثة- ارشفيفة

جثة على الطريق.. مأساة أب عثر على ابنه مقتولا

فريق بحث رفيع المستوى شكله اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام تنسيقا مع إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية، توصلت جهوده إلى حل الجريمة اللغز لدى العثور على جثة سائق "توك ملقاة بأحد الطرق بدائرة المركز "مكبل اليدين"، بعد بلاغ تلقاه مأمور مركز شرطة قليوب (بمديرية أمن القليوبية) تبلغ بالعثور على جُثة لشخص ملقاة بأحد الطرق بدائرة المركز مُكبل اليدين، وعدم وجود إصابات ظاهرية به، وحضور أحد الأشخاص (مقيم بدائرة قسم شرطة الخصوص) للمركز، وتعرفه على الجثة وأنها لنجله، وأنه خرج بـ"توك توك" قيادته للعمل عليه ولم يعد.
المتهمة (2)

انتقام بائعة شاي.. كواليس مقتل سائق وإلقاء جثته في النيل

رغم أنها في منتصف العشرينيات من عمرها، إلا أن "بائعة الشاي" اختصرت رحلتها بالحياة في التنقل بين ثلاث رجال حتى سقطوا معها في الجحيم، وكانت البداية عندما تزوجت من "جزار" وعاشت معه لفترة قبل أن يطلقها، لكنها لم تكن تتخيل حياتها بلا رجال، فانطلقت تبحث عن زوج آخر حتى أسقطت في شباكها "سائق"، ولسوء معاملته لها قررت الانفصال عنه، وهذه المرة لم تبحث عن الزوج الثالث بعد فشل زيجاتها من السائق والجزار، إذ سقطت في الوحل ودخلت في علاقة آثمة مع "عامل"، إلا أن ثمة جديد عكر عليها صفو حياتها، إذ دأب الزوج الثاني على ترديد شائعات عن سمعتها، لتقرر الانتق.ام.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]