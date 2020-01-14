سعر الدولار اليوم الثلاثاء 14 يناير 2020 في البنوك
تحرير:رنا عبد الصادق
١٤ يناير ٢٠٢٠ - ٠٨:٥٨ ص
سعر الدولار اليوم
استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية اليوم، الثلاثاء، حيث بلغ متوسط سعر الشراء فى البنوك نحو 15.86 جنيه، ونحو 15.96 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي. وبلغ أقل سعر للدولار في المصرف العربي الدولي ليسجل نحو 15.95 جنيه للبيع، و15.85 جنيه للشراء، بينما بلغ أعلى سعر للدولار في بنك قناة السويس ليسجل نحو 16.08 جنيه للبيع، و15.98 جنيه للشراء، وسجل سعر الدولار في كل من بنك الكويت الوطني، وبنك البركة نحو 16 جنيه للبيع، و15.90 جنيه للشراء.
سعر الدولار اليوم فى البنوكسجل سعر الدولار في كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر نحو 15.97 جنيه للبيع، و15.87 جنيه للشراء.كما سجل سعر الدولار في كل من بنك كريدي إجريكول، والبنك المصري لتنمية الصادرات، والبنك المصري الخليجي نحو15.97 جنيه للبيع، و15.87 جنيه للشراء.وسجل سعر الدولار أيضا في كل من بنك التنمية
سعر الدولار اليوم فى البنوك
سجل سعر الدولار في كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر نحو 15.97 جنيه للبيع، و15.87 جنيه للشراء.
كما سجل سعر الدولار في كل من بنك كريدي إجريكول، والبنك المصري لتنمية الصادرات، والبنك المصري الخليجي نحو15.97 جنيه للبيع، و15.87 جنيه للشراء.
وسجل سعر الدولار أيضا في كل من بنك التنمية الصناعية، وبنك عودة، وبنك التعمير والإسكان، والبنك الأهلي الكويتي نحو 15.97 جنيه للبيع، و15.87 جنيه للشراء.
فيما سجل سعر الدولار في كل من بنك بلوم، وبنك مصر إيران نحو 15.98 جنيه للبيع، و15.88 جنيه للشراء.
وسجل سعر الدولار في كل من البنك التجاري الدولي، وبنك المشرق، وبنك إتش إس بي سي، والبنك العربي الإفريقي، والمصرف المتحد، وبنك الأسكندرية نحو 15.96 جنيه للبيع، و15.86 جنيه للشراء.