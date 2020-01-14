رياضة

رسميًا.. كيكي سيتين مدربًا لبرشلونة خلفًا لفالفيردي

١٤ يناير ٢٠٢٠ - ٠٩:٣٢ ص
فالفيردي
فالفيردي
أعلن نادي برشلونة رسميا إقالة إرنستو فالفيردي من منصب المدير الفني للفريق، باتفاق ودي بين الطرفين، وقال البارسا، خلال بيان رسمي: "توصل برشلونة لاتفاق مع إرنستو فالفيردي من أجل إنهاء عقده كمدرب للفريق الأول.. شكرًا لك على كل شيء إرنستو، ونتمنى لك حظًا سعيدًا في المستقبل". وتسببت الخسارة ضد أتلتيكو مدريد بنتيجة (3-2) في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني، في اهتزاز ثقة إدارة البارسا في فالفيردي، كما لم تغفر له الجماهير توديع دوري الأبطال في آخر نسختين أمام روما وليفربول.
كما أعلن نادي برشلونة، تعيين كيكي سيتين المدير الفني السابق لريال بيتيس، مدربا للبارسا خلفًا لإرنستو فالفيردي، وقال البرسا، في بيان رسمي على موقعه الإلكتروني: "النادي توصل لاتفاق مع كيكي سيتين حتى 30 يونيو 2022".Quique Setién will be the new manager of FC Barcelona. Welcome!? INFO https://t.co/EOP9MSFFJ1
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تقنية-الفيديو‎

تكثيف برنامج تدريب الحكام على الـ«VAR»

أكد وليد العطار المدير التنفيذى لاتحاد الكرة، أن اللجنة الخماسية لإدارة الجبلاية برئاسة عمرو الجناينى، اتفقت مع الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" والجهة التابعة له المسئولة عن تطبيق تقنية الفيديو "VAR" والمعرفة بـ"IFAP"، على تكثيف وضغط البرنامج التدريبى للحكام المصريين على أجهزة الـ"VAR"، بحيث ينتهى خلال 4 أسابيع وتحديدا يوم 8 فبراير المقبل بدلا من 8 أشهر، مضيفًا أن كل يوم يمر من عمر البرنامج التدريبى يحصل الحكام على "تأكيد" بتخطى عدد الساعات الخاصة بهذا اليوم، حتى يكمل جميع الحكام المشاركين على عدد الساعات المطلوبة للحصول على الرخصة الدولية.
كيكي سيتين (8)

لماذا قام برشلونة بتعيين كيكي سيتين؟

أعلن نادي برشلونة رسميا إقالة إرنستو فالفيردي من منصب المدير الفني للفريق، باتفاق ودي بين الطرفين، وقال البارسا، خلال بيان رسمي: "توصل برشلونة لاتفاق مع إرنستو فالفيردي من أجل إنهاء عقده كمدرب للفريق الأول.. شكرًا لك على كل شيء إرنستو، ونتمنى لك حظًا سعيدًا في المستقبل". وتسببت الخسارة ضد أتلتيكو مدريد بنتيجة (3-2) في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني، في اهتزاز ثقة إدارة البارسا في فالفيردي، كما لم تغفر له الجماهير توديع دوري الأبطال في آخر نسختين أمام روما وليفربول.
إرنستو فالفيردي

فالفيردي مع برشلونة.. 4 ألقاب و16 هزيمة

أعلن نادي برشلونة رسميا إقالة إرنستو فالفيردي من منصب المدير الفني للفريق، باتفاق ودي بين الطرفين، وقال البارسا، خلال بيان رسمي: "توصل برشلونة لاتفاق مع إرنستو فالفيردي من أجل إنهاء عقده كمدرب للفريق الأول.. شكرًا لك على كل شيء إرنستو، ونتمنى لك حظًا سعيدًا في المستقبل". وتسببت الخسارة ضد أتلتيكو مدريد بنتيجة (3-2) في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني، في اهتزاز ثقة إدارة البارسا في فالفيردي، كما لم تغفر له الجماهير توديع دوري الأبطال في آخر نسختين أمام روما وليفربول.
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راموس

راموس: ريال مدريد يتحدث بالبطولات وليس بالكلمات

أعرب المدافع الإسباني سيرجيو راموس عن سعادته الكبيرة بتتويج فريقه ريال مدريد بلقب السوبر الإسباني أمس، بعد التغلب على أتلتيكو مدريد بركلات الترجيح، وقال راموس في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "ريال مدريد لا يفشل في مثل هذه المباريات؟ نحن نعبر في الملعب بشكل أفضل من الكلمات، ونظهر ذلك بميداليات المنتصرين، إنه أكبر وأنجح ناد في العالم، نظرًا لما حققه طوال تاريخه، ويستمر ذلك من جيل لجيل، وهذا هو السبب في كون مدريد كبيرًا جدًا، 21 لقبًا مع ريال مدريد؟ قضيت سنوات عدة هنا، إنه يوم خاص بالنسبة لي".
هنري

هنري مرشح لخلافة فالفيردي في برشلونة

كشفت صحيفة سبورت الإسبانية، أن الفرنسي تييري هنري، المدير الفني الحالي لإيمباكت مونتريال الكندي، مرشح لخلافة إرنستو فالفيردي في قيادة برشلونة، حال عدم توصل إدارة البارسا لاتفاق مع المدرب الحالي للاستمرار في منصبه. وينتهي عقد فالفيردي في يونيو المقبل مع البارسا، مع وجود بند في العقد يتيح تمديده لموسم آخر، لكن مع تصاعد الانتقادات تجاه إدارة جوسيب بارتوميو للإبقاء على فالفيردي، الذي فشل في قيادة الفريق للتتويج بالتشامبيونزليج، فإن البارسا يميل لإقناع هنري بتولي القيادة.
ليفربول- ايفرتون

تعرف على تشكيل ليفربول المتوقع أمام الثعالب

يخوض فريق ليفربول مباراة قوية أمام نظيره ليستر سيتي، وذلك في تمام الساعة العاشرة مساءً، اليوم الخميس، على ملعب كينج باور، ضمن مواجهات الجولة الـ19 «البوكسينج داي» من الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليج). ويدخل الريدز المباراة باحثين عن التأكيد على صدارة البريميرليج، حيث ينفرد ليفربول بالمركز الأول برصيد 49 نقطة «جمعها من 17 مباراة فاز في 16 وتعادل في مباراة وحيدة». بينما يبحث ليستر عن تقليص الفارق مع أبناء كلوب، حيث يحتل الثعالب المركز الثاني برصيد 39 نقطة «جمعها من 18 مباراة فاز في 12 وتعادل في 3 وخسر في مثلهم».
قرعة دوري الأبطال (1)

مواجهات نارية في دور الـ16 بدوري الأبطال

أجريت اليوم الإثنين، قرعة ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا لموسم 2019-2020، في مقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، بمدينة نيون السويسرية. وتأهل في الصدارة كل من برشلونة، بايرن ميونخ، يوفنتوس، لايبزيج، ليفربول، مانشستر سيتي، باريس سان جيرمان وفالنسيا. فيما صعد إلى دور الـ16 من الدور الثاني كل من أتالانتا، أتلتيكو مدريد، تشيلسي، بوروسيا دورتموند، ليون، نابولي، ريال مدريد وتوتنهام هوتسبير. وضمنت الفرق التي تأهلت في الصدارة خوض مواجهة الإياب في ثمن النهائي على ملعبها، ما يعني أن لقاء الذهاب سيكون على ملعب الفريق، الذي تأهل كوصيف.
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