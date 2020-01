رسميًا.. كيكي سيتين مدربًا لبرشلونة خلفًا لفالفيردي

١٤ يناير ٢٠٢٠ - ٠٩:٣٢ ص

فالفيردي

أعلن نادي برشلونة رسميا إقالة إرنستو فالفيردي من منصب المدير الفني للفريق، باتفاق ودي بين الطرفين، وقال البارسا، خلال بيان رسمي: "توصل برشلونة لاتفاق مع إرنستو فالفيردي من أجل إنهاء عقده كمدرب للفريق الأول.. شكرًا لك على كل شيء إرنستو، ونتمنى لك حظًا سعيدًا في المستقبل". وتسببت الخسارة ضد أتلتيكو مدريد بنتيجة (3-2) في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني، في اهتزاز ثقة إدارة البارسا في فالفيردي، كما لم تغفر له الجماهير توديع دوري الأبطال في آخر نسختين أمام روما وليفربول.

كما أعلن نادي برشلونة، تعيين كيكي سيتين المدير الفني السابق لريال بيتيس، مدربا للبارسا خلفًا لإرنستو فالفيردي، وقال البرسا، في بيان رسمي على موقعه الإلكتروني: "النادي توصل لاتفاق مع كيكي سيتين حتى 30 يونيو 2022".Quique Setién will be the new manager of FC Barcelona. Welcome!? INFO https://t.co/EOP9MSFFJ1