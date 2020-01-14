رياضة

إسماعيل يوسف: فرصنا قائمة للتويج بالدوري

١٤ يناير ٢٠٢٠ - ٠٩:٤٩ ص
إسماعيل يوسف
إسماعيل يوسف
أكد إسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة الزمالك، أن خسارة الفريق الأبيض أمام مازيمبي في دوري أبطال إفريقيا على ملعبه بالكونغو، أمر طبيعي، مؤكدا أنه "لا يفوز أي فريق على مازيمبي في أرضه". ويواجه الزمالك مازيمبي في مصر، يوم السبت الموافق 25 يناير الجاري، في إطار مباريات الجولة الخامسة من بطولة إفريقيا، بعد أن خسر في مباراة الذهاب بثلاثية نظيفة. وقال إسماعيل يوسف في تصريحات تلفزيونية: "الزمالك نجح في استعادة مستواه بدوري الأبطال، وهذا أهم شيء، ومن الصعب الفوز على مازيمبي في ملعبه، فالأجواء هناك صعبة جدا".
وأضاف عضو مجلس إدارة الزمالك أن الزمالك يلعب على الفوز أمام مازيمبي لضمان الصعود لربع نهائي دوري الأبطال، وباتريس كارتيرون يستطيع التعامل مع البطولات القارية بشكل جيد.وعن المنافسة في الدوري المحلي، قال إسماعيل يوسف: "البطولة لم تنته بعد، وطالما هناك مباريات في الدوري فالفرصة ما زالت قائمة".ويحتل الزمالك
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تقنية-الفيديو‎

تكثيف برنامج تدريب الحكام على الـ«VAR»

أكد وليد العطار المدير التنفيذى لاتحاد الكرة، أن اللجنة الخماسية لإدارة الجبلاية برئاسة عمرو الجناينى، اتفقت مع الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" والجهة التابعة له المسئولة عن تطبيق تقنية الفيديو "VAR" والمعرفة بـ"IFAP"، على تكثيف وضغط البرنامج التدريبى للحكام المصريين على أجهزة الـ"VAR"، بحيث ينتهى خلال 4 أسابيع وتحديدا يوم 8 فبراير المقبل بدلا من 8 أشهر، مضيفًا أن كل يوم يمر من عمر البرنامج التدريبى يحصل الحكام على "تأكيد" بتخطى عدد الساعات الخاصة بهذا اليوم، حتى يكمل جميع الحكام المشاركين على عدد الساعات المطلوبة للحصول على الرخصة الدولية.
كيكي سيتين (8)

لماذا قام برشلونة بتعيين كيكي سيتين؟

أعلن نادي برشلونة رسميا إقالة إرنستو فالفيردي من منصب المدير الفني للفريق، باتفاق ودي بين الطرفين، وقال البارسا، خلال بيان رسمي: "توصل برشلونة لاتفاق مع إرنستو فالفيردي من أجل إنهاء عقده كمدرب للفريق الأول.. شكرًا لك على كل شيء إرنستو، ونتمنى لك حظًا سعيدًا في المستقبل". وتسببت الخسارة ضد أتلتيكو مدريد بنتيجة (3-2) في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني، في اهتزاز ثقة إدارة البارسا في فالفيردي، كما لم تغفر له الجماهير توديع دوري الأبطال في آخر نسختين أمام روما وليفربول.
إرنستو فالفيردي

فالفيردي مع برشلونة.. 4 ألقاب و16 هزيمة

أعلن نادي برشلونة رسميا إقالة إرنستو فالفيردي من منصب المدير الفني للفريق، باتفاق ودي بين الطرفين، وقال البارسا، خلال بيان رسمي: "توصل برشلونة لاتفاق مع إرنستو فالفيردي من أجل إنهاء عقده كمدرب للفريق الأول.. شكرًا لك على كل شيء إرنستو، ونتمنى لك حظًا سعيدًا في المستقبل". وتسببت الخسارة ضد أتلتيكو مدريد بنتيجة (3-2) في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني، في اهتزاز ثقة إدارة البارسا في فالفيردي، كما لم تغفر له الجماهير توديع دوري الأبطال في آخر نسختين أمام روما وليفربول.
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محمود جنش

فقرة «تنس» لحراس الزمالك في التدريبات

خاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة مديره الفني الفرنسي باتريس كارتيرون، مرانه اليوم الاثنين، استعدادًا لمواجهة الجونة المقرر لها الأربعاء المقبل ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019-2020. ووضع كارتيرون فقرة تأهيلية وبدنية لجميع اللاعبين، حيث قام اللاعبون بالجري الخفيف حول الملعب أعقبها تقسيمهم إلى ثلاث مجموعات لأداء بعض التدريبات التأهيلية بالكرة بالإضافة لإطالات وقفز حواجز قصيرة، ويسعي كارتيرون لمعالجة الإرهاق والوصول باللاعبين إلى أفضل معدل بدني قبل مواجهة الجونة.
مصطفى محمد

مصطفى محمد يقود تشكيل الزمالك المتوقع أمام زيسكو

يستضيف نادي الزمالك، فريق زيسكو يونايتد بطل زامبيا، على استاد السلام، اليوم الجمعة في تمام الساعة التاسعة مساءً، ضمن مباريات الجولة الرابعة لحساب المجموعة الأولى بدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا لموسم 2019-2020. ويحتل الزمالك بقيادة مديره الفني الفرنسي باتريس كارتيرون، المركز الثاني في المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط، خلف مازيمبي الكونغولي المتصدر بـ7 نقاط، فيما يأتي زيسكو وأول أغسطس الأنجولي في المركزين الثالث والرابع على الترتيب، ويملك كل منهما نقطتين.
عبد الله السعيد - بيراميدز 2019 (2)

الزمالك: لم نفاوض عبد الله السعيد.. ونطالب بالعدالة

أكد أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة الزمالك، أنه لم تكن هناك مفاوضات لضم عبد الله السعيد صانع ألعاب المنتخب الوطني ونادي بيراميدز في يناير الجاري، وذلك حسبما أفاد في تصريحات تليفزيونية لقناة "ام بي سي مصر". وقال عضو مجلس إدارة الزمالك، إنه لم يعقد أي جلسة مع السعيد أو يقابله منذ 9 أشهر كاملة، موضحاً أن السعيد لاعب محترف بمعنى الكلمة ويحترم تعاقداته الحالية. وأضاف نجل رئيس الزمالك: "سبق أن فاوضت وتعاقدت مع السعيد حين كان لاعبًا في الأهلي في الفترة القانونية، قبل أن يحدث ما تم ويعلمه الجميع، لكن الحقيقة أن الزمالك لم يفاوض السعيد من جديد".
الزمالك- وطنطا (3)

الزمالك يسعى لدك حصون زيسكو في دوري الأبطال

يستضيف نادي الزمالك، فريق زيسكو يونايتد بطل زامبيا، على استاد السلام، اليوم الجمعة في تمام الساعة التاسعة مساءً، ضمن مباريات الجولة الرابعة لحساب المجموعة الأولى بدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا لموسم 2019-2020. ويحتل الزمالك بقيادة مديره الفني الفرنسي باتريس كارتيرون، المركز الثاني في المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط، خلف مازيمبي الكونغولي المتصدر بـ7 نقاط، فيما يأتي زيسكو وأول أغسطس الأنجولي في المركزين الثالث والرابع على الترتيب، ويملك كل منهما نقطتين.
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