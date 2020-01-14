إسماعيل يوسف: فرصنا قائمة للتويج بالدوري

١٤ يناير ٢٠٢٠ - ٠٩:٤٩ ص

إسماعيل يوسف

أكد إسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة الزمالك، أن خسارة الفريق الأبيض أمام مازيمبي في دوري أبطال إفريقيا على ملعبه بالكونغو، أمر طبيعي، مؤكدا أنه "لا يفوز أي فريق على مازيمبي في أرضه". ويواجه الزمالك مازيمبي في مصر، يوم السبت الموافق 25 يناير الجاري، في إطار مباريات الجولة الخامسة من بطولة إفريقيا، بعد أن خسر في مباراة الذهاب بثلاثية نظيفة. وقال إسماعيل يوسف في تصريحات تلفزيونية: "الزمالك نجح في استعادة مستواه بدوري الأبطال، وهذا أهم شيء، ومن الصعب الفوز على مازيمبي في ملعبه، فالأجواء هناك صعبة جدا".

وأضاف عضو مجلس إدارة الزمالك أن الزمالك يلعب على الفوز أمام مازيمبي لضمان الصعود لربع نهائي دوري الأبطال، وباتريس كارتيرون يستطيع التعامل مع البطولات القارية بشكل جيد.وعن المنافسة في الدوري المحلي، قال إسماعيل يوسف: "البطولة لم تنته بعد، وطالما هناك مباريات في الدوري فالفرصة ما زالت قائمة".ويحتل الزمالك

وأضاف عضو مجلس إدارة الزمالك أن الزمالك يلعب على الفوز أمام مازيمبي لضمان الصعود لربع نهائي دوري الأبطال، وباتريس كارتيرون يستطيع التعامل مع البطولات القارية بشكل جيد.



وعن المنافسة في الدوري المحلي، قال إسماعيل يوسف: "البطولة لم تنته بعد، وطالما هناك مباريات في الدوري فالفرصة ما زالت قائمة".



ويحتل الزمالك بقيادة مديره الفني الفرنسي باتريس كارتيرون وصافة المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط، خلف مازيمبي المتصدر بـ10 نقاط، فيما يحتل الأبيض المركز الثالث بجدول الدوري الممتاز برصيد 21 نقطة، بفارق 8 نقاط عن المقاولون العرب صاحب المركز الثاني، و9 نقاط عن غريمه الأهلي صاحب الصدارة.



