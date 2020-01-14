المالية: إجراءات جديدة لإحالة المخالفين للنيابة

تحرير:رنا عبد الصادق ١٤ يناير ٢٠٢٠ - ٠٩:٥٢ ص

وزارة المالية

اتخذت وزارة المالية إجراءات جديدة بالجهات الإدارية تسهم في تعزيز الحوكمة المالية والإدارية، والحفاظ على المال العام، وحقوق العاملين. وطالبت الوزارة، في كتاب دوري جديد لقطاع الحسابات والمديريات المالية، رؤساء الإدارات المركزية ومديري عموم الشؤون المالية بالجهات الإدارية بالتوجيه بالمراجعة الدورية المستمرة على فترات متقاربة لكل البطاقات البنكية، والتأكد من صدورها أو سريانها للعاملين الذين مازالوا على رأس العمل فعليًا، وإلغاء أي بطاقات صادرة لغيرهم، وإيقاف أي مبالغ لبطاقات العاملين الحاصلين على أجازات خاصة.

وأكدت الوزارة على إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة المخالفين فورًا للنيابة، على ضوء ما تسفر عنه هذه المراجعات الدورية.وشدد عماد عواد رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، على حظر استلام مدخلي البيانات لأي من بطاقات الدفع الإلكتروني، أو الأرقام السرية الخاصة بموظفي الجهة، بحيث يتم الالتزام بتشكيل