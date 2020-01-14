إبراهيم حسن يكشف كواليس رحيله عن سموحة

١٤ يناير ٢٠٢٠ - ٠٩:٥٥ ص

إبراهيم حسن

كشف إبراهيم حسن مدير الكرة السابق في نادي سموحة عن كواليس رحيله رفقة حسام شقيقه عن تدريب الفريق السكندري، قائلآ: "لم نعتاد على الدخول في فترة تراجع نتائج أنا وحسام، وهذا ما حدث معنا في سموحة، لذلك اتخذنا القرار بالرحيل عن تدريب الفريق وأبلغنا فرج عامر رئيس النادي بهذا، وفرج عامر تمسك بنا لكن القرار كان نهائي، لذلك طلب منا قيادة الفريق في مباراة حرس الحدود لحين التعاقد مع مدرب آخر، وما جعلنا نشعر بالحزن فقط هو عندما علم اللاعبين باقتراب رحيلنا عن الفريق لم يلعبوا بالروح القتالية المطلوبة منهم أمام حرس الحدود وانتهت المباراة بالتعادل".

وشدد إبراهيم حسن: "تولينا مهمة تدريب سموحة في فترة صعبة للغاية مر بها الفريق نهاية الموسم الماضي، وما مر على الفريق من ظروف وأجواء صعبة الموسم الماضي كافي للقضاء على فريق بحجم ريال مدريد لكننا استطعنا إخراج الفريق من هذه الظروف".وأوضح مدير الكرة السابق في نادي سموحة أن اللاعبين في مصر ليس لديهم أي طموح،

وشدد إبراهيم حسن: "تولينا مهمة تدريب سموحة في فترة صعبة للغاية مر بها الفريق نهاية الموسم الماضي، وما مر على الفريق من ظروف وأجواء صعبة الموسم الماضي كافي للقضاء على فريق بحجم ريال مدريد لكننا استطعنا إخراج الفريق من هذه الظروف".



وأوضح مدير الكرة السابق في نادي سموحة أن اللاعبين في مصر ليس لديهم أي طموح، رغم الإمكانيات التي تتوفر لهم على عكس ما كانت عليه الأندية في السابق، مضيفًا: "الماديات هي الهدف الرئيس للاعبين في مصر وليس الأداء في الملعب والبحث عن طموح".



وأتم إبراهيم حسن بأن ما يشعره بالحزن هو عدم قيام فرج عامر رئيس النادي بالتواصل معه قبل أو بعد المباراة الأخيرة لهم مع سموحة، رغم العلاقة القوية التي تربطهم.

