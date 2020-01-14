رياضة

إبراهيم حسن يكشف كواليس رحيله عن سموحة

١٤ يناير ٢٠٢٠ - ٠٩:٥٥ ص
إبراهيم حسن
إبراهيم حسن
كشف إبراهيم حسن مدير الكرة السابق في نادي سموحة عن كواليس رحيله رفقة حسام شقيقه عن تدريب الفريق السكندري، قائلآ: "لم نعتاد على الدخول في فترة تراجع نتائج أنا وحسام، وهذا ما حدث معنا في سموحة، لذلك اتخذنا القرار بالرحيل عن تدريب الفريق وأبلغنا فرج عامر رئيس النادي بهذا، وفرج عامر تمسك بنا لكن القرار كان نهائي، لذلك طلب منا قيادة الفريق في مباراة حرس الحدود لحين التعاقد مع مدرب آخر، وما جعلنا نشعر بالحزن فقط هو عندما علم اللاعبين باقتراب رحيلنا عن الفريق لم يلعبوا بالروح القتالية المطلوبة منهم أمام حرس الحدود وانتهت المباراة بالتعادل".
وشدد إبراهيم حسن: "تولينا مهمة تدريب سموحة في فترة صعبة للغاية مر بها الفريق نهاية الموسم الماضي، وما مر على الفريق من ظروف وأجواء صعبة الموسم الماضي كافي للقضاء على فريق بحجم ريال مدريد لكننا استطعنا إخراج الفريق من هذه الظروف".وأوضح مدير الكرة السابق في نادي سموحة أن اللاعبين في مصر ليس لديهم أي طموح،
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تكثيف برنامج تدريب الحكام على الـ«VAR»

أكد وليد العطار المدير التنفيذى لاتحاد الكرة، أن اللجنة الخماسية لإدارة الجبلاية برئاسة عمرو الجناينى، اتفقت مع الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" والجهة التابعة له المسئولة عن تطبيق تقنية الفيديو "VAR" والمعرفة بـ"IFAP"، على تكثيف وضغط البرنامج التدريبى للحكام المصريين على أجهزة الـ"VAR"، بحيث ينتهى خلال 4 أسابيع وتحديدا يوم 8 فبراير المقبل بدلا من 8 أشهر، مضيفًا أن كل يوم يمر من عمر البرنامج التدريبى يحصل الحكام على "تأكيد" بتخطى عدد الساعات الخاصة بهذا اليوم، حتى يكمل جميع الحكام المشاركين على عدد الساعات المطلوبة للحصول على الرخصة الدولية.
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لماذا قام برشلونة بتعيين كيكي سيتين؟

أعلن نادي برشلونة رسميا إقالة إرنستو فالفيردي من منصب المدير الفني للفريق، باتفاق ودي بين الطرفين، وقال البارسا، خلال بيان رسمي: "توصل برشلونة لاتفاق مع إرنستو فالفيردي من أجل إنهاء عقده كمدرب للفريق الأول.. شكرًا لك على كل شيء إرنستو، ونتمنى لك حظًا سعيدًا في المستقبل". وتسببت الخسارة ضد أتلتيكو مدريد بنتيجة (3-2) في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني، في اهتزاز ثقة إدارة البارسا في فالفيردي، كما لم تغفر له الجماهير توديع دوري الأبطال في آخر نسختين أمام روما وليفربول.
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فالفيردي مع برشلونة.. 4 ألقاب و16 هزيمة

أعلن نادي برشلونة رسميا إقالة إرنستو فالفيردي من منصب المدير الفني للفريق، باتفاق ودي بين الطرفين، وقال البارسا، خلال بيان رسمي: "توصل برشلونة لاتفاق مع إرنستو فالفيردي من أجل إنهاء عقده كمدرب للفريق الأول.. شكرًا لك على كل شيء إرنستو، ونتمنى لك حظًا سعيدًا في المستقبل". وتسببت الخسارة ضد أتلتيكو مدريد بنتيجة (3-2) في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني، في اهتزاز ثقة إدارة البارسا في فالفيردي، كما لم تغفر له الجماهير توديع دوري الأبطال في آخر نسختين أمام روما وليفربول.
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بيراميدز يواجه حرس الحدود.. والمصري يصطدم بسموحة

تستكمل اليوم مباريات الجولة الحادية عشر بمواجهتين قويتين، حيث يستضيف حرس الحدود فريق بيراميدز على ستاد المكس، في المباراة التي من المقرر إقامتها في تمام الثانية والنصف ظهر اليوم الخميس، حيث يبحث بيراميدز عن إنتصار جديد، بعد الفوز على وادي دجلة بهدف دون رد في الجولة الأخيرة من المسابقة . ويحتل حرس الحدود المركز الحادي عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 11 نقطة بعد أن لعب 10 مباريات، حيث فاز في مباراتين وتعادل في 5 مواجهات وخسر 3، بينما يحتل بيراميدز المركز الخامس برصيد 16 نقطة بعد أن لعب 10 مباريات، حيث فاز في أربعة وتعادل فى مثلهم وخسر مباراتين.
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أسامة خليل: الحديث عن السحر في الملاعب «عيب»

يرى الكاتب الصحفي أسامة خليل، إن التحدث في مسألة السحر والشعوذة في كرة القدم شيء مخجل ويجب أن نكف عن الحديث عن مثل هذه الأشياء. وقال خليل خلال برنامج "مساء الأنوار"، الذي يقدمه الإعلامي مدحت شلبي على فضائية "القاهرة والناس": "الحديث عن السحر سبب خسارة فريق "عيب"، ويجب أن نكون غير متحاملين على مرتضى منصور، النادي الأهلي في الموسم الماضي تحدث في نفس الشيء عندما خسر أمام صن داونز بخماسية نظيفة، وعندما كان يعاني من العديد من الإصابات".
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أسامة خليل عن فترة مرتضى منصور بالزمالك: حقق بطولات عديدة

كشف الكاتب الصحفي أسامة خليل، عن تقييمه لفترة رئاسة مرتضى منصور لنادي الزمالك، خلال الفترة من 2014 لـ2019. وقال خليل خلال برنامج "مساء الأنوار"، الذي يقدمه الإعلامي مدحت شلبي على فضائية "القاهرة والناس": "تقييم مرتضى منصور أو أي شخص يجب أن يتم بناءً بينه وبين ما قبله، الزمالك في آخر 10 سنوات قبل 2014 لم يحقق سوى بطولة الدوري الممتاز فقط".
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أسامة خليل: اتحاد الكرة لن يستطع توقيع عقوبة على الزمالك

أكد الكاتب الصحفي أسامة خليل، أن قرار لجنة الانضباط باتحاد كرة القدم بمعاقبة مرتضى منصور، تم كسره بالفعل، متسائلًا: هل يتم توقيع العقوبة على الفرد بصفته الشخصية أم بكونه مسؤولا في النادي؟. وأضاف خليل خلال حوار في برنامج "مساء الأنوار"، الذي يقدمه الإعلامي مدحت شلبي على فضائية "القاهرة والناس": "من الطبيعي ما دام تم كسر اللوائح وحضر مرتضى منصور للمباراة، فيتم احتساب نقاط لقاء الزمالك والإنتاج الحربي لصالح الفريق العسكري بسبب كسر العقوبة، وتكون لجنة الانضباط هي حكمًا رئيسيًا في تلك القضية".
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