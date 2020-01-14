رياضة

حمادة صدقي: الفوز على الأهلي في السودان ممكن

١٤ يناير ٢٠٢٠ - ١٠:٠١ ص
حمادة صدقي
حمادة صدقي
أعلن حمادة صدقي المدير الفني لنادي سموحة، أسباب رحيله المفاجئ عن تدريب الهلال السوداني في الساعات الماضية، كما قدم الشكر لجماهير ولاعبي الهلال، فيما هاجم أشرف الكاردينال رئيس النادي السوداني مؤكدا أنه تجاوز في حقه. وقال صدقي في تصريحات تلفزيونية: "لم أهرب من الهلال ودائماً أحتفظ بجواز سفري معي، والإداري حصل عليه لاستخراج تأشيرات السفر إلى زيمبابوي لمواجهة بلاتينيوم بدوري أبطال أفريقيا ثم أعاده إلي، وعلى رئيس الهلال أن يستخدم حقوقه في العقد كما يشاء ويحصل على الشرط الجزائي ولكن التجاوزات مرفوضة وسألجأ للقضاء بعد تصريحاته".
وكشف صدقي المعوقات التي أدت لرحيله وأولها عدم تنفيذ بعض بنود العقد الشخصية بجانب مخالفة بند يخص مسألة منحه الصلاحيات الكاملة في اختيار اللاعبين والجهاز المعاون، كما أشار إلى أنه فوجئ بتعاقدات لا يعلم عنها شيء موضحاً أنه فوجئ أيضاً بتعيين مدرب عام بعد لقاء النجم الساحلي في تونس بدوري أبطال أفريقيا.وأوضح
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تقنية-الفيديو‎

تكثيف برنامج تدريب الحكام على الـ«VAR»

أكد وليد العطار المدير التنفيذى لاتحاد الكرة، أن اللجنة الخماسية لإدارة الجبلاية برئاسة عمرو الجناينى، اتفقت مع الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" والجهة التابعة له المسئولة عن تطبيق تقنية الفيديو "VAR" والمعرفة بـ"IFAP"، على تكثيف وضغط البرنامج التدريبى للحكام المصريين على أجهزة الـ"VAR"، بحيث ينتهى خلال 4 أسابيع وتحديدا يوم 8 فبراير المقبل بدلا من 8 أشهر، مضيفًا أن كل يوم يمر من عمر البرنامج التدريبى يحصل الحكام على "تأكيد" بتخطى عدد الساعات الخاصة بهذا اليوم، حتى يكمل جميع الحكام المشاركين على عدد الساعات المطلوبة للحصول على الرخصة الدولية.
كيكي سيتين (8)

لماذا قام برشلونة بتعيين كيكي سيتين؟

أعلن نادي برشلونة رسميا إقالة إرنستو فالفيردي من منصب المدير الفني للفريق، باتفاق ودي بين الطرفين، وقال البارسا، خلال بيان رسمي: "توصل برشلونة لاتفاق مع إرنستو فالفيردي من أجل إنهاء عقده كمدرب للفريق الأول.. شكرًا لك على كل شيء إرنستو، ونتمنى لك حظًا سعيدًا في المستقبل". وتسببت الخسارة ضد أتلتيكو مدريد بنتيجة (3-2) في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني، في اهتزاز ثقة إدارة البارسا في فالفيردي، كما لم تغفر له الجماهير توديع دوري الأبطال في آخر نسختين أمام روما وليفربول.
إرنستو فالفيردي

فالفيردي مع برشلونة.. 4 ألقاب و16 هزيمة

أعلن نادي برشلونة رسميا إقالة إرنستو فالفيردي من منصب المدير الفني للفريق، باتفاق ودي بين الطرفين، وقال البارسا، خلال بيان رسمي: "توصل برشلونة لاتفاق مع إرنستو فالفيردي من أجل إنهاء عقده كمدرب للفريق الأول.. شكرًا لك على كل شيء إرنستو، ونتمنى لك حظًا سعيدًا في المستقبل". وتسببت الخسارة ضد أتلتيكو مدريد بنتيجة (3-2) في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني، في اهتزاز ثقة إدارة البارسا في فالفيردي، كما لم تغفر له الجماهير توديع دوري الأبطال في آخر نسختين أمام روما وليفربول.
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أحمد ناجي: سيارتي تحولت إلى «حمار» في الأهلي

أعرب أحمد ناجي، مدرب حراس مرمى سموحة، عن سعادته البالغة بعودته مرة أخرى للعمل في مجال التدريب عبر بوابة النادي السكندري، مؤكدًا أنه يحب العمل اليومي. وتحدث ناجي، في تصريحات إذاعية، اليوم الثلاثاء، قائلا: "سعيد للغاية بعودتي مرة أخرى للعمل في مجال التدريب بعد انتهاء تجربتي مع المنتخب الوطني، نسعى لتحقيق إنجاز مع سموحة، خاصة أنه يمتلك الإمكانات الفنية والإدارية التي تساعده على تحقيق ذلك، سموحة يمتلك حراسًا متميزين، على رأسهم الهاني سليمان، الذي يقدم مستويات متميزة للغاية هذا الموسم على عكس المواسم السابقة، وهذا يحسب لعماد المندوه".
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شوبير يُعدد أزمات الأهلي ويهاجم الهلال السوداني

«الأهلي فيه حاجة غلط، حيث قدم أسوأ مبارياته عبر التاريخ في بطولات أفريقيا، حيث غاب عن الفريق روح المكسب رغم تواضع المنافس، وأتعجب بشدة من كمية الإصابات التي تطارد الفريق، هناك غموض بشأن موعد عودة كريم نيدفيد، ولا زال حمدي فتحي يسير على عكازين، ولا يوجد سبب يجعل إصابة الغضروف تستغرق أكثر من 9 أشهر، وإصابة شريف إكرامي في السمانة، ووليد سليمان أصيب قبل لقاء بلاتينيوم، هذه أمور غير مقبولة وتكشف وجود خلل داخل الفريق».. بتلك الكلمات انتقد أحمد شوبير نجم النادي الأهلي السابق، الأوضاع داخل القلعة الحمراء، بعد التعادل 1-1 مع بلاتينيوم في دوري الأبطال.
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الهلال: لا يمكن أن نقحم الأهلي في أزمتنا مع صدقي

أكد أشرف الكاردينال رئيس الهلال السوداني، أن هناك "صفحة مزورة" قامت بإقحام إسم النادي الأهلي في أزمة الفريق السوداني مع المدرب المصري حمادة صدقي، وذلك حسبما أفاد في تصريحات لبرنامج "يا مساء الأنوار". وقال رئيس الهلال السوداني: "لا يمكن أن نقحم نادي مهما كان خاصة عندما يتعلق الأمر بنادي بحجم الأهلي نادي القرن في أفريقيا في هذا الشأن، هناك صفحة على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك تم توثيقها بأوراق مزورة، وهناك شكوى ضد تلك الصفحة لأنها لا تمت لمجلس الإدارة".
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حمادة صدقي يفتح النار على الهلال السوداني

فتح حمادة صدقي المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة، النار على نادي الهلال السوداني بعد اتهامات الأخير له بالهروب عنه وتركه لتولي تدريب الفريق السكندري، وذلك حسبما أفاد صدقي عبر برنامج الماتش المذاع بقناة صدى البلد. وقال صدقي: "بعد كل مباراة لي مع الهلال أسافر إلى مصر لمدة يومين لأننا نلعب في دوري أبطال إفريقيا لقاء كل أسبوعين والدوري السوداني في مرحلة توقف، وبعد مباراة النجم الساحلي الأولى في تونس سافرت مباشرة إلى مصر، وحددت أيضا موعد السفر عقب لقاء العودة منذ عدة أيام وأبلغت مجلس الإدارة بهذا الموعد".
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