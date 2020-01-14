حمادة صدقي: الفوز على الأهلي في السودان ممكن

١٤ يناير ٢٠٢٠ - ١٠:٠١ ص

حمادة صدقي

أعلن حمادة صدقي المدير الفني لنادي سموحة، أسباب رحيله المفاجئ عن تدريب الهلال السوداني في الساعات الماضية، كما قدم الشكر لجماهير ولاعبي الهلال، فيما هاجم أشرف الكاردينال رئيس النادي السوداني مؤكدا أنه تجاوز في حقه. وقال صدقي في تصريحات تلفزيونية: "لم أهرب من الهلال ودائماً أحتفظ بجواز سفري معي، والإداري حصل عليه لاستخراج تأشيرات السفر إلى زيمبابوي لمواجهة بلاتينيوم بدوري أبطال أفريقيا ثم أعاده إلي، وعلى رئيس الهلال أن يستخدم حقوقه في العقد كما يشاء ويحصل على الشرط الجزائي ولكن التجاوزات مرفوضة وسألجأ للقضاء بعد تصريحاته".

وكشف صدقي المعوقات التي أدت لرحيله وأولها عدم تنفيذ بعض بنود العقد الشخصية بجانب مخالفة بند يخص مسألة منحه الصلاحيات الكاملة في اختيار اللاعبين والجهاز المعاون، كما أشار إلى أنه فوجئ بتعاقدات لا يعلم عنها شيء موضحاً أنه فوجئ أيضاً بتعيين مدرب عام بعد لقاء النجم الساحلي في تونس بدوري أبطال أفريقيا.وأوضح

وكشف صدقي المعوقات التي أدت لرحيله وأولها عدم تنفيذ بعض بنود العقد الشخصية بجانب مخالفة بند يخص مسألة منحه الصلاحيات الكاملة في اختيار اللاعبين والجهاز المعاون، كما أشار إلى أنه فوجئ بتعاقدات لا يعلم عنها شيء موضحاً أنه فوجئ أيضاً بتعيين مدرب عام بعد لقاء النجم الساحلي في تونس بدوري أبطال أفريقيا.



وأوضح أن رئيس النادي خالف وعده بصرف مكافآت للاعبين بعد لقاء النجم الساحلي كما تجاهل تجديد عقودهم لدرجة أن اللاعبين كادوا أن يتمردوا بمقاطعة التدريبات لولا تدخله وإقناعهم بالفصل بين مسألة المكافآت والمران.



وختم حمادة صدقي بأن مسألة الهروب من مواجهة الأهلي بالجولة الأخيرة لدوري أبطال أفريقيا غير منطقية خاصة أن الأحمر ليس في أفضل أحواله بالبطولة القارية والفوز عليه في السودان كان ممكناً.

