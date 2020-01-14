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للحصول على فيتامين B12.. تناول البيض والموتزاريلا

المصادر الحيوانية من أكثر الأطعمة الغنية بفيتامين B12، وبالتالي يصعب على متبعي الحمية النباتية الحصول على هذا الفيتامين، في هذه الحالة تساعد الجبنة القريش بشكل كبير.
تحرير:إسراء سليمان ١٤ يناير ٢٠٢٠ - ١٠:٢٧ ص
فيتامين B12
فيتامين B12
جسم الإنسان بحاجة دائمة إلى العناصر الغذائية والفيتامينات والمعادن، على سبيل المثال يعمل البروتين على بناء العضلات بشكل صحي، وفيتامين C مضاد قوي لنزلات البرد والأنفلونزا، كما أن الحديد يلعب دورا هاما في الحفاظ على معدلات الدم، وعند حدوث أي نقص يؤدي ذلك إلى الإصابة بالأنيميا، ومن أهم الفيتامينات التي يجب أن تتناول أطعمة غنية بها فيتامين B12، حيث يمنحك أظافر صحية ويعمل كمضاد قوي من الالتهابات، وتقوية المناعة، وذلك حسب تقرير نشره الموقع الهندي "timesofindia".
يحتاج الجسم وفرة من المعادن والفيتامينات ليبقى في صحة جيدة على المدى البعيد، في الواقع يلعب فيتامين B12 دور حيوي في الحفاظ على وظائف الجسم، كما يساعد في إنتاج خلايا الدم الحمراء، التي تعمل على نقل الأوكسيجين إلى الأنسجة بالجسم، كما أن الاسم الشائع له "كوبالامين"، وبجانب هذه الفوائد أيضًا يتطلبه الجسم
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الحلويات

دراسة: النساء الأكثر تناول للسكريات عن الرجال

يحتاج الجسم كمية محدودة من السكريات، لذا ينصح خبراء التغذية بالحصول عليها من الفواكه، أو الأطعمة الصحية مثل التمر، وذلك لأن السكريات المضافة ينتج عنها العديد من المشكلات الصحية، مثل زيادة الوزن، وعند الإفراط في الاستهلاك، يصل الأمر إلى مشكلات قلبية والإصابة بمرض السكري، وآخر ما توصل إليه الباحثون أن استهلاك النساء من السكر أكثر من الرجال، ربما لأن السكريات تعزز من الحالة المزاجية للنساء، خاصة عند تقلب الهرمونات، وذلك نقلًا عن الموقع الهندي "timesofindia".
عصير الخيار

مكافحة السرطان وآلام المفاصل| فوائد عصير الخيار

تحتل الخضراوات مكانة كبيرة في الأنظمة الغذائية، لأنها غنية بالألياف الغذائية التي يحتاجها الجسم، وتعزز من صحة الجهاز الهضمي، بجانب الفوائد الأخرى التي تمدُّ الجسم بها، على سبيل المثال الخيار من أكثر الأطعمة التي يمكن إدراجها في أي نظام غذائي، يحتوي على نسبة معقولة من الماء، ويعمل على ترطيب الجسم، إضافة إلى أنه يساعد في فقدان الوزن، ويمكن استهلاكه كاسناك صحي، ولكن هل تعلم أن عصير الخيار متعدد الفوائد أيضًا؟ وذلك نقلا عن الموقع الهندي "stylecraze".
النساء فى العمل

العمل تحت ضغط يشجع على تناول الوجبات السريعة والحلوى

يشغل العمل في العصر الحالي جزءا كبيرا من حياة كل إنسان، في دوامة الحياة، والبحث عن لقمة العيش، قد يعمل الرجال في وظيفتين، كما أن النساء أصبحن يمتهن الوظائف بعد الانتهاء من الدراسة على الفور من أجل إثبات الذات. هل تستطيع العمل تحت ضغط؟.. غالبا ما تسمع تلك الجملة في المقابلة الشخصية الخاصة بعمل جديد لك، ولأن إجابتك تكون بنعم، ففي بداية العمل في مكانك الجديد تتوالى المهام عليك ولا تنتهي، ويكون الحل الوحيد لمواجهة هذا الضغط، تناول الطعام بشكل مفرط، ومن ثم يزيد وزنك فتبكي على حالك الذي وصلت إليه.
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الحلويات

دراسة: النساء الأكثر تناول للسكريات عن الرجال

يحتاج الجسم كمية محدودة من السكريات، لذا ينصح خبراء التغذية بالحصول عليها من الفواكه، أو الأطعمة الصحية مثل التمر، وذلك لأن السكريات المضافة ينتج عنها العديد من المشكلات الصحية، مثل زيادة الوزن، وعند الإفراط في الاستهلاك، يصل الأمر إلى مشكلات قلبية والإصابة بمرض السكري، وآخر ما توصل إليه الباحثون أن استهلاك النساء من السكر أكثر من الرجال، ربما لأن السكريات تعزز من الحالة المزاجية للنساء، خاصة عند تقلب الهرمونات، وذلك نقلًا عن الموقع الهندي "timesofindia".
السمسم-والفراولة-6-أطعمة-تحمي-أسنانك-من-التسوس

لفقدان الوزن بشكل سريع.. أضف الفراولة لنظامك الغذائي

عند التفكير في فقدان الوزن، توجد بعض الأساسيات التي يسير عليها العديد من الأشخاص، على سبيل المثال تناول قدر كافٍ من الماء وممارسة الرياضة بانتظام لحرق الدهون، وفقد العديد من الكيلوجرامات، كما أن اتباع نظام غذائي غني بالعناصر الغذائية، وخالي من مسببات الزيادة من أفضل الأساليب الممكنة، مع إدراج مجموعة متنوعة من الخضراوات والفواكه، ولكن هل تعلم أن "الفراولة" من أهم الفواكه التي تساعد في فقدان الوزن؟ لأنها سهلة الهضم وغنية بالعناصر الهامة، نقلًا عن "timesofindia".
الحفاظ-على-الأطفال-أثناء-الدراسة

تقتل الجراثيم.. فوائد استخدام أدوات طعام من الفضة

الأطفال هم جيل المستقبل، لذا يحتاجون دائمًا إلى رعاية كبيرة ومستمرة، فالآباء الجدد يقعون في بعض الأخطاء بدون وعي، على سبيل المثال تحدثنا مسبقًا أنه توجد بعض من الأطعمة التي يجب تقديمها للطفل في عامه الأول، والاكتفاء بالرضاعة الطبيعية فقط، إضافة إلى ذلك قال بعض الخبراء: يجب إطعام الأطفال في أواني مصنوعة من الفضة، وذلك لأنها تكافح انتقال الأمراض، وتحمي من الأمراض الموسمية، وتعمل على تنقية الماء بشكل كبير، وذلك حسبما صرح الموقع الهندي "timesofindia".
علامات-الخرف-قبل-فقدان-الذاكرة

"غلق العين" يساعد على التحفيز من الذاكرة بنسبة 23%

التقدم بالعمر أمر لا مفر منه، ويعتبر فقدان الذاكرة من أكثر الأشياء المزعجة عند بلوغ مرحلة الشيخوخة، ينصح بعض الأطباء بممارسة الرياضة بانتظام، مع تناول الأطعمة التي تحفز من الذاكرة، على سبيل المثال الليمون والمكسرات والشوكولاتة والسبانخ والتفاح والمأكولات البحرية والبيض، ولكن كل هذه الأشياء قد يكون تأثيرها مؤقت أو بسيط، كشف الأطباء عن بعض الحيل، التي تتميز بقدرتها على التعزيز من الذاكرة بنسبة تصل إلى 23%، وذلك حسبما صرح الموقع الهندي "timesofindia".
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