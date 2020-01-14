للحصول على فيتامين B12.. تناول البيض والموتزاريلا

المصادر الحيوانية من أكثر الأطعمة الغنية بفيتامين B12، وبالتالي يصعب على متبعي الحمية النباتية الحصول على هذا الفيتامين، في هذه الحالة تساعد الجبنة القريش بشكل كبير.

تحرير:إسراء سليمان ١٤ يناير ٢٠٢٠ - ١٠:٢٧ ص

فيتامين B12

جسم الإنسان بحاجة دائمة إلى العناصر الغذائية والفيتامينات والمعادن، على سبيل المثال يعمل البروتين على بناء العضلات بشكل صحي، وفيتامين C مضاد قوي لنزلات البرد والأنفلونزا، كما أن الحديد يلعب دورا هاما في الحفاظ على معدلات الدم، وعند حدوث أي نقص يؤدي ذلك إلى الإصابة بالأنيميا، ومن أهم الفيتامينات التي يجب أن تتناول أطعمة غنية بها فيتامين B12، حيث يمنحك أظافر صحية ويعمل كمضاد قوي من الالتهابات، وتقوية المناعة، وذلك حسب تقرير نشره الموقع الهندي "timesofindia".

يحتاج الجسم وفرة من المعادن والفيتامينات ليبقى في صحة جيدة على المدى البعيد، في الواقع يلعب فيتامين B12 دور حيوي في الحفاظ على وظائف الجسم، كما يساعد في إنتاج خلايا الدم الحمراء، التي تعمل على نقل الأوكسيجين إلى الأنسجة بالجسم، كما أن الاسم الشائع له "كوبالامين"، وبجانب هذه الفوائد أيضًا يتطلبه الجسم