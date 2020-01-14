للحصول على فيتامين B12.. تناول البيض والموتزاريلا

المصادر الحيوانية من أكثر الأطعمة الغنية بفيتامين B12، وبالتالي يصعب على متبعي الحمية النباتية الحصول على هذا الفيتامين، في هذه الحالة تساعد الجبنة القريش بشكل كبير.
جسم الإنسان بحاجة دائمة إلى العناصر الغذائية والفيتامينات والمعادن، على سبيل المثال يعمل البروتين على بناء العضلات بشكل صحي، وفيتامين C مضاد قوي لنزلات البرد والأنفلونزا، كما أن الحديد يلعب دورا هاما في الحفاظ على معدلات الدم، وعند حدوث أي نقص يؤدي ذلك إلى الإصابة بالأنيميا، ومن أهم الفيتامينات التي يجب أن تتناول أطعمة غنية بها فيتامين B12، حيث يمنحك أظافر صحية ويعمل كمضاد قوي من الالتهابات، وتقوية المناعة، وذلك حسب تقرير نشره الموقع الهندي "timesofindia".
يحتاج الجسم وفرة من المعادن والفيتامينات ليبقى في صحة جيدة على المدى البعيد، في الواقع يلعب فيتامين B12 دور حيوي في الحفاظ على وظائف الجسم، كما يساعد في إنتاج خلايا الدم الحمراء، التي تعمل على نقل الأوكسيجين إلى الأنسجة بالجسم، كما أن الاسم الشائع له "كوبالامين"، وبجانب هذه الفوائد أيضًا يتطلبه الجسم
يحتاج الجسم وفرة من المعادن والفيتامينات ليبقى في صحة جيدة على المدى البعيد، في الواقع يلعب فيتامين B12 دور حيوي في الحفاظ على وظائف الجسم، كما يساعد في إنتاج خلايا الدم الحمراء، التي تعمل على نقل الأوكسيجين إلى الأنسجة بالجسم، كما أن الاسم الشائع له "كوبالامين"، وبجانب هذه الفوائد أيضًا يتطلبه الجسم من أجل وظائف صحية للمخ، والحفاظ على صحة الأنسجة العصبية، ويعمل أيضًا على إنتاج الحمض النووي DNA، فضلًا عن كونه فيتامين قابل للذوبان في الماء، ويسهل على الجسم إمتصاصه، ولكن عليك أن تضع في اعتبارك أمر هام، وهو أن الجسم غير قادر على إنتاج هذا الفيتامين، وبالتالي يجب اتباع نظام غذائي بـB12.
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يوجد الكوبالامين في المنتجات الحيوانية مثل اللحوم والأسماك ومنتجات الألبان والدجاج، وإذا كنت تتبع حمية نباتية، يجب تناول أطعمة تحتوي على معدلات وفيرة من هذا الفيتامين، حيث أن نقص فيتامين B12 يؤدي إلى العديد من المشكلات الصحية مثل الأنيميا وأمراض القلب والأوعية الدموية وشحوب البشرة، والشعور بالكسل والصداع، وغيرها من الحالات المرضية الأخرى، وبما أن متبعي الحمية النباتية هم أكثر عرضة للإصابة بهذا العجز، ما يلي بعض من الأطعمة الهامة التي تحتوي على فيتامين B12:
1-الساردين
يعتبر خيار مثالي للحصول على فيتامين B12، فالساردين من أكثر الأسماك الصحية وتناسب ميزانيتك أيضًا، فيمكنك شرائه طازج أو معلب، كما يمكن أن يستخدم في السلطة والمكرونة والساندوتشات، وبجانب أنه يمدك بهذا الفيتامين، يحتوي أيضًا على عناصر غذائية هامة مثل الكالسيوم والحديد وأحماض أوميجا 3 الدهنية وفيتامين B-6.
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2-البيض
يعتبر من أكثر الأطعمة التي تتواجد في كل بيت، فهو مصدر جيد للفيتامينات مثل فيتامين B12 وB6، بجانب أنه غني بالبروتين، وبالمقارنة مع منتجات الألبان والدجاج، فهو يحتوي على نسبة أكبر من فيتامين B12.
3-التونة
يمكنك الحصول عليها معلبة أو طازجة، يحتوي هذا النوع من الأسماك على البروتين والفيتامينات والمعادن التي يتطلبها الجسم.
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4-جبن الموتزاريلا
من أكثر أنواع الجبن الصحية التي تحتوي على فيتامين B12، يمكنك وضعها في السلطة أو البيتزا أو الساندوتش، فجبنة الموتزاريلا تمدك بمعدلات عالية من كوبالامين أكثر من الجبنة القريش.
5-الجبنة القريش
المصادر الحيوانية من أكثر الأطعمة الغنية بفيتامين B12، وبالتالي يصعب على متبعي الحمية النباتية الحصول على هذا الفيتامين، في هذه الحالة تساعد الجبنة القريش بشكل كبير، لأنها تمد الجسم بـ30% من الكمية المتطلبة من هذا الفيتامين يوميًا.
ما سبق مجموعة من الأطعمة الحيوانية التي يجب أن تضعها في اعتبارك للحفاظ على صحتك من جانب، والحصول على فيتامين B12 من جانب آخر، لذا عليك بتناول بيضه كل يوم في وجبة الإفطار أو العشاء مع وضع القليل من الجبنة القريش أو الموتزاريلا.
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