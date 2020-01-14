ذعر في المنوفية إثر انفجار 20 أسطوانة بوتاجاز

١٤ يناير ٢٠٢٠ - ١٠:٣٦ ص

أرشيفية

تمكنت قوات وحدة الحماية المدنية، في مركز الباجور بمحافظة المنوفية، من السيطرة على حريق هائل نشب جراء انفجار 20 أسطوانة بوتاجازفى قطعة أرض فارغة تستخدم كمخزن بقرية «كفر الباجور»، ولم يسفر الحريق عن وفيات، فيما تبين حدوث حالة إصابة واحدة، إذ تعرض نجل مالك قطعة الأرض لحروق، ونُقل إلى أقرب مستشفى لتلقى العلاج، وتسبب دوى انفجار اسطوانات الغاز فى إثارة حالة من الفزع بين الأهالي، وسرعان ما تم استخدام مكبرات الصوت فى المساجد لطمأنة الناس ومطالبة مساعدتهم فى إخماد الحريق.

تلقَّى اللواء محمد ناجي، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مأمور مركز الباجور بوقوع انفجار بقرية «كفر الباجور» مما أثار رعب المواطنين، ودفعهم إلى استخدام مكبرات الصوت لطلب مساعدة الأهالي فى إخماد النيران لحين وصول سيارات الإطفاء. ودفعت قوات الحماية المدنية في مدينة الباجور برئاسة الرائد محمد