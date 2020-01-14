فالفيردي مع برشلونة.. 4 ألقاب و16 هزيمة

١٤ يناير ٢٠٢٠ - ١٠:٣٩ ص

إرنستو فالفيردي

أعلن نادي برشلونة رسميا إقالة إرنستو فالفيردي من منصب المدير الفني للفريق، باتفاق ودي بين الطرفين، وقال البارسا، خلال بيان رسمي: "توصل برشلونة لاتفاق مع إرنستو فالفيردي من أجل إنهاء عقده كمدرب للفريق الأول.. شكرًا لك على كل شيء إرنستو، ونتمنى لك حظًا سعيدًا في المستقبل". وتسببت الخسارة ضد أتلتيكو مدريد بنتيجة (3-2) في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني، في اهتزاز ثقة إدارة البارسا في فالفيردي، كما لم تغفر له الجماهير توديع دوري الأبطال في آخر نسختين أمام روما وليفربول.

وتشير الأرقام إلى أن فالفيردي خاض مع برشلونة 145 مباراة، فاز في 97 لقاء، وتعادل 32 لقاء، وخسر 16 لقاء، وسجل خلالهم 339 هدفًا، فيما استقبلت شباكه 128 هدفًا، ليحقق مع البرسا نسبة فوز وصلت لـ66.9%، ويقود الفريق للتويج بـ4 ألقاب "2 دوري - كأس الملك - السوبر الإسباني".وعين برشلونة كيكي سيتين المدير الفني

وتشير الأرقام إلى أن فالفيردي خاض مع برشلونة 145 مباراة، فاز في 97 لقاء، وتعادل 32 لقاء، وخسر 16 لقاء، وسجل خلالهم 339 هدفًا، فيما استقبلت شباكه 128 هدفًا، ليحقق مع البرسا نسبة فوز وصلت لـ66.9%، ويقود الفريق للتويج بـ4 ألقاب "2 دوري - كأس الملك - السوبر الإسباني".



وعين برشلونة كيكي سيتين المدير الفني السابق لريال بيتيس، مدربا للبارسا خلفًا لإرنستو فالفيردي، وقال البرسا، في بيان رسمي على موقعه الإلكتروني: "النادي توصل لاتفاق مع كيكي سيتين حتى 30 يونيو 2022".



ورحب برشلونة بمدربه الجديد من خلال منشور على مواقع التواصل الاجتماعي للنادي، مرفقا بصورة قال فيه: "كيكي سيتين سيكون المدرب الجديد لنادي برشلونة.. أهلا وسهلا بك".



ومن المُقرر أن يوقع سيتين العقود بشكل رسمي اليوم الثلاثاء، وسيظهر في مؤتمر صحفي للحديث أمام وسائل الإعلام.

