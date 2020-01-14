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مصر تطرح صكوك إسلامية لأول مرة خلال عام 2020

تخطط الحكومة لطرح أدوات دين مختلفة خلال العام الجاري 2020، وتشمل ثلاث أنواع، وهي الصكوك الإسلامية، والسندات الخضراء، إلى جانب السندات ذات العائد المتغير
تحرير:رنا عبد الصادق ١٤ يناير ٢٠٢٠ - ١٠:٤٧ ص
الصكوك
الصكوك
تعتزم وزارة المالية طرح صكوك إسلامية خلال العام الجاري 2020، وذلك بهدف سد عجز الموزانة العامة للدولة، إلى جانب المساهمة في تمويل العديد من المشروعات عبر طرح هذه الصكوك، باعتبارها أحد الأدوات المالية الهامة التي تركز عليها الحكومة المصرية لاستكمال البرنامج الإصلاحي، لتحقيق المؤشرات المالية المطلوب تحقيقها، والوصول بمعدلات النمو للمستهدفات داخل الموازنة العامة للدولة. كما تخطط الحكومة لطرح إصدارات أخرى خلال هذا العام، متمثلة في السندات الخضراء والسندات ذات العائد المتغير.
ما الصكوك الاسلامية؟تعد الصكوك أداة تمويلية تلجأ اليها الحكومات كبديل للاقتراض بالفائدة أو الاصدارات النقدية غير الحقيقية.كما تلجأ اليها الدول في تمويل عجز الموازنة بدل اللجوء للإقتراض الخارجي باهظ التكلفة، خاصة وأن عبء خدمة الدين فى الموازنة العامة يكون على حساب الإنفاق العام للدولة سواء الاستهلاكي
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الدولار-الجنيه

بلومبرج: الجنيه المصري سيواصل ارتفاعه أمام الدولار

أكدت وكالة بلومبرج الأمريكية، أن الجنيه المصري سيواصل ارتفاعه أمام الدولار الأمريكي خلال الفترة المقبلة، لافتة إلى استمرار ارتفاع الجنيه في الأيام الأولى من 2020، حيث بلغت التدفقات النقدية خلال الأسبوع الماضي فقط أكثر من 1.5 مليار دولار. وأضافت بلومبرج، أن البنك المركزي المصري قال إن الجنيه سجل ارتفاعًا بنسبة 0.9% بحلول يوم الإثنين الماضي، ليصل لأعلى مستوى له منذ شهر مارس من عام 2017، حيث شهدت البنوك المحلية تدفقات نقدية قيمتها 1.7 مليار دولار حتى يوم 13 يناير.
دولار

الدولار يواصل تراجعه أمام الجنيه في البنوك

شهدت أسعار الدولار الأمريكي تراجعا ملحوظا أمام الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية اليوم، الثلاثاء، في عدد من البنوك العاملة في مصر، وفقدت العملة الخضراء حوالي 15 قرش، ليسجل أقل سعر في البنوك نحو 15.93 جنيه، مقابل نحو 16.08 جنيه. وانخفض سعر الدولار في كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك التعمير والإسكان بحوالي قرشين ليسجل نحو 15.95 جنيه للبيع، و15.85 جنيه للشراء، كما انخفض سعر الدولار في بنك المشرق بواقع قرش واحد فقط ليسجل أيضا نحو 15.95 جنيه للبيع، و15.85 جنيه للشراء.
الذهب (2)

أسعار الذهب تواصل الهبوط وعيار 21 يسجل 683 جنيه

شهدت أسعار الذهب تراجعا طفيفا خلال التعاملات المسائية اليوم، الثلاثاء، في السوق المحلي، لينخفض سعر الجرام بحوالي جنيهين، وذلك نتيجة هبوط سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1539 دولار، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وارتفعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت 12.8% خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2019 لتسجل 1.6 مليار دولار.
هالة-السعيد-وزيرة-التخطيط

وزيرة التخطيط: البشر هم ثروة الأمم الحقيقية

ناقش معهد التخطيط القومى، الذراع البحثي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، تقرير التنمية البشرية العالمى 2019 بعنوان "أوجه عدم المساواة في القرن الحادي والعشرين" الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP وذلك فى الحلقة الرابعة من المتابعات العلمية للمعهد للعام الأكاديمي 2019/2020. فى هذا الإطار أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ورئيس مجلس إدارة معهد التخطيط القومى، أن البشر هم ثروة الأمم الحقيقية، موضحة أن المواطن هو نقطة التقاء كل الجهود المبذولة وهو الشريك الأساسي في التنمية.
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وزارة-المالية

المالية: رفع كفاءة منظومة الضرائب أدى إلى خفض الديون

قال أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، إن تحسن المؤشرات المالية للاقتصاد المصري يعكس نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي تضمن سلسلة من الإجراءات لزيادة إيرادات الدولة وترشيد الإنفاق وخفض المديونية، مؤكدًا أن تحقيق المستهدفات الاقتصادية خلال العام المالي الماضي يشجعنا على المضي قدمًا في استكمال مسيرة الإصلاح الاقتصادي، والحفاظ على الفائض الأولى الذي بلغ 2% من الناتج المحلي الإجمالي واستمرار الاتجاه النزولى للدين الحكومى بالنسبة للناتج المحلي.
نمو-اقتصاد

ستاندر آند بورز تتوقع وصول معدل النمو إلى 5.7%

توقعت مؤسسة «ستاندرد آند بورز»، تحقيق الاقتصاد المصري معدل نمو 5.7% خلال العام المالي الحالي 2019-2020، وانخفاض عجز الموازنة، ومعدل البطالة إلى 7.5% خلال عام 2020. كما توقعت المؤسسة، تراجع معدل الدين العام للناتج المحلي إلى 80.5% خلال عام 2022، وتوقعت أيضا أن يؤدي انخفاض التضخم وأسعار الفائدة إلى تعزيز الاستثمار الخاص وإنعاش الاستهلاك، وأن تحافظ المشروعات القومية مثل قناة السويس الجديدة والمنطقة الاقتصادية، والعاصمة الإدارية، وتوسيع شبكات الطرق، على النمو المحقق في قطاع التشييد والبناء.
دولارات

سعر الدولار اليوم الأربعاء 8 يناير 2020 في البنوك

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية اليوم، الأربعاء، حيث بلغ متوسط سعر الشراء فى البنوك نحو 15.99 جنيه، ونحو 16.09 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي. وبلغ أقل سعر للدولار في بنك قناة السويس ليسجل نحو 16.08 جنيه للبيع، و15.98 جنيه للشراء، بينما بلغ أعلى سعر للدولار في كل من بنك البركة، وبنك الكويت الوطني، وبنك المشرق، وبنك عودة، والبنك المصري الخليجي، وبنك سئيب ليسجل نحو 16.11 جنيه للبيع، و16.01 جنيه للشراء.
البنك-المركزي

بعد غد.. البورصة والبنوك إجازة بمناسبة عيد الميلاد

تقرر تعطيل العمل بالبنوك والبورصة، بعد غد الثلاثاء بمناسبة عيد الميلاد المجيد. وذكر البنك المركزي والبورصة أنه سيتم استئناف العمل يوم الأربعاء المقبل.
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