رياضة

لماذا قام برشلونة بتعيين كيكي سيتين؟

١٤ يناير ٢٠٢٠ - ١١:٥٩ ص
كيكي سيتين
كيكي سيتين
أعلن نادي برشلونة رسميا إقالة إرنستو فالفيردي من منصب المدير الفني للفريق، باتفاق ودي بين الطرفين، وقال البارسا، خلال بيان رسمي: "توصل برشلونة لاتفاق مع إرنستو فالفيردي من أجل إنهاء عقده كمدرب للفريق الأول.. شكرًا لك على كل شيء إرنستو، ونتمنى لك حظًا سعيدًا في المستقبل". وتسببت الخسارة ضد أتلتيكو مدريد بنتيجة (3-2) في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني، في اهتزاز ثقة إدارة البارسا في فالفيردي، كما لم تغفر له الجماهير توديع دوري الأبطال في آخر نسختين أمام روما وليفربول.
وعين برشلونة كيكي سيتين المدير الفني السابق لريال بيتيس، مدربا للبارسا خلفًا لإرنستو فالفيردي، وقال البرسا، في بيان رسمي على موقعه الإلكتروني: "النادي توصل لاتفاق مع كيكي سيتين حتى 30 يونيو 2022".وكشفت إذاعة كادينا سير الإسبانية، عن 5 أسباب قادت برشلونة لتعيين كيكي سيتين مدربًا للفريق الكتالوني، نستعرضهم
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تقنية-الفيديو‎

تكثيف برنامج تدريب الحكام على الـ«VAR»

أكد وليد العطار المدير التنفيذى لاتحاد الكرة، أن اللجنة الخماسية لإدارة الجبلاية برئاسة عمرو الجناينى، اتفقت مع الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" والجهة التابعة له المسئولة عن تطبيق تقنية الفيديو "VAR" والمعرفة بـ"IFAP"، على تكثيف وضغط البرنامج التدريبى للحكام المصريين على أجهزة الـ"VAR"، بحيث ينتهى خلال 4 أسابيع وتحديدا يوم 8 فبراير المقبل بدلا من 8 أشهر، مضيفًا أن كل يوم يمر من عمر البرنامج التدريبى يحصل الحكام على "تأكيد" بتخطى عدد الساعات الخاصة بهذا اليوم، حتى يكمل جميع الحكام المشاركين على عدد الساعات المطلوبة للحصول على الرخصة الدولية.
إرنستو فالفيردي

فالفيردي مع برشلونة.. 4 ألقاب و16 هزيمة

أعلن نادي برشلونة رسميا إقالة إرنستو فالفيردي من منصب المدير الفني للفريق، باتفاق ودي بين الطرفين، وقال البارسا، خلال بيان رسمي: "توصل برشلونة لاتفاق مع إرنستو فالفيردي من أجل إنهاء عقده كمدرب للفريق الأول.. شكرًا لك على كل شيء إرنستو، ونتمنى لك حظًا سعيدًا في المستقبل". وتسببت الخسارة ضد أتلتيكو مدريد بنتيجة (3-2) في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني، في اهتزاز ثقة إدارة البارسا في فالفيردي، كما لم تغفر له الجماهير توديع دوري الأبطال في آخر نسختين أمام روما وليفربول.
حمادة-صدقى-نادي-الجونة-1

حمادة صدقي: الفوز على الأهلي في السودان ممكن

أعلن حمادة صدقي المدير الفني لنادي سموحة، أسباب رحيله المفاجئ عن تدريب الهلال السوداني في الساعات الماضية، كما قدم الشكر لجماهير ولاعبي الهلال، فيما هاجم أشرف الكاردينال رئيس النادي السوداني مؤكدا أنه تجاوز في حقه. وقال صدقي في تصريحات تلفزيونية: "لم أهرب من الهلال ودائماً أحتفظ بجواز سفري معي، والإداري حصل عليه لاستخراج تأشيرات السفر إلى زيمبابوي لمواجهة بلاتينيوم بدوري أبطال أفريقيا ثم أعاده إلي، وعلى رئيس الهلال أن يستخدم حقوقه في العقد كما يشاء ويحصل على الشرط الجزائي ولكن التجاوزات مرفوضة وسألجأ للقضاء بعد تصريحاته".
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إرنستو فالفيردي

فالفيردي مع برشلونة.. 4 ألقاب و16 هزيمة

أعلن نادي برشلونة رسميا إقالة إرنستو فالفيردي من منصب المدير الفني للفريق، باتفاق ودي بين الطرفين، وقال البارسا، خلال بيان رسمي: "توصل برشلونة لاتفاق مع إرنستو فالفيردي من أجل إنهاء عقده كمدرب للفريق الأول.. شكرًا لك على كل شيء إرنستو، ونتمنى لك حظًا سعيدًا في المستقبل". وتسببت الخسارة ضد أتلتيكو مدريد بنتيجة (3-2) في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني، في اهتزاز ثقة إدارة البارسا في فالفيردي، كما لم تغفر له الجماهير توديع دوري الأبطال في آخر نسختين أمام روما وليفربول.
فالفيردي

رسميًا.. كيكي سيتين مدربًا لبرشلونة خلفًا لفالفيردي

أعلن نادي برشلونة رسميا إقالة إرنستو فالفيردي من منصب المدير الفني للفريق، باتفاق ودي بين الطرفين، وقال البارسا، خلال بيان رسمي: "توصل برشلونة لاتفاق مع إرنستو فالفيردي من أجل إنهاء عقده كمدرب للفريق الأول.. شكرًا لك على كل شيء إرنستو، ونتمنى لك حظًا سعيدًا في المستقبل". وتسببت الخسارة ضد أتلتيكو مدريد بنتيجة (3-2) في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني، في اهتزاز ثقة إدارة البارسا في فالفيردي، كما لم تغفر له الجماهير توديع دوري الأبطال في آخر نسختين أمام روما وليفربول.
برشلونة

سر تعنت برشلونة مع طلبات أرتورو فيدال

كشفت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، سر تعنت برشلونة مع طلبات لاعبه التشيلي أرتورو فيدال، وذلك بعد أن تقدم الأخير سابقا بشكوى لرابطتي لاعبي كرة القدم الإسبانية والليجا، ضد برشلونة، للحصول على مكافآت متأخرة بقيمة 2.4 مليون يورو، ثم رد برشلونة بأن عقد فيدال ينص على تقاضيه هذا المبلغ، إذا خاض 60% من المباريات، ولكن بشرط أن يلعب في كل واحدة منها 45 دقيقة على الأقل، وهو ما لم يتحقق. وتعد شكوى فيدال لبرشلونة مجرد وسيلة ضغط، للموافقة على رحيله إلى إنتر ميلان، كما ينوي مسؤولو برشلونة اتخاذ موقف صارم ضد أرتورو فيدال، بسبب تصرفاته الأخيرة.
هنري

هنري مرشح لخلافة فالفيردي في برشلونة

كشفت صحيفة سبورت الإسبانية، أن الفرنسي تييري هنري، المدير الفني الحالي لإيمباكت مونتريال الكندي، مرشح لخلافة إرنستو فالفيردي في قيادة برشلونة، حال عدم توصل إدارة البارسا لاتفاق مع المدرب الحالي للاستمرار في منصبه. وينتهي عقد فالفيردي في يونيو المقبل مع البارسا، مع وجود بند في العقد يتيح تمديده لموسم آخر، لكن مع تصاعد الانتقادات تجاه إدارة جوسيب بارتوميو للإبقاء على فالفيردي، الذي فشل في قيادة الفريق للتتويج بالتشامبيونزليج، فإن البارسا يميل لإقناع هنري بتولي القيادة.
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