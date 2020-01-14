وزير المالية: حققنا 2% فائض أولي من الناتج المحلي

تحرير:رنا عبد الصادق ١٤ يناير ٢٠٢٠ - ١٢:١٩ م

الدكتور محمد معيط وزير المالية

استعرض الدكتور محمد معيط، وزير المالية، تقريراً حول الأداء المالي للفترة من يوليو- ديسمبر 2019، و التقديرات المحدثة للعام المالي 2019/2020، خلال اجتماع الحكومة اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء. وأشار معيط، إلى أن وزارة المالية استطاعت تحقيق فائض أولى قدره 2% من الناتج المحلي في 2018/2019 مقارنة بعجز أولى بلغ 3.5% من الناتج في عام 2015/2016، ويعتبر الفائض المتحقق هو ثاني أعلى فائض أولى يتحقق بالدول الناشئة، مضيفاً أن الوزارة تستهدف ايضاً استمرار تحقيق فائض أولى قدره نحو 2% من الناتج خلال العام المالي الحالي.

وأشار التقرير إلى أن مصر تمكنت من خفض دين أجهزة الموازنة العامة من 108% من الناتج المحلي في يونيو 2017 إلى حوالي 90% من الناتج المحلي فى يونيو 2019 أي تم تحقيق ضبط مالي بنحو 18% من الناتج على مدار عامين فقط، كما أن الدولة نجحت فى تحقيق معدل نمو حقيقي من أعلى معدلات النمو المحققة في منطقة الشرق الأوسط