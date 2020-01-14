الخيانة كلمة السر في سرقة خزينة شركة بعابدين

١٤ يناير ٢٠٢٠ - ١٢:٢٥ م

سرقة خزينة

نجح ضباط إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن العاصمة تنسيقا مع قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء الدين سليم في ضبط مرتكبى واقعة سرقة خزينة بمحتوياتها من داخل شركة وإعادة المسروقات بعد بلاغ تلقاه مأمور قسم شرطة عابدين بمديرية أمن القاهرة من صاحب إحدى شركات الملابس الجاهزة كائنة بدائرة القسم باكتشافه سرقة خزينة حديدية من داخل الشركة ملكه تحوي مبلغ 24,500 ألف جنيه، 19 شيكا، 6 إيصالات أمانة، نسخة من مفاتيح المكتب، وتبين بالانتقال وإجراء المعاينة سلامة جميع منافذ الشركة.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال فحص العاملين الحاليين والسابقين بالشركة محل البلاغ وفحص كاميرات المراقبة بمحل الواقعة أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة 3 عاملين "اثنان منهم يعملان بذات الشركة.عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، واعترفوا بارتكاب الواقعة، وأقر العاملان بالشركة أنه نظراً لمرورهما