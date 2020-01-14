جريمة

الخيانة كلمة السر في سرقة خزينة شركة بعابدين

١٤ يناير ٢٠٢٠ - ١٢:٢٥ م
سرقة خزينة
سرقة خزينة
نجح ضباط إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن العاصمة تنسيقا مع قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء الدين سليم في ضبط مرتكبى واقعة سرقة خزينة بمحتوياتها من داخل شركة وإعادة المسروقات بعد بلاغ تلقاه مأمور قسم شرطة عابدين بمديرية أمن القاهرة من صاحب إحدى شركات الملابس الجاهزة كائنة بدائرة القسم باكتشافه سرقة خزينة حديدية من داخل الشركة ملكه تحوي مبلغ 24,500 ألف جنيه، 19 شيكا، 6 إيصالات أمانة، نسخة من مفاتيح المكتب، وتبين بالانتقال وإجراء المعاينة سلامة جميع منافذ الشركة.
بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال فحص العاملين الحاليين والسابقين بالشركة محل البلاغ وفحص كاميرات المراقبة بمحل الواقعة أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة 3 عاملين "اثنان منهم يعملان بذات الشركة.عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، واعترفوا بارتكاب الواقعة، وأقر العاملان بالشركة أنه نظراً لمرورهما
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خطف طفل

المتهمون بخطف طفل في الإسكندرية: «طمعنا في الفدية»

نجحت أجهزة وزارة الداخلية في تحرير طفل مختطف بالإسكندرية وضبط الجناة، بعدما تبلغ لقسم شرطة أول العامرية من ربة منزل بقيام مجهولين يستقلون إحدى السيارات باختطاف نجلها (طفل يبلغ من العمر 9 سنوات) حال قيامه باللهو أمام منزلهم، وتلقيها إتصال هاتفى "من رقم هاتف محدد" طلب خلاله مجهول مبلغ 2 مليون جنيه كفدية نظير إعادة نجلها. وتم تشكيل فريق بحث جنائى بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسكندرية، أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة 5 عاطلين، "لثلاثة منهم معلومات جنائية" مقيمين بالإسكندرية وسوهاج.
مخدر-الحشيش (2)

إحباط ترويج 250 طربة حشيش بـ1.7 مليون جنيه بالبحيرة

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية وتوجيهات اللواء محمود توفيق بمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط متجرى وحائزى المواد المخدرة، وجه ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات ضربة موجعة لمروجي المواد المخدرة وتحديدا الحشيش بعد إحباط صفقة قدرت قيمتها بـ1.7 مليون جنيه في رسالة واضحة للخارجين عن القانون بأنهم مطاردون وملاحقون باستمرار من "العيون الساهرة"، فقد أكدت تحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات اتجار عاطل مقيم بدائرة مركز شرطة بدر بمحافظة البحيرة في المواد المخدرة.
المتهمة (4)

مسجل خطر يستعين بزوجته لسرقة حقائب السيدات في التجمع

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة عناصر التشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقات، فقد أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة التجمع الخامس بمديرية أمن القاهرة قيام أحد الأشخاص وزوجته، مقيمان بدائرة قسم شرطة المعادى ولهما محل إقامة آخر بدائرة قسم شرطة المقطم، والسابق اتهامه في 5 قضايا بتكوين تشكيلاً عصابياً فيما بينهما تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة حقائب اليد من السيدات بأسلوب "الخطف" باستخدام إحدى السيارات.
الحريق (26)

ذعر في المنوفية إثر انفجار 20 أسطوانة بوتاجاز

تمكنت قوات وحدة الحماية المدنية، في مركز الباجور بمحافظة المنوفية، من السيطرة على حريق هائل نشب جراء انفجار 20 أسطوانة بوتاجازفى قطعة أرض فارغة تستخدم كمخزن بقرية «كفر الباجور»، ولم يسفر الحريق عن وفيات، فيما تبين حدوث حالة إصابة واحدة، إذ تعرض نجل مالك قطعة الأرض لحروق، ونُقل إلى أقرب مستشفى لتلقى العلاج، وتسبب دوى انفجار اسطوانات الغاز فى إثارة حالة من الفزع بين الأهالي، وسرعان ما تم استخدام مكبرات الصوت فى المساجد لطمأنة الناس ومطالبة مساعدتهم فى إخماد الحريق.
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طريق-السويس-الصحراوى

ننشر خريطة التحويلات المرورية بـ«صحراوي السويس»

تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أية كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور؛ لتنفيذ أعمال الربط بين طريق القاهرة السويس الحالي وطريق السويس المستحدث، والذى يتطلب غلق طريق القاهرة السويس الصحراوى مع تعديل حركة المرور إلى طريق الخدمة ومنه إلى المحور البديل، وذلك اعتباراً من الساعة السادسة صباح اليوم الثلاثاء الموافق ولمدة عشرة أيام، مع تعيين الخدمات المرورية اللازمة ووضع العلامات الإرشادية والتحذيرية بالطريق.
مذبحة- كفر- الدوار (3)

انتقام دموي.. حل لغز «مذبحة البحيرة» في أقل من يوم

في أقل من 24 ساعة، نجح ضباط قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء الدين سليم ورجال إدارة البحث الجنائي في مديرية أمن البحيرة في القبض على متهمين اثنين ثُبت تورطهما في مذبحة كفر الدوار لدى العثور على جثامين 7 أشخاص من أسرة واحدة متفحمة وبها طعنات متفرقة بالجسم، وكشفت التحريات الأولية التي أجراها فريق البحث أن أحد المتهمين يعمل جزارًا بقرية مجاورة لقرية المجني عليهم؛ بدافع التخلص من رب الأسرة الذي كان الشاهد الوحيد فى قضية اتهم فيها 11 شخصًا، وحكم عليهم بالسجن 10 سنوات.
العلاج بالمصل (3)

ضبط 62 ألف قطعة مستلزمات طبية مغشوشة بالقاهرة

تمكنت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة من ضبط مسئول عن مخزن مستلزمات طبية كائن بدائرة قسم شرطة السلام أول؛ لإدارته المخزن "بدون ترخيص" وحيازته كميات كبيرة من المستلزمات الطبية ومستحضرات التجميل مجهولة المصدر، وغير مصحوبة بأى مستندات تدل على مصدرها، بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الغش التجاري، وعثر بداخل المخزن على 62,940 قطعة مستلزمات متنوعة مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.
بانجو (3)

ليلة سقوط إمبراطور البانجو في الشرقية

ترتكز جهود الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية على فرض السيطرة الكاملة وتحقيق التواجد الشرطي الفعال ومبدأ الردع العام، وذلك باستهداف وضبط العناصر الإجرامية متجرى وحائزى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص لما يمثلون من خطورة على أمن وسلامة المواطنين، إذ أكدت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الشرقية بالتنسيق مع قطاع الأمن العام اتجار عاطل مقيم بدائرة مركز شرطة بلبيس فى المواد المخدرة متخذاً من دائرة مركز شرطة بلبيس مكاناً لمزاولة نشاطه الإجرامي.
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