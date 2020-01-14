جريمة

مسجل خطر يستعين بزوجته لسرقة حقائب السيدات في التجمع

١٤ يناير ٢٠٢٠ - ١٢:٢٩ م
متهمة - أرشيفية
متهمة - أرشيفية
فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة عناصر التشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقات، فقد أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة التجمع الخامس بمديرية أمن القاهرة قيام أحد الأشخاص وزوجته، مقيمان بدائرة قسم شرطة المعادى ولهما محل إقامة آخر بدائرة قسم شرطة المقطم، والسابق اتهامه في 5 قضايا بتكوين تشكيلاً عصابياً فيما بينهما تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة حقائب اليد من السيدات بأسلوب "الخطف" باستخدام إحدى السيارات.
بالعرض على اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية لأمن العاصمة، وجه بسرعة ضبط المتهمين.عقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهما أمكن ضبطهما حال استقلالهما السيارة ملك الزوج والمستخدمة في ارتكاب وقائع السرقة.بمواجهتهما بما أسفرت عنه التحريات، اعترفا بارتكاب 10 حوادث سرقة بذات الأسلوب
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خطف طفل

المتهمون بخطف طفل في الإسكندرية: «طمعنا في الفدية»

نجحت أجهزة وزارة الداخلية في تحرير طفل مختطف بالإسكندرية وضبط الجناة، بعدما تبلغ لقسم شرطة أول العامرية من ربة منزل بقيام مجهولين يستقلون إحدى السيارات باختطاف نجلها (طفل يبلغ من العمر 9 سنوات) حال قيامه باللهو أمام منزلهم، وتلقيها إتصال هاتفى "من رقم هاتف محدد" طلب خلاله مجهول مبلغ 2 مليون جنيه كفدية نظير إعادة نجلها. وتم تشكيل فريق بحث جنائى بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسكندرية، أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة 5 عاطلين، "لثلاثة منهم معلومات جنائية" مقيمين بالإسكندرية وسوهاج.
مخدر-الحشيش (2)

إحباط ترويج 250 طربة حشيش بـ1.7 مليون جنيه بالبحيرة

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية وتوجيهات اللواء محمود توفيق بمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط متجرى وحائزى المواد المخدرة، وجه ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات ضربة موجعة لمروجي المواد المخدرة وتحديدا الحشيش بعد إحباط صفقة قدرت قيمتها بـ1.7 مليون جنيه في رسالة واضحة للخارجين عن القانون بأنهم مطاردون وملاحقون باستمرار من "العيون الساهرة"، فقد أكدت تحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات اتجار عاطل مقيم بدائرة مركز شرطة بدر بمحافظة البحيرة في المواد المخدرة.
سرقة-خزنة-فلوس

الخيانة كلمة السر في سرقة خزينة شركة بعابدين

نجح ضباط إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن العاصمة تنسيقا مع قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء الدين سليم في ضبط مرتكبى واقعة سرقة خزينة بمحتوياتها من داخل شركة وإعادة المسروقات بعد بلاغ تلقاه مأمور قسم شرطة عابدين بمديرية أمن القاهرة من صاحب إحدى شركات الملابس الجاهزة كائنة بدائرة القسم باكتشافه سرقة خزينة حديدية من داخل الشركة ملكه تحوي مبلغ 24,500 ألف جنيه، 19 شيكا، 6 إيصالات أمانة، نسخة من مفاتيح المكتب، وتبين بالانتقال وإجراء المعاينة سلامة جميع منافذ الشركة.
الحريق (26)

ذعر في المنوفية إثر انفجار 20 أسطوانة بوتاجاز

تمكنت قوات وحدة الحماية المدنية، في مركز الباجور بمحافظة المنوفية، من السيطرة على حريق هائل نشب جراء انفجار 20 أسطوانة بوتاجازفى قطعة أرض فارغة تستخدم كمخزن بقرية «كفر الباجور»، ولم يسفر الحريق عن وفيات، فيما تبين حدوث حالة إصابة واحدة، إذ تعرض نجل مالك قطعة الأرض لحروق، ونُقل إلى أقرب مستشفى لتلقى العلاج، وتسبب دوى انفجار اسطوانات الغاز فى إثارة حالة من الفزع بين الأهالي، وسرعان ما تم استخدام مكبرات الصوت فى المساجد لطمأنة الناس ومطالبة مساعدتهم فى إخماد الحريق.
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سرقة-خزنة-فلوس

الخيانة كلمة السر في سرقة خزينة شركة بعابدين

نجح ضباط إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن العاصمة تنسيقا مع قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء الدين سليم في ضبط مرتكبى واقعة سرقة خزينة بمحتوياتها من داخل شركة وإعادة المسروقات بعد بلاغ تلقاه مأمور قسم شرطة عابدين بمديرية أمن القاهرة من صاحب إحدى شركات الملابس الجاهزة كائنة بدائرة القسم باكتشافه سرقة خزينة حديدية من داخل الشركة ملكه تحوي مبلغ 24,500 ألف جنيه، 19 شيكا، 6 إيصالات أمانة، نسخة من مفاتيح المكتب، وتبين بالانتقال وإجراء المعاينة سلامة جميع منافذ الشركة.
ضبط-لحوم-ودواجن-فاسدة

لحوم فاسدة ودقيق الغلابة.. حصيلة جهود مباحث التموين

واصلت مديرية أمن القاهرة، حملاتها التموينية المُكبرة لضبط جرائم الغش الغذائى والتجاري؛ استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع الغذائية. وأسفرت الحملات عن ضبط صاحب مصنع بدون ترخيص للبسكويت والشيكولاتة المرج؛ لحيازته كميات كبيرة من المواد الغذائية مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها بقصد تصنيع البسكويت والحلوى مستخدماً علامات تجارية غير مسجلة، وطرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.
سرقة

ضبط عصابة لسرقة المساكن بالشيخ زايد: «مبنسرقش غلابة»

لا تدخر الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية الجهد لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط العناصر الإجرامية، والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقة وفق السياسة الموضوعة والاستراتيجية التي وضعها اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، والتي ترجمها ضباط إدارة البحث الجنائي بمجيرية أمن الجيزة بنجاحهم في الإيقاع بتشكيل عصابي يضم عاطلين اثنين يحملان جنسية دولة عربية، تخخص نشاطهما الإجرامي في سرقة الوحدات السكنية وتحديدا التجمعات السكنية الراقية بمدينة الشيخ زايد.
حريق-يلتهم-قش-الارز-وسيارتين (3)

تفحم سيارة وتصادم مروع على «صحراوي الإسكندرية»

تفقد اللواء علاء متولي مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة للمرور، يرافقه اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم الخميس، موقع حادث تصادم شاحنتين أسفر عن اشتعال النيران بسيارة ملاكي دون خسائر في الأرواح. البداية تعود إلى تلقي مأمور قسم شرطة ثان العامرية بلاغ يفيد وقوع حادث تصادم بالكيلو 58 بطريق الإسكندرية – القاهرة الصحراوي، اتجاه القاهرة، وتوقف حركة المرور، في الوقت الذي أخطرت غرفة عمليات النجدة قيادات المرور والحماية المدنية لمعاينة موقع الحادث.
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