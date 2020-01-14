مسجل خطر يستعين بزوجته لسرقة حقائب السيدات في التجمع

١٤ يناير ٢٠٢٠ - ١٢:٢٩ م

متهمة - أرشيفية

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة عناصر التشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقات، فقد أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة التجمع الخامس بمديرية أمن القاهرة قيام أحد الأشخاص وزوجته، مقيمان بدائرة قسم شرطة المعادى ولهما محل إقامة آخر بدائرة قسم شرطة المقطم، والسابق اتهامه في 5 قضايا بتكوين تشكيلاً عصابياً فيما بينهما تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة حقائب اليد من السيدات بأسلوب "الخطف" باستخدام إحدى السيارات.

بالعرض على اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية لأمن العاصمة، وجه بسرعة ضبط المتهمين.عقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهما أمكن ضبطهما حال استقلالهما السيارة ملك الزوج والمستخدمة في ارتكاب وقائع السرقة.بمواجهتهما بما أسفرت عنه التحريات، اعترفا بارتكاب 10 حوادث سرقة بذات الأسلوب

بالعرض على اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية لأمن العاصمة، وجه بسرعة ضبط المتهمين.



عقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهما أمكن ضبطهما حال استقلالهما السيارة ملك الزوج والمستخدمة في ارتكاب وقائع السرقة.



بمواجهتهما بما أسفرت عنه التحريات، اعترفا بارتكاب 10 حوادث سرقة بذات الأسلوب باستخدام السيارة المضبوطة بحوزتهما.



تم بإرشادهما ضبط المسروقات المستولى عليها من داخل الحقائب لدى عميلهما "سيئ النية" (صاحب محل لبيع وصيانة الهواتف المحمولة، مقيم بدائرة قسم شرطة البساتين). وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموهما بالسرقة.



