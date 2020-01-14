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وزيرة الثقافة تكرم علي الحجار لحصوله على جائزة قابوس

تحرير:محمد عبد المنعم ١٤ يناير ٢٠٢٠ - ١٢:٣٦ م
علي الحجار
علي الحجار
تكرم الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، الفنان علي الحجار بمناسبة حصوله على جائزة السلطان الراحل قابوس للثقافة والفنون والآداب فى مجال الطرب العربي كأول فنان مصرى ينالها، وذلك فى الثامنة مساء الخميس 16 يناير على المسرح الكبير بحضور الدكتور مجدى صابر، رئيس دار الأوبرا. ويقدم "الحجار" -خلال الحفل- باقة من أشهر أغانيه بمصاحبة أوركسترا "صوت مصر" بقيادة المايسترو أحمد عاطف منها (عارفة، مسألة مبدأ، زى الهوى، المال والبنون، أنا كنت عيدك، لما الشتاء يدق البيبان، من غير ما تتكلمي، تجيش نعيش، يا طالع الشجرة، انكسر جوانا شيء، في قلب الليل).
تخرج علي الحجار في كلية الفنون الجميلة جامعة حلوان، ونشأ في عائلة فنية، وتأثر بوالده المطرب والملحن إبراهيم الحجار الذي تتلمذ على يده وعشق بسببه الموسيقى العربية، كما تعلم تجويد القرآن الكريم من جده المنشد الديني علي الحجار، وجرى اعتماده في الأزهر الشريف كمقرئ ومجود للقرآن الكريم ليصبح بذلك أول مطرب
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عزاء- مدير- أعمال -محمد- منير

فنانون وشخصيات عامة في عزاء مدير أعمال محمد منير

حرص عدد من الفنانين والشخصيات العامة على تقديم واجب العزاء للكينج محمد منير في وفاة الراحل محمود أبا زيد، زوج شقيقته وابن عمه ومدير أعماله، بمسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد. وحضر كل من الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، وتامر حسني، ويسرا، والمطربة لطيفة، ومجدي صابر رئيس دار الأوبرا المصرية، والمطرب شاندو، والملحن وليد سعد، والاعلامي محمود سعد والنائب مصطفى بكري، والصحفى محمد مصطفى شردي، ومن نجوم الرياضة حضر إسماعيل يوسف، عضو مجلس إدارة نادى الزمالك، ومحمود عبدالرازق شيكابالا.
عزاء -والد -إيهاب -توفيق (8)

نجوم الفن والرياضة في عزاء والد إيهاب توفيق (صور)

حرص عدد كبير من نجوم الفن والمجتمع على تقديم واجب العزاء في وفاة والد الفنان إيهاب توفيق، والذي أقيم مساء الأحد بمسجد المشير طنطاوي، وكان في مقدمتهم مصطفى قمر، وفيفي عبده وحسين الجسمي، ومحمود حميدة وداليا البحيري وخالد بيبو وعصام كاريكا، كما حضر المستشار أحمد الزند وزير العدل الأسبق، ومن الإعلاميين حرص على التواجد رامي رضوان، وأسامة منير، وعصام إمام شقيق الزعيم عادل إمام، وشريف باهر، ومحمد لطفي، وأشرف مصيلحي، والمطربة مريم أمير، وإيهاب فهمي، وكارمن سليمان وزوجها مصطفى جاد، ولاعب الأهلي السابق شادي محمد.
وصول- جثمان- والد -ايهاب- توفيق‎ (1)

«بكاء وحزن».. مشاهد من جنازة والد الفنان إيهاب توفيق

حالة من الحزن الشديد والبكاء، سيطرت على الفنان إيهاب توفيق، وعائلته عقب وصول جثمان والده لمسجد السلام، حيث تأخر تشييع الجثمان بسبب الانتهاء من الإجراءات القانونية. فيما أدى العشرات صلاة الجنازة وسط حضور من نجوم الفن على رأسهم المطرب مصطفى كامل، وهشام عباس، وأحمد التهامي، وحميد الشاعري، ومحمد الحلو، ونادية مصطفى، ونهال عنبر، والمطرب الشعبي حجازي متقال، ومن نجوم الرياضة حرص أحمد ناجي مدرب حراس المرمى بمنتخب مصر على الحضور وأداء صلاة الجنازة. فيما يقام العزاء بمسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس الأحد المقبل.
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ايمن-بهجت-قمر (2)

أيمن بهجت قمر يرفض رفع رسوم المصنفات الفنية

غضب الشاعر أيمن بهجت قمر من القرارات الجديدة التي اتخذتها وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، برفع رسوم الرقابة على المصنفات الفنية المحلية والأجنبية، اعتبارًا من يوم 27 ديسمبر 2019، ونشر أيمن صورة من القرار، عبر حسابه الرسمي على موقع «فيسبوك»، وعلق عليها قائلا: "السيد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، الوزيرة الفنانة إيناس عبد الدايم، هام جدا، مين من الشعراء الجدد أو الناس البسيطه يقدر يدفع 500 جنيه للترخيص و500 للمراقبة وهو في عرض بيع أغنية في وقت الصناعه فيه خربانه؟
الدكتورة-إيناس-عبد-الدايم

وزيرة الثقافة: فرقة رضا رمزًا بارزًا في تاريخ الإبداع

قالت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، إن فرقة رضا للفنون الشعبية والإستعراضية تعد رمزا بارزا فى تاريخ الإبداع ومن أعرق الفرق الإستعراضية فى الشرق الاوسط، وامتدت شهرتها إلى مختلف أنحاء العالم، ولذا فهي أحد سفراء الفنون المصرية. وأكدت عبدالدايم، خلال احتفال وزارة الثقافة بمرور 60 عاما علي تأسيس فرقة رضا والذي أقيم على مسرح البالون، استمرار دعم فرقة رضا لاسترداد أمجادها واستعادة بريقها خاصة بعد إلتحاق عدد من العارضين الجدد بها وتخصيص اوركسترا موسيقى لمصاحبتها فى العروض.
عمرو- عابد

تكريم عمرو عابد في افتتاح نادي سينما المرأة

كرم المركز القومي للسينما، الفنان عمرو عابد في افتتاح نادي سينما المرأة تحت رعاية وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم، وبرئاسة الدكتورة سعاد شوقي، وتحت إدارة الناقدة السينمائية شاهندة محمد علي، حيث تم عرض أحدث أفلامه "لما بنتولد" ضمن خطة نادي سينما المرأة لعرض أفلام تناقش وتعالج قضايا المرأة، وسلمته الفنانة سميحة أيوب درع التكريم. ويقوم عابد في فيلم "لما بنتولد" بدور "أمين" وهو مدرب جيم متزوج حديثا ويعيش مع أسرته في نفس المنزل وحلمه أن يستطيع توفير سكن مستقل له ولزوجته ولكنه خلال رحلته يأخد طرق غير مشروعه لتحقيق ذلك".
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