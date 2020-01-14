وزيرة الثقافة تكرم علي الحجار لحصوله على جائزة قابوس

تحرير:محمد عبد المنعم ١٤ يناير ٢٠٢٠ - ١٢:٣٦ م

علي الحجار

تكرم الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، الفنان علي الحجار بمناسبة حصوله على جائزة السلطان الراحل قابوس للثقافة والفنون والآداب فى مجال الطرب العربي كأول فنان مصرى ينالها، وذلك فى الثامنة مساء الخميس 16 يناير على المسرح الكبير بحضور الدكتور مجدى صابر، رئيس دار الأوبرا. ويقدم "الحجار" -خلال الحفل- باقة من أشهر أغانيه بمصاحبة أوركسترا "صوت مصر" بقيادة المايسترو أحمد عاطف منها (عارفة، مسألة مبدأ، زى الهوى، المال والبنون، أنا كنت عيدك، لما الشتاء يدق البيبان، من غير ما تتكلمي، تجيش نعيش، يا طالع الشجرة، انكسر جوانا شيء، في قلب الليل).

تخرج علي الحجار في كلية الفنون الجميلة جامعة حلوان، ونشأ في عائلة فنية، وتأثر بوالده المطرب والملحن إبراهيم الحجار الذي تتلمذ على يده وعشق بسببه الموسيقى العربية، كما تعلم تجويد القرآن الكريم من جده المنشد الديني علي الحجار، وجرى اعتماده في الأزهر الشريف كمقرئ ومجود للقرآن الكريم ليصبح بذلك أول مطرب