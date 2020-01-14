الرئيس التونسي في اختبار صعب بسبب سقوط حكومة الجملي

بدأ الرئيس التونسي قيس سعيد سلسلة مشاورات بحثا عن الشخصية الأقدر لتشكيل حكومة في موعد أقصاه 30 يوما، وذلك بعد فشل حكومة الحبيب الجملي في نيل ثقة البرلمان.
أصبح الرئيس التونسي قيس سعيد أمام مسؤولية دستورية جديدة وهي تعيين شخصية أخرى لتشكيل الحكومة بعد فشل الحبيب الجملي في نيل ثقة البرلمان، ويواجه الرئيس وقت قصير لتعيين شخصية بديلة للجملي، وإلا سيكون أمامه خيار آخر وهو تنظيم انتخابات تشريعية جديدة.
وبهذا التصويت ضد حكومة الجبلي المقترحة، تلقت حركة النهضة في تونس "ضربة قاسية" ، وأعاد فشل الحكومة في نيل ثقة البرلمان التونسي ، المفاوضات بين الأحزاب لتشكيل حكومة جديدة، إلى نقطة الصفر، وسيتطلب أسابيع أخرى من المفاوضات، وإلا ستكون البلاد مجددا أمام انتخابات تشريعية أخرى.
وتتطلع تونس على المستوى السياسي والشعبي إلى معرفة الشخصية التي سيختارها رئيس البلاد لقيادة مشاورات الحكومة الجديدة استنادا لنص الدستور،عقب سقوط حكومة الحبيب الجملي، خاصة بعد الإعلان عن تأسيس جبهة برلمانية واسعة تطالب باختيار شخصية توافقية .
ومنذ أمس الاثنين باشر قيس سعيد سلسلة مشاورات هدفها إيجاد الشخصية
وتتطلع تونس على المستوى السياسي والشعبي إلى معرفة الشخصية التي سيختارها رئيس البلاد لقيادة مشاورات الحكومة الجديدة استنادا لنص الدستور،عقب سقوط حكومة الحبيب الجملي، خاصة بعد الإعلان عن تأسيس جبهة برلمانية واسعة تطالب باختيار شخصية توافقية .
ومنذ أمس الاثنين باشر قيس سعيد سلسلة مشاورات هدفها إيجاد الشخصية الأقدر من أجل تأليف حكومة في أجل أقصاه 30يوما، وذلك بعد فشل حكومة الحبيب الجملي في نيل ثقة البرلمان.
ويتساءل الجميع عن الشخصية التي سيختارها الرئيس التونسي لهذه المهمة، إن كانت شخصية من خارج الأحزاب، أو إنه سيفوض تحالفا برلمانيا من أكبر الأحزاب تمثيلا، لاختيار شخصية تضمن نجاحه في نيل الثقة وتجنب سيناريو الانتخابات المبكرة.
الرئيس التونسي سيكون أمام اختبار صعب وتحدٍ لاختيار الأنسب لهذه المهمة، حيث ستكون إدارته للمشاورات محل تقييم الشارع على غرار النخب السياسية أمام تزايد الضغوط لاختيار شخصية توافقية.
حاولت بعض الأحزاب التي تتصدر المشهد السياسي، الاستفادة من سقوط حكومة الجملي بإعلان تحالفات من شأنها قلب المعادلة السياسية والتوازنات البرلمانية لصالحها، ما يخول لها الضغط على الرئيس لاختيار شخصية بعينها.
وتجري مشاورات واسعة بين كتل وشخصيات مختلفة لتقديم شخصية تحوز على اتفاق واسع إلى الرئيس قيس سعيد ليتولى تكليفها بمشاورات جديدة لتشكيل الحكومة في فرصة أخيرة قبل المرور إلى انتخابات تشريعية سابقة لأوانها.
ويعتقد محللون أن حزب قلب تونس الذي نجح في تكوين جبهة برلمانية واسعة، أكبر المستفيدين من فشل الجملي، سيضغط على سعيد لأجل فرض شخصية بعينها لقيادة الحكومة.
ولا يملك الرئيس التونسي، الأكاديمي الذي انتخب رئيسا بغالبية واسعة في أكتوبر الماضي، حلفاء طبيعيين ضمن المشهد السياسي، وقد سعى إلى أخذ مسافة واحدة من مختلف الأحزاب.
ويخشى كثير من التونسيين سيناريو الذهاب إلى الانتخابات التشريعية السابقة لأوانها في حال لم يتم التوافق على حكومة الرئيس وهو احتمال وارد جدا في ظل التناقضات القائمة في البرلمان ورغبة البعض بالذهاب ومنذ البداية نحو هذا الخيار لعله يوفق في الحصول على أغلبية مريحة مستغلا عزوف ناخبي الفريق الآخر.
فالانتخابات السابقة لأوانها قد تعيد خلط الأوراق من جديد وتفرز كتلا نيابية كبيرة قادرة على الحكم لخمس سنوات وتمرير مشاريع القوانين التي تحتاجها البلاد للخروج من هذه الأزمة الخانقة والتي تشمل كافة المجالات.
والإشكال في هذا خيار إجراء انتخابات مبكرة هو بقاء البلد لفترة طويلة بدون حكومة، وتقوم بتسييره حكومة تصريف أعمال وهو ما ستكون انعكاساته سلبية لا على الداخل التونسي فحسب بل أيضا على مستوى علاقات البلاد بشركائها الاقتصاديين الذين قد يفقدون الثقة في قدرة أبناء تونس على الخروج من أزمتهم وتتغير نظرتهم لما عرف بـ"الاستثناء التونسي".
كما أن الانتخابات مكلفة ماديا خاصة والبلد قد أجرى لتوه انتخابات تشريعية وأخرى رئاسية على دورتين، وقبل ذلك انتخابات محلية سبقها انتخاب المجلس الأعلى للقضاء من قبل رجال القانون، ولا يتصور أن قانون المالية رصد في الميزانية الجديدة مبلغا خاصا بالانتخابات التشريعية السابقة لأوانها.
وفي الوقت الذي يري مراقبون أن قيس سعيد سيعمل على إنجاح المشاورات باختيار شخصية توافقية، يرى آخرون إنه سيفرض شخصية على جميع الأحزاب تعزيزا لحضوره بالمشهد عبر سند سياسي قوي يدعمه، واستغلالا للفرصة التي منحها له الدستور ، وهو ما ستكشف عنه الأيام المقبلة.