جريمة

إحباط ترويج 250 طربة حشيش بـ1.7 مليون جنيه بالبحيرة

١٤ يناير ٢٠٢٠ - ١٢:٤٠ م
حشيش
حشيش
فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية وتوجيهات اللواء محمود توفيق بمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط متجرى وحائزى المواد المخدرة، وجه ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات ضربة موجعة لمروجي المواد المخدرة وتحديدا الحشيش بعد إحباط صفقة قدرت قيمتها بـ1.7 مليون جنيه في رسالة واضحة للخارجين عن القانون بأنهم مطاردون وملاحقون باستمرار من "العيون الساهرة"، فقد أكدت تحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات اتجار عاطل مقيم بدائرة مركز شرطة بدر بمحافظة البحيرة في المواد المخدرة.
وتبين بالفحص أن المتهم له معلومات جنائية، ومحكوم عليه غيابياً فى قضية "سرقة بالإكراه" بالسجن 10 سنوات، وأنه يتخذ دائرة مركز شرطة حوش عيسى مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى. عقب تقنين الإجراءات بمشاركة قطاع الأمن العام وأجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن البحيرة أمكن ضبطه فى كمين أُعد له بدائرة مركز شرطة
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خطف طفل

المتهمون بخطف طفل في الإسكندرية: «طمعنا في الفدية»

نجحت أجهزة وزارة الداخلية في تحرير طفل مختطف بالإسكندرية وضبط الجناة، بعدما تبلغ لقسم شرطة أول العامرية من ربة منزل بقيام مجهولين يستقلون إحدى السيارات باختطاف نجلها (طفل يبلغ من العمر 9 سنوات) حال قيامه باللهو أمام منزلهم، وتلقيها إتصال هاتفى "من رقم هاتف محدد" طلب خلاله مجهول مبلغ 2 مليون جنيه كفدية نظير إعادة نجلها. وتم تشكيل فريق بحث جنائى بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسكندرية، أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة 5 عاطلين، "لثلاثة منهم معلومات جنائية" مقيمين بالإسكندرية وسوهاج.
المتهمة (4)

مسجل خطر يستعين بزوجته لسرقة حقائب السيدات في التجمع

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة عناصر التشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقات، فقد أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة التجمع الخامس بمديرية أمن القاهرة قيام أحد الأشخاص وزوجته، مقيمان بدائرة قسم شرطة المعادى ولهما محل إقامة آخر بدائرة قسم شرطة المقطم، والسابق اتهامه في 5 قضايا بتكوين تشكيلاً عصابياً فيما بينهما تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة حقائب اليد من السيدات بأسلوب "الخطف" باستخدام إحدى السيارات.
سرقة-خزنة-فلوس

الخيانة كلمة السر في سرقة خزينة شركة بعابدين

نجح ضباط إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن العاصمة تنسيقا مع قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء الدين سليم في ضبط مرتكبى واقعة سرقة خزينة بمحتوياتها من داخل شركة وإعادة المسروقات بعد بلاغ تلقاه مأمور قسم شرطة عابدين بمديرية أمن القاهرة من صاحب إحدى شركات الملابس الجاهزة كائنة بدائرة القسم باكتشافه سرقة خزينة حديدية من داخل الشركة ملكه تحوي مبلغ 24,500 ألف جنيه، 19 شيكا، 6 إيصالات أمانة، نسخة من مفاتيح المكتب، وتبين بالانتقال وإجراء المعاينة سلامة جميع منافذ الشركة.
الحريق (26)

ذعر في المنوفية إثر انفجار 20 أسطوانة بوتاجاز

تمكنت قوات وحدة الحماية المدنية، في مركز الباجور بمحافظة المنوفية، من السيطرة على حريق هائل نشب جراء انفجار 20 أسطوانة بوتاجازفى قطعة أرض فارغة تستخدم كمخزن بقرية «كفر الباجور»، ولم يسفر الحريق عن وفيات، فيما تبين حدوث حالة إصابة واحدة، إذ تعرض نجل مالك قطعة الأرض لحروق، ونُقل إلى أقرب مستشفى لتلقى العلاج، وتسبب دوى انفجار اسطوانات الغاز فى إثارة حالة من الفزع بين الأهالي، وسرعان ما تم استخدام مكبرات الصوت فى المساجد لطمأنة الناس ومطالبة مساعدتهم فى إخماد الحريق.
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ضبط-مخدرات-بـ200-مليون-جنيه (3)

سقوط 3 من تجار الكيف في حملة مكبرة بإمبابة

واصلت قوات الشرطة بمديرية أمن الجيزة جهودها ممثلة في إدارة البحث الجانئي بقيادة اللواء محمود السبيلي ونائبيه اللواء مدحت فارس واللواء سامح الحميلي، استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية مروجى ومتجرى المواد المخدرة تنفيذا لتويجهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية واستراتيجية الوزارة التي تستهدف تحقيق مبدأ الردع العام والتواجد الشرطي الفعال من خلال الحملات المستمرة والدوريات الأمنية (ثابتة - متحركة).
حملة-أمنية-لقوات-الشرطة (5)

أمن القاهرة يداهم أوكار السلاح والكيف في المطرية

جهود متواصلة تبذلها الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية برئاسة اللواء محمود توفيق؛ تستهدف مكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما ضبط الخارجين على القانون وحائزى ومتجرى الأسلحة النارية "غير المرخصة"، وحائزى ومتجرى المواد المخدرة، والهاربين من السجون والأحكام القضائية، الامر الذي ترجمه الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بقيادة اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية لأمن العاصمة، بشن حملة أمنية وانضباطية مُكبرة استهدفت دائرة قسم شرطة المطرية؛ لضبط كافة صور الخروج على القانون.
ضبط-لحوم-ودواجن-فاسدة

كيف ترجمت مباحث التموين توجيهات الوزير في 24 ساعة؟

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام ، حملاتها التموينية المكبرة لضبط كافة أشكال جرائم الغش التجاري، إنفاذاً لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائي، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.
حملة-الأمن-العام

يد تؤمن وأخرى تلاحق المجرمين.. 24 ساعة مداهمات أمنية

وجهت الأجهزة الأمنية يوزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملات أمنية مكبرة برئاسو اللواء علاء سليم مساعد الوزير لقطاع الأمن العام في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية، وأسفرت جهودها خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية عن ضبط 50 قطعة سلاح ناري (بندقية آلي - 12 بندقية خرطوش - 6 طبنجات - 31 فرد خرطوش)، بحوزة 40 متهما و205 قطع سلاح أبيض و125 طلقة مختلفة الأعيرة.
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