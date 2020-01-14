إحباط ترويج 250 طربة حشيش بـ1.7 مليون جنيه بالبحيرة

١٤ يناير ٢٠٢٠ - ١٢:٤٠ م

حشيش

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية وتوجيهات اللواء محمود توفيق بمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط متجرى وحائزى المواد المخدرة، وجه ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات ضربة موجعة لمروجي المواد المخدرة وتحديدا الحشيش بعد إحباط صفقة قدرت قيمتها بـ1.7 مليون جنيه في رسالة واضحة للخارجين عن القانون بأنهم مطاردون وملاحقون باستمرار من "العيون الساهرة"، فقد أكدت تحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات اتجار عاطل مقيم بدائرة مركز شرطة بدر بمحافظة البحيرة في المواد المخدرة.

وتبين بالفحص أن المتهم له معلومات جنائية، ومحكوم عليه غيابياً فى قضية "سرقة بالإكراه" بالسجن 10 سنوات، وأنه يتخذ دائرة مركز شرطة حوش عيسى مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى. عقب تقنين الإجراءات بمشاركة قطاع الأمن العام وأجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن البحيرة أمكن ضبطه فى كمين أُعد له بدائرة مركز شرطة



وتبين بالفحص أن المتهم له معلومات جنائية، ومحكوم عليه غيابياً فى قضية "سرقة بالإكراه" بالسجن 10 سنوات، وأنه يتخذ دائرة مركز شرطة حوش عيسى مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.



عقب تقنين الإجراءات بمشاركة قطاع الأمن العام وأجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن البحيرة أمكن ضبطه فى كمين أُعد له بدائرة مركز شرطة حوش عيسى، وبحوزته (250 طربة من مخدر الحشيش "وزنت 25 كيلو جرام"- مبلغ مالى، هاتف محمول).



بمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالى ملكاً له، والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه. وتقدر قيمة المواد المخدرة المضبوطة بمليون و750 ألف جنيه.



