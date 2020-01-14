المتهمون بخطف طفل في الإسكندرية: «طمعنا في الفدية»

١٤ يناير ٢٠٢٠ - ٠١:٠٢ م

خطف طفل

نجحت أجهزة وزارة الداخلية في تحرير طفل مختطف بالإسكندرية وضبط الجناة، بعدما تبلغ لقسم شرطة أول العامرية من ربة منزل بقيام مجهولين يستقلون إحدى السيارات باختطاف نجلها (طفل يبلغ من العمر 9 سنوات) حال قيامه باللهو أمام منزلهم، وتلقيها إتصال هاتفى "من رقم هاتف محدد" طلب خلاله مجهول مبلغ 2 مليون جنيه كفدية نظير إعادة نجلها. وتم تشكيل فريق بحث جنائى بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسكندرية، أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة 5 عاطلين، "لثلاثة منهم معلومات جنائية" مقيمين بالإسكندرية وسوهاج.

عقب تقنين الإجراءات تم توجيه العديد من المأموريات من قطاع الأمن العام وإدارتى البحث الجنائى بمديريتى أمن الإسكندرية وسوهاج لضبطهم، ولدى استشعار المتهمين بملاحقتهم أمنياً أطلقوا سراح المُختطف.وبتكثيف الجهود تم ضبط اثنين من المتهمين حال استقلالهما سيارة بدائرة مركز شرطة البلينا بسوهاج، وضبط باقى المتهمين

عقب تقنين الإجراءات تم توجيه العديد من المأموريات من قطاع الأمن العام وإدارتى البحث الجنائى بمديريتى أمن الإسكندرية وسوهاج لضبطهم، ولدى استشعار المتهمين بملاحقتهم أمنياً أطلقوا سراح المُختطف.



وبتكثيف الجهود تم ضبط اثنين من المتهمين حال استقلالهما سيارة بدائرة مركز شرطة البلينا بسوهاج، وضبط باقى المتهمين بالإسكندرية، إذ قرر أحدهم بسابقة اتفاقه وآخر من المتهمين على خطف المجنى عليه، بدافع الحصول على مبلغ الفدية، وقيامهما فى سبيل تنفيذ مخططهما الإجرامى بإعداد السيارة المضبوطة بحوزتهما "ملك وقيادة أحدهم"؛ لاستخدامها فى ارتكاب الواقعة، والاستعانة بأحد المتهمين؛ لرصد ومتابعة تحركات المجنى عليه "نظرا لكونه جار له" والاستعانة بباقى المتهمين لاحتجاز المجنى عليه بمنزل أحدهما إلا أنهم لم يتمكنوا من ذلك نظراً لتضيق الخناق عليهم وملاحقتهم أمنياً.



