عصير الزنجبيل بالجزر.. يعزز المناعة ويحمي من السرطان

تعمل مضادات الأكسدة التي توجد بعصير الزنجبيل بالجزر على الحماية من مرض السكري، كما يقلل الزنجبيل من معدلات السكر بالدم، ويحسن أيضًا من كفاءة الأنسولين.
نحاول دائمًا البحث عن عصائر صحية للحصول على قيمة غذائية عالية، وذلك بدلًا من استهلاك العصائر المعلبة الغنية بالسكريات المضافة، وتؤدي إلى زيادة كبيرة بالوزن، فيوصي خبراء التغذية بتناول عصير الجزر، لأنه غني بالعناصر الغذائية الهامة، على سبيل المثال الزنك والكالسيوم والبروتين والفوسفور والحديد ، كما ينصح بتناول كوب دافيء من الزنجبيل في المساء قبل النوم، ولكن هل تعلم أنه يمكنك تناول عصير الزنجبيل بالجزر! سوف يمدك بالعديد من الفوائد، نقلًا عن "boldsky".
الفواكه والخضراوات أساس كل نظام غذائي صحي، فكلًا منهما غني بالألياف الغذائية، التي تعزز من صحة الجهاز الهضمي وتشعرك بالشبع أيضًا، كما أن العناصر الغذائية التي توجد في كلًا منهما، يصعب الحصول عليها من الأطعمة الأخرى، وبالرغم من زيادة التوعية باتباع الأنظمة النباتية الغنية بهذه المكونات، يوجد العديد من
الفواكه والخضراوات أساس كل نظام غذائي صحي، فكلًا منهما غني بالألياف الغذائية، التي تعزز من صحة الجهاز الهضمي وتشعرك بالشبع أيضًا، كما أن العناصر الغذائية التي توجد في كلًا منهما، يصعب الحصول عليها من الأطعمة الأخرى، وبالرغم من زيادة التوعية باتباع الأنظمة النباتية الغنية بهذه المكونات، يوجد العديد من الأشخاص، الذين يتناولون كميات قليلة من الخضراوات والفواكه يوميًا، مما أدى إلى ارتفاع الإصابة بالأمراض والمشكلات الصحية، لذا لابد من اتباع نظام غذائي صحي يشتمل على الفواكه والخضراوات الهامة، مع تجنب مشروبات الطاقة والوجبات السريعة.
يعتبر عصير الجزر بالزنجبيل مزيج رائع بين الخضراوات والأعشاب، فهذا البديل الصحي يحتوي على أقل من 200 سعر حراري، وما يلي بعض من الفوئد الهامة التي يقدمها لك:
1-التعزيز من الجهاز المناعي
المزج بين الزنجبيل والجزر يمدك بعديد من العناصر الغذائية، التي يتطلبها الجسم يوميًا، فيحتوي الجزر على فيتامين C وA، وكلًا منهما جيد بشكل كبير لخلايا الدم، بينما يتميز الزنجبيل بخصائص مضادة للأكسدة والالتهابات، تعزز من الجهاز المناعي، وبالتالي يعمل عصير الزنجبيل بالجزر على تنظيف الجسم من السموم، وتعتبر طريقة أخرى للتحسين من مناعة الجسم، بجانب هذه الفوائد، تساعد الخصائص المضادة للمايكروبات في قتل الفيروسات والباكتيريا المسبببة للعدوى.
2-مكافحة السرطان
وضحت العديد من الدراسات أن عصير الزنجبيل بالجزر الطازج يحمي من الأنواع المختلفة للسرطان، فيتميز الجزر بقدرته على مكافحة سرطان القولون والمستقيم والرئة والثدي وأنواع أخرى من السرطان، وبالنسبة للزنجبيل يمنع انتشار الخلايا السرطانية، كما يحتوي كلًا منهما على مضدات للأكسدة والمغذيات النباتية، التي تساعد في الوقاية من نمو الجذور الحرة، التي تزيد من خطورة الإصابة بالسرطان، فوفقًا لدراسة نشرت في عام 2012، كشفت النتائج أن مركب gingenol الموجود بعصير الزنجبيل يمنع نمو سرطان المبيض، ويحميك أيضًا من نمو الخلايا السرطانية بالقولون.
3-إدارة مرض السكري
تعمل مضادات الأكسدة التي توجد بعصير الزنجبيل بالجزر على الحماية من مرض السكري، كما يقلل الزنجبيل من معدلات السكر بالدم، ويحسن أيضًا من كفاءة الأنسولين، إضافة إلى ذلك يحميك من المضاعفات المصاحبة لمرض السكري.
4-تحسين صحة القلب
يتميز الجزر والزنجبيل بخصائص مضادة للأكسدة تعزز من صحة القلب والأوعية الدموية، بجانب ذلك، يحتوي الجزر على معدلات معالية من البيتا كاروتين واللوتين، ويعمل كلًا منهما على تقليل خطر الإصابة بالنوبات القلبية، بينما يعمل البوتاسيوم على خفض ضغط الدم.
طريقة عمل عصير الزنجبيل بالجزر
المكونات
4-5 جزرة طازجة
نصف ملعقة من الزنجبيل الخام
نصف ليمون
قرفة وملح للنكهة
طريقة التحضير
-اغسل الجزر جيدًا وجففه
-قم بإزالة القشرة الخارجية للزنجبيل واغسله جيدًا
-ضع قطع الجزر والزنجبيل في الخلاط حتى تصبح ناعمة
-اسكب العصير في كوب واضف الليمون
- أضف الملح أو القرفة
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