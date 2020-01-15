عصير الزنجبيل بالجزر.. يعزز المناعة ويحمي من السرطان

تعمل مضادات الأكسدة التي توجد بعصير الزنجبيل بالجزر على الحماية من مرض السكري، كما يقلل الزنجبيل من معدلات السكر بالدم، ويحسن أيضًا من كفاءة الأنسولين.

تحرير:إسراء سليمان ١٥ يناير ٢٠٢٠ - ١٠:٠٠ ص

عصير الزنجبيل بالجزر

نحاول دائمًا البحث عن عصائر صحية للحصول على قيمة غذائية عالية، وذلك بدلًا من استهلاك العصائر المعلبة الغنية بالسكريات المضافة، وتؤدي إلى زيادة كبيرة بالوزن، فيوصي خبراء التغذية بتناول عصير الجزر، لأنه غني بالعناصر الغذائية الهامة، على سبيل المثال الزنك والكالسيوم والبروتين والفوسفور والحديد ، كما ينصح بتناول كوب دافيء من الزنجبيل في المساء قبل النوم، ولكن هل تعلم أنه يمكنك تناول عصير الزنجبيل بالجزر! سوف يمدك بالعديد من الفوائد، نقلًا عن "boldsky".

الفواكه والخضراوات أساس كل نظام غذائي صحي، فكلًا منهما غني بالألياف الغذائية، التي تعزز من صحة الجهاز الهضمي وتشعرك بالشبع أيضًا، كما أن العناصر الغذائية التي توجد في كلًا منهما، يصعب الحصول عليها من الأطعمة الأخرى، وبالرغم من زيادة التوعية باتباع الأنظمة النباتية الغنية بهذه المكونات، يوجد العديد من