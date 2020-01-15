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عصير الزنجبيل بالجزر.. يعزز المناعة ويحمي من السرطان

تعمل مضادات الأكسدة التي توجد بعصير الزنجبيل بالجزر على الحماية من مرض السكري، كما يقلل الزنجبيل من معدلات السكر بالدم، ويحسن أيضًا من كفاءة الأنسولين.
تحرير:إسراء سليمان ١٥ يناير ٢٠٢٠ - ١٠:٠٠ ص
عصير الزنجبيل بالجزر
عصير الزنجبيل بالجزر
نحاول دائمًا البحث عن عصائر صحية للحصول على قيمة غذائية عالية، وذلك بدلًا من استهلاك العصائر المعلبة الغنية بالسكريات المضافة، وتؤدي إلى زيادة كبيرة بالوزن، فيوصي خبراء التغذية بتناول عصير الجزر، لأنه غني بالعناصر الغذائية الهامة، على سبيل المثال الزنك والكالسيوم والبروتين والفوسفور والحديد ، كما ينصح بتناول كوب دافيء من الزنجبيل في المساء قبل النوم، ولكن هل تعلم أنه يمكنك تناول عصير الزنجبيل بالجزر! سوف يمدك بالعديد من الفوائد، نقلًا عن "boldsky".
الفواكه والخضراوات أساس كل نظام غذائي صحي، فكلًا منهما غني بالألياف الغذائية، التي تعزز من صحة الجهاز الهضمي وتشعرك بالشبع أيضًا، كما أن العناصر الغذائية التي توجد في كلًا منهما، يصعب الحصول عليها من الأطعمة الأخرى، وبالرغم من زيادة التوعية باتباع الأنظمة النباتية الغنية بهذه المكونات، يوجد العديد من
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العسل-والقرفة

هل تساعد القرفة في فقدان الوزن؟ تنشط الدهون البنية

تتميز التوابل بعديد من الفوائد الصحية، بما في ذلك الكركم، حيث يحتوي على مركب الكركمين، الذي يعمل على مكافحة السرطان والجذور الحرة، وبالنسبة للقرفة توجد العديد من الأبحاث التي توضح أهميتها، فهي تعمل على تنظيم السكر بالدم، كما تعزز من الجهاز المناعي بشكل كبير، حيث تتميز بخصائص مضادة للفيروسات والفطريات، كما أنها تحسن من عملية الهضم، وتحمي من الإمساك والتشنجات، وتعزز أيضًا من وظائف المخ، ولكن هل تساعد في فقدان الوزن، وذلك نقلًا عن موقع "timesofindia".
الحلويات

دراسة: النساء الأكثر تناول للسكريات عن الرجال

يحتاج الجسم كمية محدودة من السكريات، لذا ينصح خبراء التغذية بالحصول عليها من الفواكه، أو الأطعمة الصحية مثل التمر، وذلك لأن السكريات المضافة ينتج عنها العديد من المشكلات الصحية، مثل زيادة الوزن، وعند الإفراط في الاستهلاك، يصل الأمر إلى مشكلات قلبية والإصابة بمرض السكري، وآخر ما توصل إليه الباحثون أن استهلاك النساء من السكر أكثر من الرجال، ربما لأن السكريات تعزز من الحالة المزاجية للنساء، خاصة عند تقلب الهرمونات، وذلك نقلًا عن الموقع الهندي "timesofindia".
-فيتامين B12

للحصول على فيتامين B12.. تناول البيض والموتزاريلا

جسم الإنسان بحاجة دائمة إلى العناصر الغذائية والفيتامينات والمعادن، على سبيل المثال يعمل البروتين على بناء العضلات بشكل صحي، وفيتامين C مضاد قوي لنزلات البرد والأنفلونزا، كما أن الحديد يلعب دورا هاما في الحفاظ على معدلات الدم، وعند حدوث أي نقص يؤدي ذلك إلى الإصابة بالأنيميا، ومن أهم الفيتامينات التي يجب أن تتناول أطعمة غنية بها فيتامين B12، حيث يمنحك أظافر صحية ويعمل كمضاد قوي من الالتهابات، وتقوية المناعة، وذلك حسب تقرير نشره الموقع الهندي "timesofindia".
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