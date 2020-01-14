خالد النبوي:الأمين في «يوم وليلة» مختلف عن «هي فوضي»

تحرير:محمد عبد المنعم ١٤ يناير ٢٠٢٠ - ٠١:١٥ م

من فيلم يوم وليلة

عبر الفنان خالد النبوي عن سعادته بطرح فيلم "يوم وليلة"، وقال فى تصريحات لـ«التحرير»، إن شخصية أمين الشرطة التى يجسدها خلال العمل حاول تقديمها بشكل مختلف عما تناولته السينما من قبل وتحديدا "هي فوضى"، مشيرا إلى أنه بحث كثيرا عن طبيعة الشخصية، والوقوف على تفاصيلها، وتقابل مع العديد من أمناء الشرطة، معربا عن أمنيته بأن يحظى العمل بإعجاب الجمهور. كما تحدث "النبوي" عن الصعوبات التى واجهته، أهمها علاقته بابنته فى الفيلم خاصة أنها من ذوى القدرات الخاصة.

ويرى "النبوي" أن مقارنة شخصيته الأمين فى العمل بما قدمه خالد صالح من قبل في فيلم «هي فوضي» غير عادلة، مشيرا إلى أن كل شخصية لها أبعادها، وأنه لا ينافسه في تقديمها بل يكمله، موضحا أن شخصية "منصور الدهبي" مختلفة جملة وتفصيلا. وأعرب خالد النبوي عن سعادته بمشهد الحضرة داخل أحد المساجد الشهيرة،