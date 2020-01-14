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الدولار يواصل تراجعه أمام الجنيه في البنوك

تحرير:رنا عبد الصادق ١٤ يناير ٢٠٢٠ - ٠١:١٨ م
سعر الدولار اليوم
سعر الدولار اليوم
شهدت أسعار الدولار الأمريكي تراجعا ملحوظا أمام الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية اليوم، الثلاثاء، في عدد من البنوك العاملة في مصر، وفقدت العملة الخضراء حوالي 15 قرش، ليسجل أقل سعر في البنوك نحو 15.93 جنيه، مقابل نحو 16.08 جنيه. وانخفض سعر الدولار في كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك التعمير والإسكان بحوالي قرشين ليسجل نحو 15.95 جنيه للبيع، و15.85 جنيه للشراء، كما انخفض سعر الدولار في بنك المشرق بواقع قرش واحد فقط ليسجل أيضا نحو 15.95 جنيه للبيع، و15.85 جنيه للشراء.
وانخفض سعر الدولار في كل من بنك إتش إس بي سي، والبنك العربي الإفريقي، والمصرف المتحد، وبنك الأسكندرية بواقع قرشين ليسجل نحو 15.94 جنيه للبيع، و15.84 جنيه للشراء.كما تراجع سعر الدولار في كل من بنك التنمية الصناعية، وبنك كريدي إجريكول بواقع 4 قروش ليسجل نحو 15.93 جنيه للبيع، و15.83 جنيه للشراء.وانخفض
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الدولار-الجنيه

بلومبرج: الجنيه المصري سيواصل ارتفاعه أمام الدولار

أكدت وكالة بلومبرج الأمريكية، أن الجنيه المصري سيواصل ارتفاعه أمام الدولار الأمريكي خلال الفترة المقبلة، لافتة إلى استمرار ارتفاع الجنيه في الأيام الأولى من 2020، حيث بلغت التدفقات النقدية خلال الأسبوع الماضي فقط أكثر من 1.5 مليار دولار. وأضافت بلومبرج، أن البنك المركزي المصري قال إن الجنيه سجل ارتفاعًا بنسبة 0.9% بحلول يوم الإثنين الماضي، ليصل لأعلى مستوى له منذ شهر مارس من عام 2017، حيث شهدت البنوك المحلية تدفقات نقدية قيمتها 1.7 مليار دولار حتى يوم 13 يناير.
الذهب (2)

أسعار الذهب تواصل الهبوط وعيار 21 يسجل 683 جنيه

شهدت أسعار الذهب تراجعا طفيفا خلال التعاملات المسائية اليوم، الثلاثاء، في السوق المحلي، لينخفض سعر الجرام بحوالي جنيهين، وذلك نتيجة هبوط سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1539 دولار، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وارتفعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت 12.8% خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2019 لتسجل 1.6 مليار دولار.
هالة-السعيد-وزيرة-التخطيط

وزيرة التخطيط: البشر هم ثروة الأمم الحقيقية

ناقش معهد التخطيط القومى، الذراع البحثي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، تقرير التنمية البشرية العالمى 2019 بعنوان "أوجه عدم المساواة في القرن الحادي والعشرين" الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP وذلك فى الحلقة الرابعة من المتابعات العلمية للمعهد للعام الأكاديمي 2019/2020. فى هذا الإطار أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ورئيس مجلس إدارة معهد التخطيط القومى، أن البشر هم ثروة الأمم الحقيقية، موضحة أن المواطن هو نقطة التقاء كل الجهود المبذولة وهو الشريك الأساسي في التنمية.
وزير-المالية -محمد-معيط

معيط: مصر حققت معدل نمو من أعلى المعدلات بالمنطقة

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن الدولة نجحت فى تحقيق معدل نمو حقيقي من أعلى معدلات النمو المحققة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومن قبل الدول الناشئة. وأضاف الوزير، أن تحسن المؤشرات المالية وتحقيق فائض أولى ساهم في استمرار انخفاض نسبة دين الحكومة العامة للناتج المحلي من 83.8% في يونيو 2019 إلى 78.3% في نوفمبر 2019، ومن المتوقع ان تصل نسبة مديونية الحكومة العامة للناتج الى 83% في يونيو 2020، كما ارتفع معدل النمو السنوي للإيرادات العامة بنحو 0.5% خلال يوليو – ديسمبر 2019.
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الريال-والدولار

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 14 يناير 2020 في البنوك

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية اليوم، الثلاثاء، حيث بلغ متوسط سعر الشراء فى البنوك نحو 15.86 جنيه، ونحو 15.96 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي. وبلغ أقل سعر للدولار في المصرف العربي الدولي ليسجل نحو 15.95 جنيه للبيع، و15.85 جنيه للشراء، بينما بلغ أعلى سعر للدولار في بنك قناة السويس ليسجل نحو 16.08 جنيه للبيع، و15.98 جنيه للشراء، وسجل سعر الدولار في كل من بنك الكويت الوطني، وبنك البركة نحو 16 جنيه للبيع، و15.90 جنيه للشراء.
دولارات

الدولار ينخفض لأقل من 16 جنيه لأول مرة في البنوك

شهدت أسعار الدولار الأمريكي تراجعا ملحوظا أمام الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية اليوم، الأحد، في عدد من البنوك العاملة في مصر. وانخفض سعر الدولار لأول مرة في البنوك لأقل من 16 جنيه مسجلا نحو 15.99 جنيه للبيع، و15.89 جنيه للشراء في البنك العربي الإفريقي، وانخفض سعر الدولار في كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر بواقع 4 قروش ليسجل نحو 16.01 جنيه للبيع، و15.91 جنيه للشراء، كما تراجع سعر الدولار في بنك الأسكندرية بواقع 4 قروش أيضا مسجلا نحو 16 جنيه للبيع، و15.90 جنيه للشراء.
الدولار (2)

سعر الدولار اليوم الأحد 12 يناير 2020 في البنوك

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية اليوم، الأحد، حيث بلغ متوسط سعر الشراء فى البنوك نحو 15.93 جنيه، ونحو 16.03 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي. وبلغ أعلى سعر للدولار في بنك الاستثمار العربي ليسجل نحو 16.11 جنيه للبيع، و16.01 جنيه للشراء، بينما بلغ أقل سعر للدولار في كل من البنك الأهلي الكويتي، والمصرف المتحد، وبنك مصر إيران، وبنك إتش إس بي سي، وبنك المشرق، والمصرف العربي الدولي نحو 16.03 جنيه للبيع، و15.93 جنيه للشراء.
الدولار-الجنيه

الدولار ينخفض لأدنى مستوى أمام الجنيه في البنوك

شهدت أسعار الدولار الأمريكي تراجعا ملحوظا أمام الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية اليوم، الخميس، في عدد من البنوك العاملة في مصر. وانخفض سعر الدولار في كل من البنك الأهلي الكويتي، وبنك المشرق بواقع 7 قروش ليسجل أقل سعر بنحو 16.03 جنيه للبيع، و15.93 جنيه للشراء، وانخفض سعر الدولار في كل من البنك التجاري الدولي، والمصرف المتحد بواقع 6 قروش ليسجل أيضا 16.03 جنيه للبيع، و15.93 جنيه للشراء، كما انخفض سعر الدولار في بنك مصر إيران بواقع 8 قروش ليسجل نحو 16.03 جنيه للبيع، و15.93 جنيه للشراء.
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