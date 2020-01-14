الدولار يواصل تراجعه أمام الجنيه في البنوك

تحرير:رنا عبد الصادق ١٤ يناير ٢٠٢٠ - ٠١:١٨ م

سعر الدولار اليوم

شهدت أسعار الدولار الأمريكي تراجعا ملحوظا أمام الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية اليوم، الثلاثاء، في عدد من البنوك العاملة في مصر، وفقدت العملة الخضراء حوالي 15 قرش، ليسجل أقل سعر في البنوك نحو 15.93 جنيه، مقابل نحو 16.08 جنيه. وانخفض سعر الدولار في كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك التعمير والإسكان بحوالي قرشين ليسجل نحو 15.95 جنيه للبيع، و15.85 جنيه للشراء، كما انخفض سعر الدولار في بنك المشرق بواقع قرش واحد فقط ليسجل أيضا نحو 15.95 جنيه للبيع، و15.85 جنيه للشراء.

وانخفض سعر الدولار في كل من بنك إتش إس بي سي، والبنك العربي الإفريقي، والمصرف المتحد، وبنك الأسكندرية بواقع قرشين ليسجل نحو 15.94 جنيه للبيع، و15.84 جنيه للشراء.كما تراجع سعر الدولار في كل من بنك التنمية الصناعية، وبنك كريدي إجريكول بواقع 4 قروش ليسجل نحو 15.93 جنيه للبيع، و15.83 جنيه للشراء.وانخفض