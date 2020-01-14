خريطة عرض «سواح» في 4 دول أوروبية 22 أبريل المقبل

تحرير:محمد عبد المنعم ١٤ يناير ٢٠٢٠ - ٠١:٢٢ م

كريم قاسم

بعد مشاركته في 36 مهرجانا حول العالم حصد بها 12 جائزة حتى الآن، يستأنف فيلم "سواح" بطولة الفنان كريم قاسم عروضه في الدول الأوروبية بطرحه في دور العرض بفرنسا وبلجيكا ولوكسمبرج وهولندا يوم 22 أبريل المقبل، في الوقت الذي سافر بطل العمل إلى لوكسمبرج لدبلجة الفيلم للفرنسية، وذلك بعد طرح مقدمة إعلانية مدبلجة باللغة الفرنسية للترويج للفيلم الذي يخرجه المصري اللكسمبورجي أدولف العسال ومن تأليف الكاتب الكندي دنيس فوون، ويشارك في بطولته محمود الليثي وسارة عبد الرحمن.

ويتتبع فيلم سواح قصة الشاب سمير الذي يعشق الموسيقى فيسعى لعرض موهبته على الجماهير، فيسافر للمشاركة في مسابقة عالمية لـ"دي جي"، ولكن يفقد ممتلكاته وجواز سفره "باسبور" في الطريق، ويحتجز كلاجىء في لوكسمبورج، ويتعرض للعديد من المغامرات، حيث تدور أحداث الفيلم في 4 دول مختلفة، كما أنه ناطق بـ 6 لغات مختلفة. وينتظر