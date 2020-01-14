بلومبرج: الجنيه المصري سيواصل ارتفاعه أمام الدولار

تحرير:رنا عبد الصادق ١٤ يناير ٢٠٢٠ - ٠١:٢٧ م

الدولار

أكدت وكالة بلومبرج الأمريكية، أن الجنيه المصري سيواصل ارتفاعه أمام الدولار الأمريكي خلال الفترة المقبلة، لافتة إلى استمرار ارتفاع الجنيه في الأيام الأولى من 2020، حيث بلغت التدفقات النقدية خلال الأسبوع الماضي فقط أكثر من 1.5 مليار دولار. وأضافت بلومبرج، أن البنك المركزي المصري قال إن الجنيه سجل ارتفاعًا بنسبة 0.9% بحلول يوم الإثنين الماضي، ليصل لأعلى مستوى له منذ شهر مارس من عام 2017، حيث شهدت البنوك المحلية تدفقات نقدية قيمتها 1.7 مليار دولار حتى يوم 13 يناير.

وأشارت الوكالة في تقرير لها، إلى أن العملة اكتسبت شعبية كبرى لدى المتداولين المنقولين في العام الماضي، وتم إغراء المستثمرين أكثر بعائدات بلغت حوالي 15% على السندات المحلية بالإضافة إلى الإصلاحات الاقتصادية التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي.وأوضحت، أن البنك المركزي المصري اتخذ قرارات بخفض أسعار الفائدة