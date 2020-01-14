تكثيف برنامج تدريب الحكام على الـ«VAR»

١٤ يناير ٢٠٢٠ - ٠١:٢٩ م

تقنية الفيديو

أكد وليد العطار المدير التنفيذى لاتحاد الكرة، أن اللجنة الخماسية لإدارة الجبلاية برئاسة عمرو الجناينى، اتفقت مع الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" والجهة التابعة له المسئولة عن تطبيق تقنية الفيديو "VAR" والمعرفة بـ"IFAP"، على تكثيف وضغط البرنامج التدريبى للحكام المصريين على أجهزة الـ"VAR"، بحيث ينتهى خلال 4 أسابيع وتحديدا يوم 8 فبراير المقبل بدلا من 8 أشهر، مضيفًا أن كل يوم يمر من عمر البرنامج التدريبى يحصل الحكام على "تأكيد" بتخطى عدد الساعات الخاصة بهذا اليوم، حتى يكمل جميع الحكام المشاركين على عدد الساعات المطلوبة للحصول على الرخصة الدولية.

وأضاف المدير التنفيذى لاتحاد الكرة أن البرنامج الذى وضعه الجبلاية لتدريب الحكام على الـ"VAR" تم وضعه على الطريقة المصرية، بحيث يتم تدريب الحكام على ملعبين بدلا من ملعب واحد، وكذلك استخدام شاشتين بدلا من شاشة واحدة مع عملية تدوير للحكام بحيث يتم إنجاز العمل فى الوقت المطلوب.وقررت اللجنة الخماسية لإدارة

وأضاف المدير التنفيذى لاتحاد الكرة أن البرنامج الذى وضعه الجبلاية لتدريب الحكام على الـ"VAR" تم وضعه على الطريقة المصرية، بحيث يتم تدريب الحكام على ملعبين بدلا من ملعب واحد، وكذلك استخدام شاشتين بدلا من شاشة واحدة مع عملية تدوير للحكام بحيث يتم إنجاز العمل فى الوقت المطلوب.



وقررت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، برئاسة عمرو الجناينى، مشاركة 54 حكما فى تدريبات تقنية الفيديو، من أجل سرعة تجهيزهم وتطبيق تقنية الفيديو مع انطلاقه الدور الثانى للدورى.



وأوضح مسئولو اتحاد الكرة أن تكلفة تطبيق الـ"VAR" بالدورى ستصل لمليون يورو فى الموسم الواحد، ما يعادل 18 مليون جنيه تقريبًا، بواقع 3 آلاف يورو فى المباراة الواحدة تقريبا، وذلك فى حال استئجار الأجهزة وليس شرائها.

