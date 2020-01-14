رياضة

تكثيف برنامج تدريب الحكام على الـ«VAR»

١٤ يناير ٢٠٢٠ - ٠١:٢٩ م
تقنية الفيديو
تقنية الفيديو
أكد وليد العطار المدير التنفيذى لاتحاد الكرة، أن اللجنة الخماسية لإدارة الجبلاية برئاسة عمرو الجناينى، اتفقت مع الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" والجهة التابعة له المسئولة عن تطبيق تقنية الفيديو "VAR" والمعرفة بـ"IFAP"، على تكثيف وضغط البرنامج التدريبى للحكام المصريين على أجهزة الـ"VAR"، بحيث ينتهى خلال 4 أسابيع وتحديدا يوم 8 فبراير المقبل بدلا من 8 أشهر، مضيفًا أن كل يوم يمر من عمر البرنامج التدريبى يحصل الحكام على "تأكيد" بتخطى عدد الساعات الخاصة بهذا اليوم، حتى يكمل جميع الحكام المشاركين على عدد الساعات المطلوبة للحصول على الرخصة الدولية.
وأضاف المدير التنفيذى لاتحاد الكرة أن البرنامج الذى وضعه الجبلاية لتدريب الحكام على الـ"VAR" تم وضعه على الطريقة المصرية، بحيث يتم تدريب الحكام على ملعبين بدلا من ملعب واحد، وكذلك استخدام شاشتين بدلا من شاشة واحدة مع عملية تدوير للحكام بحيث يتم إنجاز العمل فى الوقت المطلوب.وقررت اللجنة الخماسية لإدارة
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لماذا قام برشلونة بتعيين كيكي سيتين؟

أعلن نادي برشلونة رسميا إقالة إرنستو فالفيردي من منصب المدير الفني للفريق، باتفاق ودي بين الطرفين، وقال البارسا، خلال بيان رسمي: "توصل برشلونة لاتفاق مع إرنستو فالفيردي من أجل إنهاء عقده كمدرب للفريق الأول.. شكرًا لك على كل شيء إرنستو، ونتمنى لك حظًا سعيدًا في المستقبل". وتسببت الخسارة ضد أتلتيكو مدريد بنتيجة (3-2) في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني، في اهتزاز ثقة إدارة البارسا في فالفيردي، كما لم تغفر له الجماهير توديع دوري الأبطال في آخر نسختين أمام روما وليفربول.
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فالفيردي مع برشلونة.. 4 ألقاب و16 هزيمة

أعلن نادي برشلونة رسميا إقالة إرنستو فالفيردي من منصب المدير الفني للفريق، باتفاق ودي بين الطرفين، وقال البارسا، خلال بيان رسمي: "توصل برشلونة لاتفاق مع إرنستو فالفيردي من أجل إنهاء عقده كمدرب للفريق الأول.. شكرًا لك على كل شيء إرنستو، ونتمنى لك حظًا سعيدًا في المستقبل". وتسببت الخسارة ضد أتلتيكو مدريد بنتيجة (3-2) في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني، في اهتزاز ثقة إدارة البارسا في فالفيردي، كما لم تغفر له الجماهير توديع دوري الأبطال في آخر نسختين أمام روما وليفربول.
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حمادة صدقي: الفوز على الأهلي في السودان ممكن

أعلن حمادة صدقي المدير الفني لنادي سموحة، أسباب رحيله المفاجئ عن تدريب الهلال السوداني في الساعات الماضية، كما قدم الشكر لجماهير ولاعبي الهلال، فيما هاجم أشرف الكاردينال رئيس النادي السوداني مؤكدا أنه تجاوز في حقه. وقال صدقي في تصريحات تلفزيونية: "لم أهرب من الهلال ودائماً أحتفظ بجواز سفري معي، والإداري حصل عليه لاستخراج تأشيرات السفر إلى زيمبابوي لمواجهة بلاتينيوم بدوري أبطال أفريقيا ثم أعاده إلي، وعلى رئيس الهلال أن يستخدم حقوقه في العقد كما يشاء ويحصل على الشرط الجزائي ولكن التجاوزات مرفوضة وسألجأ للقضاء بعد تصريحاته".
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محسن صالح ينتقد عمرو الجنايني بسبب حفل الكاف

علق محسن صالح رئيس لجنة التخطيط بالنادي الأهلي، على تسلم هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم السابق، جائزة أفضل اتحاد إفريقي خلال حفل توزيع جوائز الأفضل في إفريقيا، التي أقيمت يوم الثلاثاء الماضي، بسهل حشيش بالغردقة. وانتقد رئيس لجنة التخطيط بالقلعة الحمراء، موقف عمرو الجنايني رئيس اللجنة المؤقتة التي تدير اتحاد الكرة المصري حاليًا، وكتب صالح، عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر: "اختيار الاتحاد المصري لكرة القدم كأفضل اتحاد في إفريقيا هل يقصد به أعضاء الاتحاد السابقين أم اللاحقين؟".
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جمال الغندور: لن أرحل.. وراضي عن قرارات التحكيم

كشف جمال الغندور رئيس لجنة الحكام في اتحاد الكرة، أنه لن يرحل عن منصبه إلا في حالة واحدة وهو عدم تنفيذ ما تفق عليه مع اللجنة الخماسية والتي تدير شئون الكرة المصرية حاليًا، وذلك حسبما أفاد في تصريحات عبر شاشة "أون سبورت". وقال رئيس لجنة الحكام: "أنا مقاتل، أثق في عملي جيدًا والحالة الوحيدة التي تجعلني أرحل عن منصبي هو عدم تنفيذ ما اتفق عليه مع المسئولين". وعن الإعلان عن قرارات الإيقاف بالنسبة للحكام، قال :"فيفا يمنع ذلك، الإعلان عن إيقاف الحكام لا تعلن لكن يحدث عقوبات داخلية من بينها الإيقاف لفترة أو إدارة مباريات في أقسام أقل من الدوري".
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اتحاد الكرة: «لا أحد يأخذ القرارات بالنيابة عنا»

تحدث محمد فضل عضو اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة، عن تعديل عقد شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي المتوج بكأس أمم إفريقيا تحت 23 عاما، وذلك حسبما أفاد في حوار مطول لقناة On Sport. وتحدث عضو اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة قائلا: "الرجل قام بإنجاز ومن حقه الاستثناء، واللجنة متفقة معه على تعديل عقده وعقود جهازه وهذا حقهم، ولا أحد يأخذ القرارات بالنيابة عن اللجنة الخماسية". وكان قد أكد مدرب المنتخب الأولمبي، فخره بالتكريم الذي حظي به من الرئيس عبد الفتاح السيسي، لافتا إلى أنه وعد الرئيس بتحقيق إنجاز في طوكيو.
الزناتي - أحمد عبد الله - محمد فضل

فضل يتحدث عن اعتذار جلال وتطورات تطبيق الـ(VAR)

كشف محمد فضل عضو اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة، عن كواليس جديدة بشأن ملف تعيين الجهاز الفني للمنتخب الوطني، الذي يقوده حاليا حسام البدري، وذلك حسبما أفاد في حوار مطول لقناة On Sport. وقال عضو اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة: "إيهاب جلال اعتذر في اللحظات الأخيرة عن عدم تدريب منتخب مصر بعد أن اتفق مع الاتحاد على كل التفاصيل". وأضاف محمد فضل: "لقد كان المرشح الأول ولكنه اعتذر دون مقدمات ولم يبلغني بذلك رغم أنني كنت من يفاوضه، وبعد رفض جلال، عدنا للتحليل الكامل الذي عقدناه لكل المدربين وتم اختيار حسام البدري".
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