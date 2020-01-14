دراسة: النساء الأكثر تناول للسكريات عن الرجال

تحرير:إسراء سليمان ١٤ يناير ٢٠٢٠ - ٠٢:٠٢ م

أضرار الحلويات

يحتاج الجسم كمية محدودة من السكريات، لذا ينصح خبراء التغذية بالحصول عليها من الفواكه، أو الأطعمة الصحية مثل التمر، وذلك لأن السكريات المضافة ينتج عنها العديد من المشكلات الصحية، مثل زيادة الوزن، وعند الإفراط في الاستهلاك، يصل الأمر إلى مشكلات قلبية والإصابة بمرض السكري، وآخر ما توصل إليه الباحثون أن استهلاك النساء من السكر أكثر من الرجال، ربما لأن السكريات تعزز من الحالة المزاجية للنساء، خاصة عند تقلب الهرمونات، وذلك نقلًا عن الموقع الهندي "timesofindia".

يحرص كثيرون على تناول الحلويات بمختلف أنواعها كونها تساهم في شعورهم بالراحة، وذلك بالرغم من أن استهلاك الكثير من السكر يمكن أن يكون ضارًا بالصحة، وتشير دراسة حديثة إلى أن متوسط تناول السكر المُضاف بالنسبة للنساء أكثر من الرجال. حسب الدراسة، تتناول السيدات نحو 20.2 جرام من السكر المضاف يوميًا، بينما