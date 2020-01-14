سولسكاير يتغنى بثلاثي مانشستر يونايتد

١٤ يناير ٢٠٢٠ - ٠٢:٣٨ م

أولي جونار سولسكاير

أكال أولي جونار سولسكاير مدرب مانشستر يونايتد، بالميدح على لاعبه الواعد ميسون جرينوود، مضيفًا أنه يملك كل متطلبات النجاح، وذلك حسبما أفاد اليوم الثلاثاء، قبل مباراة الإعادة في كأس الاتحاد الإنجليزي أمام وولفرهامبتون، والمقرر لها غدًا الأربعاء. وقال أولي جونار سولسكاير: "أعتقد أن ميسون سيملك مسيرة كبيرة وطويلة، دعوا الفتى يتأقلم أولا قبل الحديث عن انضمامه لمنتخب إنجلترا واللعب في بطولة أوروبا، ويجب أن ينصب تركيزه على اللعب معنا لفترة أطول وتطوير مستواه، ثم سيحدث ذلك بشكل تلقائي (ينضم لإنجلترا)، إنه انضم لتوه لتشكيلة منتخب تحت 21 عاما".

ورغم فقدان ثنائي الهجوم لوكاكو وسانشيز، بانتقالها إلى إنتر ميلان، نجح الثلاثي جرينوود وراشفورد ومارسيال في قيادة خط الهجوم، لكن سولسكاير رفض أن يحظى هو بالإشادة على مستويات لاعبيه.وقال المدرب النرويجي: "لا أريد أن أنال الإشادة، هم يعملون بجدية لتطوير مستواهم... ميسون في موسمه الأول لذا فإن تسجيل تسعة

ورغم فقدان ثنائي الهجوم لوكاكو وسانشيز، بانتقالها إلى إنتر ميلان، نجح الثلاثي جرينوود وراشفورد ومارسيال في قيادة خط الهجوم، لكن سولسكاير رفض أن يحظى هو بالإشادة على مستويات لاعبيه.



وقال المدرب النرويجي: "لا أريد أن أنال الإشادة، هم يعملون بجدية لتطوير مستواهم... ميسون في موسمه الأول لذا فإن تسجيل تسعة أهداف في 20 مباراة هو أمر رائع، ماركوس يتطور باستمرار وأنطوني غاب لثمانية أسابيع، أنا معجب بهم وهم يعملون بجدية".



وأكد سولسكاير أن آشلي يونج قد يغيب بسبب الإصابة، لكنه يأمل أن يتمكن المدافع إيريك بايلي، الغائب منذ يوليو، أن يكون لائقا لمواجهة ليفربول يوم الأحد المقبل، مضيفًا: "إنه يقترب جدا وربما يعود مطلع الأسبوع المقبل، سيخوض فريق الرديف مباراة اليوم وأتمنى أن يستطيع اللعب لمدة 90 دقيقة، لذا ربما يكون جاهزا لمباراة ليفربول".

