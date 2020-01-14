رياضة

سولسكاير يتغنى بثلاثي مانشستر يونايتد

١٤ يناير ٢٠٢٠ - ٠٢:٣٨ م
أولي جونار سولسكاير
أولي جونار سولسكاير
أكال أولي جونار سولسكاير مدرب مانشستر يونايتد، بالميدح على لاعبه الواعد ميسون جرينوود، مضيفًا أنه يملك كل متطلبات النجاح، وذلك حسبما أفاد اليوم الثلاثاء، قبل مباراة الإعادة في كأس الاتحاد الإنجليزي أمام وولفرهامبتون، والمقرر لها غدًا الأربعاء. وقال أولي جونار سولسكاير: "أعتقد أن ميسون سيملك مسيرة كبيرة وطويلة، دعوا الفتى يتأقلم أولا قبل الحديث عن انضمامه لمنتخب إنجلترا واللعب في بطولة أوروبا، ويجب أن ينصب تركيزه على اللعب معنا لفترة أطول وتطوير مستواه، ثم سيحدث ذلك بشكل تلقائي (ينضم لإنجلترا)، إنه انضم لتوه لتشكيلة منتخب تحت 21 عاما".
ورغم فقدان ثنائي الهجوم لوكاكو وسانشيز، بانتقالها إلى إنتر ميلان، نجح الثلاثي جرينوود وراشفورد ومارسيال في قيادة خط الهجوم، لكن سولسكاير رفض أن يحظى هو بالإشادة على مستويات لاعبيه.وقال المدرب النرويجي: "لا أريد أن أنال الإشادة، هم يعملون بجدية لتطوير مستواهم... ميسون في موسمه الأول لذا فإن تسجيل تسعة
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حسين الشحات

قائمة الأهلي.. عودة الشحات وياسر واستمرار غياب جمعة

أعلن رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الفريق استعدادا لمواجهة طنطا التي تقام في السابعة والنصف مساء غد الأربعاء على استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من منافسات بطولة الدوري الممتاز. وشهدت قائمة الأهلي تواجد ياسر إبراهيم بعد تعافيه من الإصابة وجاهزيته الفنية، وعودة حسين الشحات بعد تعافيه من آلام العضلة الضامة، بالإضافة لتواجد محمود وحيد الذي تعافى من كدمة في مشط القدم.
تقنية-الفيديو‎

تكثيف برنامج تدريب الحكام على الـ«VAR»

أكد وليد العطار المدير التنفيذى لاتحاد الكرة، أن اللجنة الخماسية لإدارة الجبلاية برئاسة عمرو الجناينى، اتفقت مع الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" والجهة التابعة له المسئولة عن تطبيق تقنية الفيديو "VAR" والمعرفة بـ"IFAP"، على تكثيف وضغط البرنامج التدريبى للحكام المصريين على أجهزة الـ"VAR"، بحيث ينتهى خلال 4 أسابيع وتحديدا يوم 8 فبراير المقبل بدلا من 8 أشهر، مضيفًا أن كل يوم يمر من عمر البرنامج التدريبى يحصل الحكام على "تأكيد" بتخطى عدد الساعات الخاصة بهذا اليوم، حتى يكمل جميع الحكام المشاركين على عدد الساعات المطلوبة للحصول على الرخصة الدولية.
كيكي سيتين (8)

لماذا قام برشلونة بتعيين كيكي سيتين؟

أعلن نادي برشلونة رسميا إقالة إرنستو فالفيردي من منصب المدير الفني للفريق، باتفاق ودي بين الطرفين، وقال البارسا، خلال بيان رسمي: "توصل برشلونة لاتفاق مع إرنستو فالفيردي من أجل إنهاء عقده كمدرب للفريق الأول.. شكرًا لك على كل شيء إرنستو، ونتمنى لك حظًا سعيدًا في المستقبل". وتسببت الخسارة ضد أتلتيكو مدريد بنتيجة (3-2) في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني، في اهتزاز ثقة إدارة البارسا في فالفيردي، كما لم تغفر له الجماهير توديع دوري الأبطال في آخر نسختين أمام روما وليفربول.
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ماركوس-راشفورد

ماجواير يتغنى بتطور راشفورد السريع مع اليونايتد

أشاد المدافع الإنجليزي هاري ماجواير، بزميله في مانشستر يونايتد، المهاجم ماركوس راشفورد، مؤكدًا على تطوره السريع هذا الموسم حتى بات من أخطر المهاجمين في البريميرليج، وسجل راشفورد، هدفين في فوز المان يونايتد 4-0 على نوريتش سيتي في الدوري الإنجليزي، السبت الماضي، ليرفع رصيده إلى 19 هدفا في آخر 23 مباراة مع ناديه ومنتخب بلاده، وأضاف ماجواير لوسائل إعلام بريطانية "أنا سعيد من أجله هذا العام، لقد بدأ في تسجيل عدد الأهداف التي يستحقها وأتمنى ألا يتوقف".
هاري ماجواير (3)

ماجواير مهدد بالغياب عن موقعة مانشستر سيتي

شكك أولي جونار سولسكاير، مدرب مانشستر يونايتد، في إمكانية لحاق مدافع الفريق هاري ماجواير بقمة مانشستر سيتي، غدًا الثلاثاء، في نصف نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة، وذلك بعد إصابته في مباراة وولفرهامبتون في كأس الاتحاد الإنجليزي أول أمس، وتعرض المدافع هاري ماجواير، الذي ضمه يونايتد مقابل 80 مليون جنيه إسترليني (104.67 مليون دولار) قبل بداية الموسم، لكدمة في قدمه خلال تعادل يونايتد بدون أهداف مع مستضيفه وولفرهامبتون، السبت، لكنه أكمل اللقاء إلى نهايته.
Paul-Pogba-بول-بوجبا (4)

اليونايتد يستعيد خدمات بوجبا أمام آرسنال

أشار أولي جونار سولسكاير، مدرب مانشستر يونايتد، إلى أن النجم الفرنسي بول بوجبا، سيتواجد في تشكيل الشياطين الحمر التي تستعد لمواجهة آرسنال في الجولة المقبلة من الدوري الإنجليزي، وذلك بعد غيابه عن الانتصار 2-صفر على بيرنلي كإجراء احترازي، وعاد لاعب منتخب فرنسا للعب بعد غياب طويل بسبب الإصابة، خلال هزيمة يونايتد 2-صفر أمام واتفورد، يوم 22 ديسمبر وشارك لمدة 45 دقيقة في الفوز 4-1 على نيوكاسل يونايتد، الخميس الماضي، وشعر بوجبا بآلام في الكاحل بعد مباراة نيوكاسل لكن سولسكاير قال إن اللاعب البالغ من العمر 26 عاما سيكون جاهزا لمباراة يونايتد التالية.
مانشستر يونايتد

يونايتد يقسو على نيوكاسل برباعية في الدوري الإنجليزي

استعاد فريق مانشستر يونايتد ذاكرة الانتصارات من جديد، عقب الهزيمة في الجولة الماضية أمام فريق واتفورد، متذيل الترتيب، بهدفين دون رد، بفوزًا كبيرًا، على نظيره نيوكاسل، بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد، في المباراة التي جمعتهما مساء الخميس، على ملعب استاد «أولد ترافورد»، ضمن مواجهات الجولة التاسعة عشرة من منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، ليرفع الشياطين الحمر رصيده إلى 28 نقطة في المركز السابع، في المقابل تجمد رصيد نيوكاسل عند 25 نقطة في المركز العاشر.
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