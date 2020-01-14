هل يتم إلغاء مباراة الأهلي والهلال السوداني؟

تحرير:علي الزيني ١٤ يناير ٢٠٢٠ - ٠٥:٠٦ م

الأهلي - الهلال السوداني

أغلقت السلطات الأمنية السودانية اليوم الثلاثاء، المجال الجوي لمطار الخرطوم ومنع إقلاع أو هبوط أي طائرة، وفقا لما ذكرته قناة الحدث الإخبارية، بعد إطلاق النار الذي جرى ظهر اليوم بالعاصمة الخرطوم عقب تمرد وحدة تابعة لجهاز المخابرات العامة. وأصدر الجيش السوداني بيانا على لسان الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة السودانية، العميد الركن عامر محمد الحسن، شدد فيه على رفض القوات المسلحة السلوك المشين الذي قامت به قوى تابعة لجهاز المخابرات العامة اليوم، بعد احتجاجها على ضعف استحقاقاتها المالية.

وتأتي تلك الأحداث قبل أيام من مباراة الهلال السوداني ونظيره الأهلي، التي ستقام في الأول من شهر فبراير القادم، ضمن مواجهات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، على استاد الهلال بأم درمان. وتنص لائحة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" على الإعلان عن ملعب إقامة المباراة قبلها بـعشرة

وتأتي تلك الأحداث قبل أيام من مباراة الهلال السوداني ونظيره الأهلي، التي ستقام في الأول من شهر فبراير القادم، ضمن مواجهات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، على استاد الهلال بأم درمان.



وتنص لائحة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" على الإعلان عن ملعب إقامة المباراة قبلها بـعشرة أيام، في حالة وجود أحداث طارئة يتم نقل المباراة إلى مكان آمن يضمن إقامتها، بشرط موافقة الكاف.



ويحتل فريق الأهلي المركز الثاني في المجموعة برصيد 7 نقاط، بفارق ثلاث نقاط عن النجم الساحلي التونسي، الذي يتصدر ترتيب المجموعة، وبفارق نقطة عن الهلال السوداني، صاحب المركز الثالث، وتذيل فريق بلاتينيوم ترتيب المجموعة بنقطة وحيدة.



