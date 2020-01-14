رياضة

هل يتم إلغاء مباراة الأهلي والهلال السوداني؟

تحرير:علي الزيني ١٤ يناير ٢٠٢٠ - ٠٥:٠٦ م
الأهلي - الهلال السوداني
الأهلي - الهلال السوداني
أغلقت السلطات الأمنية السودانية اليوم الثلاثاء، المجال الجوي لمطار الخرطوم ومنع إقلاع أو هبوط أي طائرة، وفقا لما ذكرته قناة الحدث الإخبارية، بعد إطلاق النار الذي جرى ظهر اليوم بالعاصمة الخرطوم عقب تمرد وحدة تابعة لجهاز المخابرات العامة. وأصدر الجيش السوداني بيانا على لسان الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة السودانية، العميد الركن عامر محمد الحسن، شدد فيه على رفض القوات المسلحة السلوك المشين الذي قامت به قوى تابعة لجهاز المخابرات العامة اليوم، بعد احتجاجها على ضعف استحقاقاتها المالية.
وتأتي تلك الأحداث قبل أيام من مباراة الهلال السوداني ونظيره الأهلي، التي ستقام في الأول من شهر فبراير القادم، ضمن مواجهات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، على استاد الهلال بأم درمان. وتنص لائحة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" على الإعلان عن ملعب إقامة المباراة قبلها بـعشرة
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أليو بادجي

وكيل أليو بادجي: المقابل المادي يحسم انتقاله للأهلي

كشف إيفو تشي وكيل اللاعب السنغالي أليو بادجي، مهاجم فريق رابيد فيينا النمساوي، عن وجود مفاوضات مع الأهلي من أجل الحصول على خدمات اللاعب، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية. وقال تشي في تصريحات صحفية مساء اليوم الثلاثاء، أن الأهلي تواصل معه خلال الأيام الماضية، بشأن ضم أليو من رابيد فيينا، لكن اللاعب يريد الاستمرار في أوروبا، وما يزيد الأمر صعوبة، أن الأهلي فريق كبير في إفريقيا وبالتالي العودة منه لأوروبا لن تكون سهلة لأن الأهلي سيطلب أرقاما كبيرة في حال وصول عروض أوروبية للاعب.
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هندرسون أفضل لاعب في إنجلترا عام 2019

حصد جوردان هندرسون، لاعب وسط فريق ليفربول، جائزة أفضل لاعب خلال عام 2019 في منتخب إنجلترا، متفوقًا على رحيم ستيرلنج نجم فريق مانشستر سيتي، الذي حل ثانيًا، وهاري كين مهاجم توتنهام، الذي جاء في المركز الثالث. لاعب الوسط البالغ 29 عامًا لعب في 2019، 7 مباريات بقميص الأسود الثلاثة،ووصل إلى 50 مباراة دولية خلال فوزه في مواجهة الجبل الأسود بشهر مارس الماضي، وساهم في احتلال منتخب إنجلترا للمركز الثالث في دوري الأمم الأوروبية والتأهل لنهائيات يورو 2020.
حسين الشحات

قائمة الأهلي.. عودة الشحات وياسر واستمرار غياب جمعة

أعلن رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الفريق استعدادا لمواجهة طنطا التي تقام في السابعة والنصف مساء غد الأربعاء على استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من منافسات بطولة الدوري الممتاز. وشهدت قائمة الأهلي تواجد ياسر إبراهيم بعد تعافيه من الإصابة وجاهزيته الفنية، وعودة حسين الشحات بعد تعافيه من آلام العضلة الضامة، بالإضافة لتواجد محمود وحيد الذي تعافى من كدمة في مشط القدم.
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حمادة صدقي: الفوز على الأهلي في السودان ممكن

أعلن حمادة صدقي المدير الفني لنادي سموحة، أسباب رحيله المفاجئ عن تدريب الهلال السوداني في الساعات الماضية، كما قدم الشكر لجماهير ولاعبي الهلال، فيما هاجم أشرف الكاردينال رئيس النادي السوداني مؤكدا أنه تجاوز في حقه. وقال صدقي في تصريحات تلفزيونية: "لم أهرب من الهلال ودائماً أحتفظ بجواز سفري معي، والإداري حصل عليه لاستخراج تأشيرات السفر إلى زيمبابوي لمواجهة بلاتينيوم بدوري أبطال أفريقيا ثم أعاده إلي، وعلى رئيس الهلال أن يستخدم حقوقه في العقد كما يشاء ويحصل على الشرط الجزائي ولكن التجاوزات مرفوضة وسألجأ للقضاء بعد تصريحاته".
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أحمد ناجي: سيارتي تحولت إلى «حمار» في الأهلي

أعرب أحمد ناجي، مدرب حراس مرمى سموحة، عن سعادته البالغة بعودته مرة أخرى للعمل في مجال التدريب عبر بوابة النادي السكندري، مؤكدًا أنه يحب العمل اليومي. وتحدث ناجي، في تصريحات إذاعية، اليوم الثلاثاء، قائلا: "سعيد للغاية بعودتي مرة أخرى للعمل في مجال التدريب بعد انتهاء تجربتي مع المنتخب الوطني، نسعى لتحقيق إنجاز مع سموحة، خاصة أنه يمتلك الإمكانات الفنية والإدارية التي تساعده على تحقيق ذلك، سموحة يمتلك حراسًا متميزين، على رأسهم الهاني سليمان، الذي يقدم مستويات متميزة للغاية هذا الموسم على عكس المواسم السابقة، وهذا يحسب لعماد المندوه".
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الهلال السوداني: حمادة صدقي هرب بسبب وضع الأهلي

أصدر مجلس إدارة نادي الهلال السوداني بيانا رسميا اتهم فيه حمادة صدقي، المدير الفني السابق للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، الذي تولى قيادة فريق سموحة خلال الساعات الماضية بالهروب. وجاء البيان كالتالي: "تلقى الدكتور أشرف سيد أحمد الكاردينال، رئيس مجلس إدارة نادي الهلال قبل قليل اتصالا هاتفيا من الكابتن حمادة صدقي يفيد بعدم رغبة الأخير في الاستمرار ضمن الطاقم الفني للهلال.. قد جاء قرار صدقي عقب "هروبه" ليلا وعقب مباراة الهلال والنجم الساحلي إلى جمهورية مصر العربية دون علم مجلس الهلال الذي استفسر العلاقات العامة عن الطريقة التي سافر بها المدرب".
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الأهلي يفوز على بلاتينيوم في دوري الأبطال

حقق فريق الأهلي فوزًا ثمينًا على نظيره بلاتينيوم الزيمبابوي، بهدفين نظيفين، سجلهما وليد سليمان، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على ملعب «استاد السلام»، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا، ليرفع المارد الأحمر رصيده إلى ست نقاط في المركز الثاني، بفارق الأهداف عن النجم الساحلي الأول، والهلال السوداني الثالث، فيما ودع بلاتينيوم المسابقة بشكل رسمي. ويحل الأهلي ضيفًا على بلاتينيوم في زيمبابوي، في المقابل يستقبل الهلال السوداني نظيره النجم الساحلي التونسي، في أم درمان.
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