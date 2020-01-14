جريمة

براءة ريهام سعيد من تهمة إهانة مرضى السمنة

تحرير:محمد أبو زيد ١٤ يناير ٢٠٢٠ - ٠٥:٣٨ م
ريهام سعيد
ريهام سعيد
برأت محكمة جنح مستأنف الجيزة الإعلامية ريهام سعيد، في الدعوى المقامة من المحامي أشرف ناجي وكيلا عن بعض السيدات بسبب تصريحاتها عن السمنة بتهمة الإساءة لهم. كانت محكمة جنح قسم الجيزة، أصدرت قرارًا بعدم قبول الدعوى المقامة من المحامي أشرف ناجي والمقيدة برقم 18938 لسنة 2019 ضد الإعلامية ريهام سعيد والاتهامات الموجهة إليها بإهانة الأشخاص الذين يعانون من أمراض "السمنة"، خلال إحدى حلقات برنامجها على إحدى القنوات الفضائية.
وجاء في الحيثيات، أن المدعين بالحق المدني أقاما دعوى مباشرة طالبا فيها بمعاقبة "ريهام سعيد"، لازدرائها فئة كبيرة من المجتمع المصري مما يعد قذفًا، وذلك خلال إحدي حلقات برنامجها الموقوف. وثبت للمحكمة من الأوراق خلوها من ثمة ألفاظ تعد قذفًا فى حق المدعي بالحق المدني، وقد خلت من أحد أركان جريمة السب والقذف،
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حريق مركب - أرشيفية

بـ7 سيارات إطفاء.. السيطرة على حريق في مركب بالجيزة

اندلع حريق هائل في مركب على كورنيش النيل بشارع البحر الأعظم في الجيزة، مساء اليوم الثلاثاء، دون وقوع خسائر أو إصابات بشرية. غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة، تلقت إشارة من شرطة النجدة، تفيد بنشوب حريق هائل داخل مركب نيلي بدائرة قسم الجيزة. اللواء هاني سعيد، مدير الحماية المدنية بالجيزة، دفع بـ7 سيارات إطفاء لمحاصرة النيران والسيطرة على الحريق. قوة من قسم شرطة الجيزة انتقلت إلى محل الحريق، وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران، وتمكن قسم الإطفاء بقيادة العقيد علاء خلوصي، مساعدة لنشات الإطفاء النهري السيطرة على الحريق.
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«خناقة وجثة ورصاصة».. كواليس مقتل عامل كارتة بالعياط

مشاجرة وقعت بين عامل جمع الكارتة في موقف سيارات بالعياط قبلي وبين سائق لخلاف بينهم على أولوية تحميل الركاب، انتهت بمقتل "عامل الكارتة" بطلق ناري في الوجه، سقط على إثرها قتيلا في الحال. اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تلقى إخطارا من العميد علاء فتحي رئيس قطاع جنوب الجيزة، يفيد بورود بلاغا للرائد مؤمن فرج رئيس مباحث مركز العياط، بنشوب مشاجرة بالأسلحة النارية ووجود متوفي بموقف العياط القبلي. قوة أمنية انتقلت لمكان البلاغ وتبين من التحقيقات، أن خلافا نشب بين شقيقين توأم، عاملان كارتة داخل موقف العياط قبلي، وبين سائق.
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تفاح بالحشيش.. إحباط تهريب مخدرات بـ45 مليون (فيديو)

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية وتوجيهات اللواء محمود توفيق بمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما ضبط تجار وحائزى المواد المخدرة، وجه ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات ضربة موجعة لمروجي المواد المخدرة وتحديدا الحشيش بعد إحباط محاولة تهريب 3060 طربة لمخدر الحشيش داخل البلاد. تحريات ومعلومات للإدارة العامة لمكافحة المخدرات أكدت وصول حاوية قادمة من ميناء بأحد الدول العربية إلى ميناء شرق التفريعة ببورسعيد مشمولها المستندي تفاح لصالح إحدي الشركات، وأن الحاوية بداخلها شحنة كبيرة من مخدر الحشيش.
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تعرف على هدية الشرطة لمحدودي الدخل في عيدها الـ68

أطلقت وزارة الداخلية المرحلة الحادية عشر من مبادرة "كلنا واحد" اعتباراً من 15 يناير ولمدة خمسة عشر يوماً بعدد من فروع كبرى السلاسل التجارية على مستوى الجمهورية لتوفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة، لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، تنفيذا لتويهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير السلع الغذائية والأساسية بأسعار مناسبة للمواطنين، لضمان منع الاحتكار والاستغلال والمغالاة فى الأسعار، والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه من محدودى الدخل وبمناسبة عيد الشرطة الـ68.
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بسبب الأمطار.. مصرع طالب هندسة صعقا بالكهرباء بالدقهلية

لم يكن يتخيل طالب كلية الهندسة، أن ملامسته عمود إنارة بالشارع ستنهي حياته صعقًا بالكهرباء، نتيجة هطول الأمطار الغزيرة، قبل أن يتلقى اللواء فاضل عمارة مدير امن الدقهلية، إخطارًا من اللواء سيد سلطان مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة بني عبيد، بمصرع شاب بمنطقة ميزانية ميت فارس التابعة لمركز بنى عبيد بالدقهلية.
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ضبط 5 متهمين بإطلاق النار على جواهرجي في الجيزة

أطلق أشخاص مجهولين يستقلون سيارة ربع نقل، الرصاص على جواهرجي بالعياط أثناء استقلاله سيارته، لاعتقادهم أن بحوزته بعض المصوغات الذهبية، وذلك بهدف سرقته، وتلقى ضباط الشرطة بمركز شرطة العياط بمديرية أمن الجيزة، بلاغا من مالك محل مصوغات بقرية الناصرية بدائرة المركز بقيام مجهولين يستقلون سيارة ربع نقل بإطلاق عيارين ناريين من سلاح كان بحوزتهم على سيارته، ما أدى لحدوث تلفيات بها ولاذوا بالهرب.
حريق

مصرع طفلين في حريق شقة سكنية بكرداسة

اندلع حريق داخل شقة سكنية في منطقة أبو رواش بمدينة كرداسة بالجيزة، أسفر عن مصرع طفلين شقيقين بعد تفحم غرفتهما بالكامل أثناء نومهما، وتلقت الأجهزة الأمنية بالجيزة، بلاغًا من إدارة شرطة النجدة، بنشوب حريق بشقة سكنية بمنطقة كفر حكيم بمركز كرداسة، وعلى الفور دفعت قوات الحماية المدنية بالجيزة بسيارات الإطفاء، وتم فرض كردون أمني لمنع تمدد النيران لباقي المجاورات، وتمكنت من محاصرة ألسنة اللهب، والسيطرة على الحريق.
بلطجة-مشاجرة-سلاح-نارى-فرد-خرطوش

بأعيرة نارية.. مقتل طفل وإصابة شاب في مشاجرة بالبدرشين

إطلاق أعيرة نارية، وخلافات بسبب الجيرة، بقرية العزيزية بالبدرشين بالجيزة، انتهت بمقتل طفل، وإصابة آخر، وتلقت غرفة النجدة بالجيزة، بلاغا بنشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص، وإطلاق أعيرة نارية، بقرية العزيزية دائرة مركز شرطة البدرشين، لتنتقل قوة من مباحث القسم إلى محل الواقعة، وتم السيطرة على المشاجرة، وضبط طرفيها.
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