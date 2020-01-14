براءة ريهام سعيد من تهمة إهانة مرضى السمنة

تحرير:محمد أبو زيد ١٤ يناير ٢٠٢٠ - ٠٥:٣٨ م

ريهام سعيد

برأت محكمة جنح مستأنف الجيزة الإعلامية ريهام سعيد، في الدعوى المقامة من المحامي أشرف ناجي وكيلا عن بعض السيدات بسبب تصريحاتها عن السمنة بتهمة الإساءة لهم. كانت محكمة جنح قسم الجيزة، أصدرت قرارًا بعدم قبول الدعوى المقامة من المحامي أشرف ناجي والمقيدة برقم 18938 لسنة 2019 ضد الإعلامية ريهام سعيد والاتهامات الموجهة إليها بإهانة الأشخاص الذين يعانون من أمراض "السمنة"، خلال إحدى حلقات برنامجها على إحدى القنوات الفضائية.

وجاء في الحيثيات، أن المدعين بالحق المدني أقاما دعوى مباشرة طالبا فيها بمعاقبة "ريهام سعيد"، لازدرائها فئة كبيرة من المجتمع المصري مما يعد قذفًا، وذلك خلال إحدي حلقات برنامجها الموقوف. وثبت للمحكمة من الأوراق خلوها من ثمة ألفاظ تعد قذفًا فى حق المدعي بالحق المدني، وقد خلت من أحد أركان جريمة السب والقذف،