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أنشطة قتالية وتدعيم.. تشكيلات الجيش المصري تواصل الفتح الاستراتيجي

تحرير:أميرة إبراهيم ١٤ يناير ٢٠٢٠ - ٠٥:٤٥ م
جانب من المناورة
جانب من المناورة
تتواصل أعمال المناورة قادر 2020 بتحركات مكثفة لوحدات وتشكيلات الجيوش والمناطق بريا فى إطار تنفيذ الأنشطة التدريبية للمناورة، حيث نفذت عناصر من الجيشين الثانى والثالث الميدانيين والمنطقتين المركزية والجنوبية عددا من الأنشطة القتالية بالتعاون مع كافة الأفرع الرئيسية وأجهزة القيادة العامة للقوات المسلحة. وركزت الأنشطة القتالية علي عمليات مكافحة الاٍرهاب ومداهمة البؤر والأوكار الإرهابية وكذلك أعمال تأمين المرافق الحيوية والمصالح الاقتصادية وامتدت العمليات لتغطي محافظات الدلتا وشمال وجنوب سيناء ومدن القناة والبحر الأحمر.
وبدأت الأنشطة التدريبية برفع حالات الاستعداد القتالى والاصطفاف والتفتيش للعناصر المشاركة تلاها تنفيذ عناصر الجيش الثانى الميدانى عدد من المداهمات للبؤر والأوكار الإرهابية بمناطق شمال سيناء وكذا تكثيف إجراءات التأمين على الأنفاق والمعابر والمعديات مع اتخاذ إجراءات التأمين على طول المجرى الملاحى لقناة
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الزراعة: البرتقال المصري يحتل المركز الأول في الصين

أكد الدكتور أحمد العطار رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي ، أن مصر احتلت المركز الأول من حيث تصدير البرتقال إلى الأسواق الصينية بقيمة 140 مليون دولار، فضلا عن تصدير منتجات أخرى مثل العنب والبلح وخلال هذا العام 2020 سوف يشهد بداية تصدير الرمان المصري إلى الأسواق الصينية. وأكد سليمان في بيان اليوم، أن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وجه بضرورة فتح أسواق جديدة أمام المنتجات الزراعية المصرية لدعم الاقتصاد الوطني وتوفير النقد الأجنبي.
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ارتفاع الحرارة 5 درجات.. الأرصاد تُعلن طقس الأربعاء

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية ارتفاع درجات الحرارة غدا الأربعاء ليسود طقس دافئ نهارا شديد البرودة ليلا يصل لحد الصقيع على المزروعات فى وسط سيناء وشمال الصعيد وأمطار على غرب البلاد والرياح أغلبها جنوبية شرقية معتدلة، وتتكون شبورة مائية صباحا على شمال البلاد تكون كثيفة تصل لحد الضباب على بعض المناطق. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه يتراوح من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية جنوبية شرقية، وحالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية جنوبية شرقية.
المتحدث-العسكري

المتحدث العسكري: سقوط طائرة أثناء التدريبات واستشهاد قائدها

أعلن المتحدث العسكري، قبل قليل، عن استشهاد طيار مصري اثناء مشاركته في التدريبات الواسعة النطاق، وذلك على إثر سقوط طائرته، إذ قال المتحدث العسكري، إنه في إطار تنفيذ النشاط التدريبي للقوات الجوية اليوم 2020/1/14، سقطت طائرة مقاتلة بإحدى مناطق التدريب، مما أسفر عن إستشهاد قائدها وجاري تحديد سبب سقوط الطائرة.
داعشية-مصرية- في -سجون- سوريا (2)

داعشية مصرية في سجون سوريا: «كنت مدرسة محترمة والبغدادي برئ»

كشفت السيدة سميحة، إحدى أعضاء داعش المصريات من داخل السجن في سوريا، أن السبب الرئيسي لتركها مصر، هو اتهامها بتحريض الشباب على التظاهر بسبب ارتداءها النقاب، رغم أنها ترتدي النقابة قبل حتى معرفتها بالإخوان. وأضافت "سميحة"، خلال حوارها مع الإعلامي نشأت الديهي، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر قناة "تن": "أنا كنت مدرسة محترمة، والكل في مصر بيدوس على كله"، منوهة بأن قرارها الانضمام لتنظيم داعش كان بهدف تطبيق شرع الله ولإيماني بفكر أبو بكر البغدادي؛ لكون راية داعش تحمل "لا إله إلا الله"، وتطبق شرع الله –"على حد قولها".
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المتحدث-العسكري

المتحدث العسكري: سقوط طائرة أثناء التدريبات واستشهاد قائدها

أعلن المتحدث العسكري، قبل قليل، عن استشهاد طيار مصري اثناء مشاركته في التدريبات الواسعة النطاق، وذلك على إثر سقوط طائرته، إذ قال المتحدث العسكري، إنه في إطار تنفيذ النشاط التدريبي للقوات الجوية اليوم 2020/1/14، سقطت طائرة مقاتلة بإحدى مناطق التدريب، مما أسفر عن إستشهاد قائدها وجاري تحديد سبب سقوط الطائرة.
القوات- المسلحة- المصرية (1)

«قادر 2020».. مناورة عسكرية شاملة لحماية مقدرات وثروات الوطن

«إن شاء الله جيشنا قادر على حماية مقدرات الوطن»، هكذا جاءت الرسالة الثالثة من جيش مصر العظيم لكل من يلوح بذراع القوة والبلطجة السياسية، إذ كشفت المؤسسة العسكرية قبل قليل، عن تنفيذ القوات المسلحة المصرية مناورة عسكرية بمشاركة الأسلحة المنضمة حديثا للقوات المسلحة، وهي المناورة الثالثه من نوعها منذ اندلاع فتيل التصعيد العسكري في المنطقة، وحملت اسم كودي (قادر 2020)، وتم تنفيذها على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة.
تامر-امين (2)

تامر أمين: مصر دولة في ضهرها شعب ودي معادلة متتكسرش

قال الإعلامي تامر أمين، إن المصريين لديهم ثقة عمياء في جيشهم وفي قوتهم وصلابتهم، فضلا على ثقتهم في القيادة السياسية، متابعًا: «مصر دولة في ضهرها شعب، ودي معادلة متتكسرش». وأضاف «أمين»، خلال برنامجه «آخر النهار»، والمذاع على فضائية «النهار»، اليوم الثلاثاء، إن مصر محفوظة بتوفيق وحماية الله، وجيشها القوي العريق، ووجود الرجال الوطنيون مثل البابا تواضروس، حيث أن الكنيسة المصرية كانت دائما مصنع للرجال، ومدرسة للوطنية.
السيسي ووزير الدفاع

السيسي يبحث مع وزير الدفاع تأمين الحدود البرية والبحرية

أشاد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بما يبذله أبطال القوات المسلحة من جهد لمكافحة الإرهاب وتدعيم الأمن والاستقرار في مختلف ربوع مصر، موجها بمواصلة رفع مستوى القدرات والتدريب والاستعداد القتالي، جاء ذلك خلال اجتماعه اليوم السبت، مع الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أحمد خالد قائد القوات البحرية.
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