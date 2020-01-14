أنشطة قتالية وتدعيم.. تشكيلات الجيش المصري تواصل الفتح الاستراتيجي

تحرير:أميرة إبراهيم ١٤ يناير ٢٠٢٠ - ٠٥:٤٥ م

جانب من المناورة

تتواصل أعمال المناورة قادر 2020 بتحركات مكثفة لوحدات وتشكيلات الجيوش والمناطق بريا فى إطار تنفيذ الأنشطة التدريبية للمناورة، حيث نفذت عناصر من الجيشين الثانى والثالث الميدانيين والمنطقتين المركزية والجنوبية عددا من الأنشطة القتالية بالتعاون مع كافة الأفرع الرئيسية وأجهزة القيادة العامة للقوات المسلحة. وركزت الأنشطة القتالية علي عمليات مكافحة الاٍرهاب ومداهمة البؤر والأوكار الإرهابية وكذلك أعمال تأمين المرافق الحيوية والمصالح الاقتصادية وامتدت العمليات لتغطي محافظات الدلتا وشمال وجنوب سيناء ومدن القناة والبحر الأحمر.

وبدأت الأنشطة التدريبية برفع حالات الاستعداد القتالى والاصطفاف والتفتيش للعناصر المشاركة تلاها تنفيذ عناصر الجيش الثانى الميدانى عدد من المداهمات للبؤر والأوكار الإرهابية بمناطق شمال سيناء وكذا تكثيف إجراءات التأمين على الأنفاق والمعابر والمعديات مع اتخاذ إجراءات التأمين على طول المجرى الملاحى لقناة