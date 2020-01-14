أنشطة قتالية وتدعيم.. تشكيلات الجيش المصري تواصل الفتح الاستراتيجي
تحرير:أميرة إبراهيم
١٤ يناير ٢٠٢٠ - ٠٥:٤٥ م
جانب من المناورة
تتواصل أعمال المناورة قادر 2020 بتحركات مكثفة لوحدات وتشكيلات الجيوش والمناطق بريا فى إطار تنفيذ الأنشطة التدريبية للمناورة، حيث نفذت عناصر من الجيشين الثانى والثالث الميدانيين والمنطقتين المركزية والجنوبية عددا من الأنشطة القتالية بالتعاون مع كافة الأفرع الرئيسية وأجهزة القيادة العامة للقوات المسلحة.
وركزت الأنشطة القتالية علي عمليات مكافحة الاٍرهاب ومداهمة البؤر والأوكار الإرهابية وكذلك أعمال تأمين المرافق الحيوية والمصالح الاقتصادية وامتدت العمليات لتغطي محافظات الدلتا وشمال وجنوب سيناء ومدن القناة والبحر الأحمر.
وبدأت الأنشطة التدريبية برفع حالات الاستعداد القتالى والاصطفاف والتفتيش للعناصر المشاركة تلاها تنفيذ عناصر الجيش الثانى الميدانى عدد من المداهمات للبؤر والأوكار الإرهابية بمناطق شمال سيناء وكذا تكثيف إجراءات التأمين على الأنفاق والمعابر والمعديات مع اتخاذ إجراءات التأمين على طول المجرى الملاحى لقناة
وبدأت الأنشطة التدريبية برفع حالات الاستعداد القتالى والاصطفاف والتفتيش للعناصر المشاركة تلاها تنفيذ عناصر الجيش الثانى الميدانى عدد من المداهمات للبؤر والأوكار الإرهابية بمناطق شمال سيناء وكذا تكثيف إجراءات التأمين على الأنفاق والمعابر والمعديات مع اتخاذ إجراءات التأمين على طول المجرى الملاحى لقناة السويس وساحل البحر المتوسط بالتعاون مع القوات الجوية والبحرية.
وقامت عناصر الجيش الثالث الميدانى بتنفيذ العديد من الأنشطة التدريبية ومداهمة البؤر الإرهابية بمناطق وسط سيناء مع الإستمرار فى تأمين المجرى الملاحى لقناة السويس ونفق الشهيد أحمد حمدى وتأمين سواحل خليج السويس وخليج العقبة بالتعاون مع القوات الجوية والبحرية وتأمين الأهداف الحيوية والمقاصد السياحية بوسط وجنوب سيناء.
وفى إطار خطة الفتح الإستراتيجي لوحدات المنطقة المركزية العسكرية بالتعاون مع هيئات وإدارات القوات المسلحة قامت عناصر من المنطقة المركزية العسكرية برفع درجات الاستعداد القتالى تضمنت اصطفاف للقوات المشاركة وتنفيذ إجراءت التحميل والفتح الاستراتيجى لمعاونه الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية كما نفذت إحدى وحدات المنطقة المركزية مشروع تكتيكى بجنود مع الرماية بالذخيرة الحية أظهر مدى ما تتمتع به وحدات المنطقة المركزية العسكرية من كفاءة تدريبية عالية.
كما قامت عناصر المنطقة الجنوبية العسكرية برفع درجات الاستعداد وتنفيذ مشروع تكتيكى مع الرماية بالذخيرة الحية مع تأمين الحدود الجنوبية مع دولة السودان ودولة ليبيا وتنفيذ العديد من الأنشطة داخل نطاق المنطقة الجنوبية العسكرية.
ونفذت عناصر من الدفاع الجوى العديد من الرمايات لمعاونه أعمال القوات على كافة الاتجاهات.
تأتى المناورة ” قادر 2020" فى ظل ما وصلت إليه تشكيلات ووحدات القوات المسلحة من روح قتالية ومعنوية عالية وقدرة عالية على تنفيذ كافة المهام التى توكل إليها.