ارتفاع الحرارة 5 درجات.. الأرصاد تُعلن طقس الأربعاء

تحرير:التحرير ١٤ يناير ٢٠٢٠ - ٠٥:٥٠ م

طقس

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية ارتفاع درجات الحرارة غدا الأربعاء ليسود طقس دافئ نهارا شديد البرودة ليلا يصل لحد الصقيع على المزروعات فى وسط سيناء وشمال الصعيد وأمطار على غرب البلاد والرياح أغلبها جنوبية شرقية معتدلة، وتتكون شبورة مائية صباحا على شمال البلاد تكون كثيفة تصل لحد الضباب على بعض المناطق. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه يتراوح من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية جنوبية شرقية، وحالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية جنوبية شرقية.

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا:الصغرى العظمىالقاهرة 11 24شبين الكوم 10 23طنطا 10 22دمنهور 10 20الإسكندرية 11 21بلطيم 10 21مطروح 10 19السلوم 09 17 سيوة 10 17بورسعيد 12 20دمياط 12 20الزقازيق 10 24الاسماعيلية 10 24السويس 12 22العريش 10 22رفح 09 21رأس سدر 12 21نخل 04 23نويبع 15 25طابا 10 22كاترين

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا:

الصغرى العظمى

القاهرة 11 24

شبين الكوم 10 23

طنطا 10 22

دمنهور 10 20

الإسكندرية 11 21

بلطيم 10 21

مطروح 10 19

السلوم 09 17

سيوة 10 17

بورسعيد 12 20

دمياط 12 20

الزقازيق 10 24

الاسماعيلية 10 24

السويس 12 22

العريش 10 22

رفح 09 21

رأس سدر 12 21

نخل 04 23

نويبع 15 25

طابا 10 22

كاترين 06 18

الطور 11 22

شرم الشيخ 16 24

الغردقة 11 24

مرسى علم 15 23

الفيوم 11 25

بنى سويف 10 25

المنيا 09 25

أسيوط 08 26

سوهاج 08 26

قنا 08 27

الأقصر 09 28

أسوان 12 29

أبوسمبل 10 25

الوادى الجديد 11 26

شلاتين 17 26

أبو رماد 16 25

حلايب 19 24

رأس حدربة 18 23







