استقرار أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 683 جنيهًا

تحرير:التحرير ١٤ يناير ٢٠٢٠ - ٠٦:٠٥ م

أسعار الذهب

استقرت أسعار الذهب في التعاملات المسائية، اليوم الثلاثاء، بشكل ملحوظ بمستهل التعاملات عند 683 جنيها للجرام، بالنسبة للذهب من عيار 21 وهو العيار الأكثر مبيعا فى المحافظات المصرية، حيث تحرص الأسر المصرية على اقتناء الذهب فى المناسبات والأعياد وكهدايا.

أسعار الذهب اليوم:عيار 18 يسجل 585 جنيها للجرام.عيار 21 يسجل 683 جنيها للجرام.عيار 24 سجل 780 جنيها للجرام.الجنيه الذهب اليوم 5464 جنيها.أوقية الذهب 1543 دولار.ويتغير سعر الذهب فى مصر، على مدار اليوم لأكثر من مرة، متأثرا بالمتغيرات العالمية التى يشهدها المعدن النفيس، وكذلك متغيرات سعر الدولار فى مصر،