استقرار أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 683 جنيهًا
تحرير:التحرير
١٤ يناير ٢٠٢٠ - ٠٦:٠٥ م
أسعار الذهب
استقرت أسعار الذهب في التعاملات المسائية، اليوم الثلاثاء، بشكل ملحوظ بمستهل التعاملات عند 683 جنيها للجرام، بالنسبة للذهب من عيار 21 وهو العيار الأكثر مبيعا فى المحافظات المصرية، حيث تحرص الأسر المصرية على اقتناء الذهب فى المناسبات والأعياد وكهدايا.
أسعار الذهب اليوم:عيار 18 يسجل 585 جنيها للجرام.عيار 21 يسجل 683 جنيها للجرام.عيار 24 سجل 780 جنيها للجرام.الجنيه الذهب اليوم 5464 جنيها.أوقية الذهب 1543 دولار.ويتغير سعر الذهب فى مصر، على مدار اليوم لأكثر من مرة، متأثرا بالمتغيرات العالمية التى يشهدها المعدن النفيس، وكذلك متغيرات سعر الدولار فى مصر،
أسعار الذهب اليوم:
عيار 18 يسجل 585 جنيها للجرام.
عيار 21 يسجل 683 جنيها للجرام.
عيار 24 سجل 780 جنيها للجرام.
الجنيه الذهب اليوم 5464 جنيها.
أوقية الذهب 1543 دولار.
ويتغير سعر الذهب فى مصر، على مدار اليوم لأكثر من مرة، متأثرا بالمتغيرات العالمية التى يشهدها المعدن النفيس، وكذلك متغيرات سعر الدولار فى مصر، بالبنوك والمصارف الرسمية.
ويشكل الذهب جزءا كبيرا من صادرات مصر من الحلى والأحجار الكريمة والتى تتجاوز المليار دولار سنويا، ويتم تصدير الذهب كخام وسبائك وليس مشغولات تامة الصنع، بسبب ختم الدمغة والذى لا يتم قبوله خارج البلاد.
بلغ إجمالى الانخفاض فى سعر الذهب على مدار اليومين 7 جنيهات فى ظل الانخفاض الملحوظ فى السعر العالمى للذهب، بنسبة بلغت 0.30 % لتسجل أوقية الذهب سعر 1543 دولار حتى الآن، ويتأرجح سعر الأوقية طوال اليوم الثلاثاء ما بين 1543 إلى 1545 دولار لكل أوقية.
يشار إلى أن هناك 3 قواعد تحكم أسعار الذهب فى مصر وهى عامل العرض والطلب وسعر أوقية الذهب عالميا والتغيرات التى تطرأ على سعر العملة الأمريكية، وهى القواعد التى يتم مراعاتها بشكل يومى عند تحديد الأسعار.