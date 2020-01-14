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استقرار أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 683 جنيهًا

تحرير:التحرير ١٤ يناير ٢٠٢٠ - ٠٦:٠٥ م
أسعار الذهب
أسعار الذهب
استقرت أسعار الذهب في التعاملات المسائية، اليوم الثلاثاء، بشكل ملحوظ بمستهل التعاملات عند 683 جنيها للجرام، بالنسبة للذهب من عيار 21 وهو العيار الأكثر مبيعا فى المحافظات المصرية، حيث تحرص الأسر المصرية على اقتناء الذهب فى المناسبات والأعياد وكهدايا.
أسعار الذهب اليوم:عيار 18 يسجل 585 جنيها للجرام.عيار 21 يسجل 683 جنيها للجرام.عيار 24 سجل 780 جنيها للجرام.الجنيه الذهب اليوم 5464 جنيها.أوقية الذهب 1543 دولار.ويتغير سعر الذهب فى مصر، على مدار اليوم لأكثر من مرة، متأثرا بالمتغيرات العالمية التى يشهدها المعدن النفيس، وكذلك متغيرات سعر الدولار فى مصر،
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الدولار-الجنيه

بلومبرج: الجنيه المصري سيواصل ارتفاعه أمام الدولار

أكدت وكالة بلومبرج الأمريكية، أن الجنيه المصري سيواصل ارتفاعه أمام الدولار الأمريكي خلال الفترة المقبلة، لافتة إلى استمرار ارتفاع الجنيه في الأيام الأولى من 2020، حيث بلغت التدفقات النقدية خلال الأسبوع الماضي فقط أكثر من 1.5 مليار دولار. وأضافت بلومبرج، أن البنك المركزي المصري قال إن الجنيه سجل ارتفاعًا بنسبة 0.9% بحلول يوم الإثنين الماضي، ليصل لأعلى مستوى له منذ شهر مارس من عام 2017، حيث شهدت البنوك المحلية تدفقات نقدية قيمتها 1.7 مليار دولار حتى يوم 13 يناير.
دولار

الدولار يواصل تراجعه أمام الجنيه في البنوك

شهدت أسعار الدولار الأمريكي تراجعا ملحوظا أمام الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية اليوم، الثلاثاء، في عدد من البنوك العاملة في مصر، وفقدت العملة الخضراء حوالي 15 قرش، ليسجل أقل سعر في البنوك نحو 15.93 جنيه، مقابل نحو 16.08 جنيه. وانخفض سعر الدولار في كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك التعمير والإسكان بحوالي قرشين ليسجل نحو 15.95 جنيه للبيع، و15.85 جنيه للشراء، كما انخفض سعر الدولار في بنك المشرق بواقع قرش واحد فقط ليسجل أيضا نحو 15.95 جنيه للبيع، و15.85 جنيه للشراء.
الذهب (2)

أسعار الذهب تواصل الهبوط وعيار 21 يسجل 683 جنيه

شهدت أسعار الذهب تراجعا طفيفا خلال التعاملات المسائية اليوم، الثلاثاء، في السوق المحلي، لينخفض سعر الجرام بحوالي جنيهين، وذلك نتيجة هبوط سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1539 دولار، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وارتفعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت 12.8% خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2019 لتسجل 1.6 مليار دولار.
هالة-السعيد-وزيرة-التخطيط

وزيرة التخطيط: البشر هم ثروة الأمم الحقيقية

ناقش معهد التخطيط القومى، الذراع البحثي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، تقرير التنمية البشرية العالمى 2019 بعنوان "أوجه عدم المساواة في القرن الحادي والعشرين" الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP وذلك فى الحلقة الرابعة من المتابعات العلمية للمعهد للعام الأكاديمي 2019/2020. فى هذا الإطار أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ورئيس مجلس إدارة معهد التخطيط القومى، أن البشر هم ثروة الأمم الحقيقية، موضحة أن المواطن هو نقطة التقاء كل الجهود المبذولة وهو الشريك الأساسي في التنمية.
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الذهب (2)

أسعار الذهب ترتفع لأعلى مستوى مع بداية عام 2020

شهدت أسعار الذهب عالميا ارتفاعا ملحوظا خلال الفترة الماضية، لتصل إلى أعلى مستوى منذ نحو 6 سنوات، وهو ما دفع الأسعار في السوق المحلية للوصول إلى رقم قياسي، حيث ارتفعت الأسعار بنسبة بلغت نحو 15% على مدار الشهور الماضية، فيما أكدت الشعبة العامة للذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن أسعار الذهب ارتفعت بحوالي 25 جنيه على مدار أسبوع الاحتفال بأعياد رأس السنة. قفزت أسعار الذهب أمس، الجمعة، إلى أعلى مستوياتها واخترقت حاجز 1550 دولارا للأوقية بعد ضربة جوية أمريكية في العراق قتلت قائدا عسكريا إيرانيا بارزا، وهو ما أثار موجة شراء في الأصول الآمنة.
ترامب

ترامب: سنتعامل مع ما خططت له كوريا الشمالية

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة ستتعامل مع ما خططت له كوريا الشمالية، متوقعا أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون قد يرسل له "هدية لطيفة" ولا يخطط في الواقع لاختبار صاروخي. وقال ترامب في تصريحات صحفية نقلتها صحيفة "ذا هيل" الأمريكية: "سنكتشف المفاجأة وسنتعامل معها بنجاح كبير دعونا نرى ما سيحدث"، وذلك عندما سُئل عن كيفية الرد على ما تخطط له كوريا الشمالية. وأضاف الرئيس الأمريكي، أنه يمكن أن تكون الهدية التي سيرسلها كيم "مزهرية لطيفة" بدلا من تجربة صاروخية.
النائبات-فى-جلسات-مجلس-النواب (9)

البرلمان يوافق على اتفاقية بين مصر وأمريكا

وافق مجلس النواب في جلسته العامة اليوم الثلاثاء برئاسة الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس، على قرار رئيس الجمهورية رقم 604 لسنة 2019 بشأن التعديل الثالث لاتفاقية المساعدة بين جمهورية مصر العربية، والولايات المتحدة الأمريكية الخاص بالتعليم الأساسي- مرحلة ثانية، والمُوقع في القاهرة بتاريخ 15 سبتمبر 2019. جاءت موافقة المجلس على قرار رئيس الجمهورية بعد مناقشة التقرير الذي أعدته بشأنه لجنة مشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي، ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية، والعلاقات الخارجية.
كلب

أمريكا توقف إرسال كلاب مدربة إلى مصر والأردن

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أنها أوقفت إرسال كلاب متخصصة في كشف المتفجرات إلى الأردن ومصر عقب نفوق 7 كلاب. ووفقا لما نقلته وكالة "رويترز"، كشف مكتب المفتش العام للوزارة وفاة اثنين من الكلاب التي أرسلت إلى الأردن، الذي يستقبل أكبر عدد منها، ليبلغ العدد الإجمالي للكلاب النافقة سبعة. وقال مسؤول في وزارة الخارجية للصحفيين، إن الكلاب العاملة بالفعل في الأردن ومصر ستظل هناك بينما ستطالب السلطات الأمريكية بإجراءات لتحسين ظروف معيشتها وسبل معاملتها.
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