الزراعة: البرتقال المصري يحتل المركز الأول في الصين

تحرير:التحرير ١٤ يناير ٢٠٢٠ - ٠٦:٠٨ م

البرتقال

أكد الدكتور أحمد العطار رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي ، أن مصر احتلت المركز الأول من حيث تصدير البرتقال إلى الأسواق الصينية بقيمة 140 مليون دولار، فضلا عن تصدير منتجات أخرى مثل العنب والبلح وخلال هذا العام 2020 سوف يشهد بداية تصدير الرمان المصري إلى الأسواق الصينية. وأكد سليمان في بيان اليوم، أن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وجه بضرورة فتح أسواق جديدة أمام المنتجات الزراعية المصرية لدعم الاقتصاد الوطني وتوفير النقد الأجنبي.

تجدر الإشارة إلى أنه تم تصدير أكثر من مليون و700 ألف طن موالح إلى مختلف دول العالم خلال عام 2019، كما سجلت الصادرات الزراعية المصرية أعلى معدل لها حيث تخطت حاجز الخمسة ونصف مليون طن خلال 2019, مما يؤكد جودة المنتجات الزراعية المصرية سواء للتصدير أو للسوق المحلي.جدير بالذكر أن البرتقال المصري يعتبر من