سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

الزراعة: البرتقال المصري يحتل المركز الأول في الصين

تحرير:التحرير ١٤ يناير ٢٠٢٠ - ٠٦:٠٨ م
البرتقال
البرتقال
أكد الدكتور أحمد العطار رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي ، أن مصر احتلت المركز الأول من حيث تصدير البرتقال إلى الأسواق الصينية بقيمة 140 مليون دولار، فضلا عن تصدير منتجات أخرى مثل العنب والبلح وخلال هذا العام 2020 سوف يشهد بداية تصدير الرمان المصري إلى الأسواق الصينية. وأكد سليمان في بيان اليوم، أن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وجه بضرورة فتح أسواق جديدة أمام المنتجات الزراعية المصرية لدعم الاقتصاد الوطني وتوفير النقد الأجنبي.
تجدر الإشارة إلى أنه تم تصدير أكثر من مليون و700 ألف طن موالح إلى مختلف دول العالم خلال عام 2019، كما سجلت الصادرات الزراعية المصرية أعلى معدل لها حيث تخطت حاجز الخمسة ونصف مليون طن خلال 2019, مما يؤكد جودة المنتجات الزراعية المصرية سواء للتصدير أو للسوق المحلي.جدير بالذكر أن البرتقال المصري يعتبر من
اقرأ المزيد
طقس-حار (1)

ارتفاع الحرارة 5 درجات.. الأرصاد تُعلن طقس الأربعاء

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية ارتفاع درجات الحرارة غدا الأربعاء ليسود طقس دافئ نهارا شديد البرودة ليلا يصل لحد الصقيع على المزروعات فى وسط سيناء وشمال الصعيد وأمطار على غرب البلاد والرياح أغلبها جنوبية شرقية معتدلة، وتتكون شبورة مائية صباحا على شمال البلاد تكون كثيفة تصل لحد الضباب على بعض المناطق. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه يتراوح من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية جنوبية شرقية، وحالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية جنوبية شرقية.
مناورة قادر 2020

أنشطة قتالية وتدعيم.. تشكيلات الجيش المصري تواصل الفتح الاستراتيجي

تتواصل أعمال المناورة قادر 2020 بتحركات مكثفة لوحدات وتشكيلات الجيوش والمناطق بريا فى إطار تنفيذ الأنشطة التدريبية للمناورة، حيث نفذت عناصر من الجيشين الثانى والثالث الميدانيين والمنطقتين المركزية والجنوبية عددا من الأنشطة القتالية بالتعاون مع كافة الأفرع الرئيسية وأجهزة القيادة العامة للقوات المسلحة. وركزت الأنشطة القتالية علي عمليات مكافحة الاٍرهاب ومداهمة البؤر والأوكار الإرهابية وكذلك أعمال تأمين المرافق الحيوية والمصالح الاقتصادية وامتدت العمليات لتغطي محافظات الدلتا وشمال وجنوب سيناء ومدن القناة والبحر الأحمر.
المتحدث-العسكري

المتحدث العسكري: سقوط طائرة أثناء التدريبات واستشهاد قائدها

أعلن المتحدث العسكري، قبل قليل، عن استشهاد طيار مصري اثناء مشاركته في التدريبات الواسعة النطاق، وذلك على إثر سقوط طائرته، إذ قال المتحدث العسكري، إنه في إطار تنفيذ النشاط التدريبي للقوات الجوية اليوم 2020/1/14، سقطت طائرة مقاتلة بإحدى مناطق التدريب، مما أسفر عن إستشهاد قائدها وجاري تحديد سبب سقوط الطائرة.
داعشية-مصرية- في -سجون- سوريا (2)

داعشية مصرية في سجون سوريا: «كنت مدرسة محترمة والبغدادي برئ»

كشفت السيدة سميحة، إحدى أعضاء داعش المصريات من داخل السجن في سوريا، أن السبب الرئيسي لتركها مصر، هو اتهامها بتحريض الشباب على التظاهر بسبب ارتداءها النقاب، رغم أنها ترتدي النقابة قبل حتى معرفتها بالإخوان. وأضافت "سميحة"، خلال حوارها مع الإعلامي نشأت الديهي، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر قناة "تن": "أنا كنت مدرسة محترمة، والكل في مصر بيدوس على كله"، منوهة بأن قرارها الانضمام لتنظيم داعش كان بهدف تطبيق شرع الله ولإيماني بفكر أبو بكر البغدادي؛ لكون راية داعش تحمل "لا إله إلا الله"، وتطبق شرع الله –"على حد قولها".
اقرأ المزيد من الأخبار
الأياتا- ترفض -فرض -ضرائب -علي -الركاب (2)

في أحدث تقارير الإياتا: ارتفاع الطلب على السفر وزيادة المعروض

كشف الاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA) عن نتائج حركة نقل الركاب العالمية لشهر نوفمبر 2019، والتي أظهرت ارتفاع الطلب بنسبة 3.3% مقارنة بنفس الشهر في عام 2018. ولم يتغير هذا المؤشر عن نتائج شهر أكتوبر. وعلى المدى طويل الأجل زادت السعة بنسبة 1.8%، وارتفع عامل الحمولة 1.1 نقطة مئوية إلى 81.1%، وهو رقم قياسي لشهر نوفمبر على الإطلاق، حيث شهدت جميع المناطق زيادات سنوية في حركة المرور.
هالة-السعيد-وزيرة-التخطيط

التخطيط: قضايا الحوكمة تعد أحد ركائز توجه نمو الدولة

شاركت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية فى منتدى الحوكمة ورؤية 2030 الذى تنظمه سفارة الصين في القاهرة، ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء خلال الفترة من 8-9 يناير الجاري، وذلك بحضور لياو ليتشيانج، سفير جمهورية الصين في القاهرة، وأسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء والقائم بأعمال رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء. وألقى الدكتو أحمد كمالى، نائب وزيرة التخطيط لشئون التخطيط خلال المنتدى كلمة مصر نيابة عن الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
ترامب مع رئيس الصين

ترامب: توقيع اتفاق التجارة الأوّلي مع الصين في 15 يناير المقبل

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، أنه سيوقّع الاتفاق التجاري المبدئي الذي جرى التوصل إليه في وقت سابق من الشهر الحالي مع الحكومة الصينية، في منتصف يناير المقبل في البيت الأبيض بحضور ممثلين رفيعي المستوى عن الصين. وكتب ترامب، عبر صفحته على موقع التدوينات القصير "تويتر": "سأوقّع على اتفاق المرحلة الأولى التجاري الكبير والشامل للغاية مع الصين في 15 يناير، سيُجرى الاحتفال في البيت الأبيض، سيحضر ممثلون رفيعو المستوى عن الصين، في تاريخ لاحق سأذهب إلى بكين حيث ستبدأ محادثات المرحلة الثانية" من اتفاق التجارة بين البلدين".
فلاح-زراعة-تصوير-سلوى-رشاد (3)

وزير الزراعة يوجه بسرعة إنجاز منظومة «كارت الفلاح»

وجه السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلي البنك الزراعي المصري ومسئولي المنظومة الجديدة لحصر وميكنة الحيازات الزراعية والمعروفة باسم (كارت الفلاح)، بسرعة الإنجاز وتدقيق البيانات، مشددا على سرعة إنجاز المنظومة، وتدقيق البيانات، في كافة المحافظات لتعميمها، وذلك بعد إنجازها في محافظتي الغربية وبورسعيد، لافتا إلى ضرورة ضمان الاستدامة، فضلا عن إزالة كافة العقبات التي تواجه إنجازه وتعميمه بالتنسيق مع كافة الجهات ذات الصلة، الأمر الذي يسهم في توفير المعلومات اللازمة لاتخاذ القرار المناسب وأيضا وصول الدعم لمستحقيه.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]