قائمة الأهلي.. عودة الشحات وياسر واستمرار غياب جمعة

تحرير:أحمد سعيد ١٤ يناير ٢٠٢٠ - ٠٦:٢٢ م

حسين الشحات

أعلن رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الفريق استعدادا لمواجهة طنطا التي تقام في السابعة والنصف مساء غد الأربعاء على استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من منافسات بطولة الدوري الممتاز. وشهدت قائمة الأهلي تواجد ياسر إبراهيم بعد تعافيه من الإصابة وجاهزيته الفنية، وعودة حسين الشحات بعد تعافيه من آلام العضلة الضامة، بالإضافة لتواجد محمود وحيد الذي تعافى من كدمة في مشط القدم.

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي: حراسة المرمى: محمد الشناوي - علي لطفي – مصطفى شوبير. الدفاع: رامي ربيعة – محمود متولي – ياسر ابراهيم – علي معلول- أحمد فتحي – محمد هاني – محمود وحيد. الوسط: عمرو السولية – محمد مجدي أفشة – أحمد الشيخ – حسين الشحات –

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:



حراسة المرمى: محمد الشناوي - علي لطفي – مصطفى شوبير.



الدفاع: رامي ربيعة – محمود متولي – ياسر ابراهيم – علي معلول- أحمد فتحي – محمد هاني – محمود وحيد.



الوسط: عمرو السولية – محمد مجدي أفشة – أحمد الشيخ – حسين الشحات – جيرالدو – محمود عبد المنعم كهربا.



الهجوم: جونيور أجايي – صلاح محسن – وليد أزارو- مروان محسن.



واستبعد فايلر كلا من:



شريف إكرامي وحسام عاشور ووليد سليمان للإصابة، وأليو ديانج بسبب الإيقاف، ومواصلة غياب صالح جمعة وعمار حمدي وحسين السيد لوجهة نظر فنية.