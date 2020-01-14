رياضة

قائمة الأهلي.. عودة الشحات وياسر واستمرار غياب جمعة

تحرير:أحمد سعيد ١٤ يناير ٢٠٢٠ - ٠٦:٢٢ م
حسين الشحات
حسين الشحات
أعلن رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الفريق استعدادا لمواجهة طنطا التي تقام في السابعة والنصف مساء غد الأربعاء على استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من منافسات بطولة الدوري الممتاز. وشهدت قائمة الأهلي تواجد ياسر إبراهيم بعد تعافيه من الإصابة وجاهزيته الفنية، وعودة حسين الشحات بعد تعافيه من آلام العضلة الضامة، بالإضافة لتواجد محمود وحيد الذي تعافى من كدمة في مشط القدم.
وجاءت قائمة الأهلي كالتالي: حراسة المرمى: محمد الشناوي - علي لطفي – مصطفى شوبير. الدفاع: رامي ربيعة – محمود متولي – ياسر ابراهيم – علي معلول- أحمد فتحي – محمد هاني – محمود وحيد. الوسط: عمرو السولية – محمد مجدي أفشة – أحمد الشيخ – حسين الشحات –
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سولسكاير يتغنى بثلاثي مانشستر يونايتد

أكال أولي جونار سولسكاير مدرب مانشستر يونايتد، بالميدح على لاعبه الواعد ميسون جرينوود، مضيفًا أنه يملك كل متطلبات النجاح، وذلك حسبما أفاد اليوم الثلاثاء، قبل مباراة الإعادة في كأس الاتحاد الإنجليزي أمام وولفرهامبتون، والمقرر لها غدًا الأربعاء. وقال أولي جونار سولسكاير: "أعتقد أن ميسون سيملك مسيرة كبيرة وطويلة، دعوا الفتى يتأقلم أولا قبل الحديث عن انضمامه لمنتخب إنجلترا واللعب في بطولة أوروبا، ويجب أن ينصب تركيزه على اللعب معنا لفترة أطول وتطوير مستواه، ثم سيحدث ذلك بشكل تلقائي (ينضم لإنجلترا)، إنه انضم لتوه لتشكيلة منتخب تحت 21 عاما".
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تكثيف برنامج تدريب الحكام على الـ«VAR»

أكد وليد العطار المدير التنفيذى لاتحاد الكرة، أن اللجنة الخماسية لإدارة الجبلاية برئاسة عمرو الجناينى، اتفقت مع الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" والجهة التابعة له المسئولة عن تطبيق تقنية الفيديو "VAR" والمعرفة بـ"IFAP"، على تكثيف وضغط البرنامج التدريبى للحكام المصريين على أجهزة الـ"VAR"، بحيث ينتهى خلال 4 أسابيع وتحديدا يوم 8 فبراير المقبل بدلا من 8 أشهر، مضيفًا أن كل يوم يمر من عمر البرنامج التدريبى يحصل الحكام على "تأكيد" بتخطى عدد الساعات الخاصة بهذا اليوم، حتى يكمل جميع الحكام المشاركين على عدد الساعات المطلوبة للحصول على الرخصة الدولية.
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لماذا قام برشلونة بتعيين كيكي سيتين؟

أعلن نادي برشلونة رسميا إقالة إرنستو فالفيردي من منصب المدير الفني للفريق، باتفاق ودي بين الطرفين، وقال البارسا، خلال بيان رسمي: "توصل برشلونة لاتفاق مع إرنستو فالفيردي من أجل إنهاء عقده كمدرب للفريق الأول.. شكرًا لك على كل شيء إرنستو، ونتمنى لك حظًا سعيدًا في المستقبل". وتسببت الخسارة ضد أتلتيكو مدريد بنتيجة (3-2) في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني، في اهتزاز ثقة إدارة البارسا في فالفيردي، كما لم تغفر له الجماهير توديع دوري الأبطال في آخر نسختين أمام روما وليفربول.
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جوزيه: فايلر رائع ويقدر على تحقيق ما فعلته مع الأهلي

أشاد مانويل جوزيه الأسطورة التدريبية السابقة للنادي الأهلي بما يقدمه المارد الأحمر تحت قيادة السويسري ريني فايلر، وذلك حسبما أفاد في تصريحات هاتفية لبرنامج "ملعب أون" عبر قناة "أون سبورت". وقال مدرب القلعة الحمراء السابق: "أتابع الأهلي وأرى إن الفريق يقدم أداءً جيدا في بطولة إفريقيا وكذلك في بطولة الدوري، وأعتقد إن الأهلي سيحقق بطولة إفريقيا هذا الموسم إذا أقيم النهائي في القاهرة، وفايلر مدرب رائع ويقدم مستويات مميزة مع الأهلي، وفايلر يقدر على تحقيق ما فعلته مع الأهلي من إنجازات، وأعتقد إن فايلر سيصبح نسخة جديدة من مانويل جوزيه".
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جوزيه: هذا سر توهج فلافيو مع الأهلي

أكد البرتغالي مانويل جوزيه، المدير الفني الأسبق للنادي الأهلي، أنه رفض مطالبات البعض بالاستغناء عن المهاجم الأنجولي أمادو فلافيو، وذلك حسبما أفاد في تصريحات هاتفية لبرنامج "ملعب أون" عبر قناة "أون سبورت". وقال مدرب القلعة الحمراء السابق في حضور فلافيو الذي تواجد في الاستديو: "الموسم الأول لفلافيو كان صعبا حيث سجل هدفا وحيدا، لكنه بدأ في التحسن بمساعدة زملائه على مدار المواسم التالية، وكانوا يريدون الاستغناء عن فلافيو بعد الموسم الأول، لكني أصريت على استمراره ورفضت رحيله عن الفريق لأنني أعرف قدراته".
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فلافيو يحلم بالتدريب في مصر ويتغنى بجماهير الأهلي

أعرب الأنجولي أمادو فلافيو، مهاجم الأهلي الأسبق، عن امتنانه لجماهير القلعة الحمراء، مشيرًا إلى أنه يحلم بالتدريب في مصر حيث صنع تاريخه خلال مسيرته مع كرة القدم، وذلك حسبما أفاد في تصريحاته مع قناة أون سبورت. وقال فلافيو: "عشت أفضل فترات حياتي في ملاعب كرة القدم في مصر مع النادي الأهلي، وأحلم بالتدريب في مصر وسيكون تحديا كبيرا، ومانويل جوزيه هو المدرب الأهم والأقرب بالنسبة لي، إنه أعظم مدرب رأيته في حياتي، وكانوا يعتقدون أنني لاعب سيء لكني حققت نجاحات كبيرة مع الأهلي وكان جيلبرتو وجميع اللاعبين يساندوني وساعدوني كثيرا".
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الأهلي يُقيد «كهربا» في القائمة الإفريقية

قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن الجهاز الإداري للفريق يقوم اليوم الاثنين بإجراءات قيد محمود عبد المنعم «كهربا»، لاعب وسط القلعة الحمراء في القائمة الإفريقية للفريق، وأوضح عبد الحفيظ أن الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للمارد الأحمر، قرر قيد اللاعب المنضم في انتقالات يناير الجاري بقائمة الفريق الإفريقية، علمًا بأن نادي القرن الإفريقي يستعد خلال الفترة المقبلة لمواجهة فريق بلاتينيوم بطل زيمبابوي في الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.
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