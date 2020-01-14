سلطنة عمان تؤيد إرسال قوات يابانية للشرق الأوسط

تحرير:التحرير ١٤ يناير ٢٠٢٠ - ٠٦:٣٢ م

سلطان عُمان

أعلن الممثل الخاص لسلطان عمان أسعد بن طارق، اليوم الثلاثاء، عن تأييد سلطنة عمان لخطة طوكيو المتعلقة بإرسال قوات الدفاع الذاتي اليابانية للمساعدة في تأمين الملاحة البحرية في منطقة الشرق الأوسط التي تتزايد فيها الاضطرابات بشكل مستمر. وأعرب أسعد بن طارق خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي في العاصمة العمانية مسقط- عن تقديره للجهود اليابانية في المنطقة، واتفق الجانبان على العمل المشترك لتأمين الملاحة البحرية، وفقا لما أوردته وكالة أنباء "كيودو" اليابانية.

كما التقى آبي خلال زيارته لسلطنة عمان مع السلطان الجديد هيثم بن طارق وأعرب عن تعازيه في وفاة السلطان قابوس بن سعيد آل سعيد الذي توفي يوم الجمعة الماضي.وتعد زيارة رئيس الوزراء الياباني لسلطنة عمان جزءا من جولة دبلوماسية شرق أوسطية تضمنت أيضا زيارة المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة لتأمين