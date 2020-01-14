إيطاليا: إعلان موعد مؤتمر برلين عن ليبيا خطوة مهمة

تحرير:التحرير ١٤ يناير ٢٠٢٠ - ٠٦:٣٦ م

وزير الخارجية الإيطالي

أشاد وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، اليوم الثلاثاء، بتحديد موعد مؤتمر برلين في 19 يناير الجاري، موضحا أنه خطوة مهمة لمواجهة الأزمة الليبية. وقال دي مايو في صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، "إن إعلان موعد مؤتمر برلين في 19 يناير الجاري والذي سيجمع بين الأطراف الفاعلة الرئيسية في الأزمة الليبية هو خبر سار ويمثل خطوة مهمة إلى الأمام في الاتجاه الذي تمنته إيطاليا".

وذكر وزير الخارجية الإيطالي في منشوره أنه "في الأيام الأخيرة طلبنا بإصرار وعلى كل طاولة حوار أن يتم تحديد الموعد في أقرب وقت ممكن قبل أن يفوت الأوان لإمكانية تدارك الوضع على الساحة".وأضاف دي مايو "نشعر بارتياح كبير لتحديد هذا التاريخ، ونشكر ألمانيا وجميع الشركاء الأوروبيين وكذلك البلدان الأخرى التي