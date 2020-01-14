رياضة

هندرسون أفضل لاعب في إنجلترا عام 2019

تحرير:علي الزيني ١٤ يناير ٢٠٢٠ - ٠٧:٤٨ م
هندرسون
هندرسون
حصد جوردان هندرسون، لاعب وسط فريق ليفربول، جائزة أفضل لاعب خلال عام 2019 في منتخب إنجلترا، متفوقًا على رحيم ستيرلنج نجم فريق مانشستر سيتي، الذي حل ثانيًا، وهاري كين مهاجم توتنهام، الذي جاء في المركز الثالث. لاعب الوسط البالغ 29 عامًا لعب في 2019، 7 مباريات بقميص الأسود الثلاثة،ووصل إلى 50 مباراة دولية خلال فوزه في مواجهة الجبل الأسود بشهر مارس الماضي، وساهم في احتلال منتخب إنجلترا للمركز الثالث في دوري الأمم الأوروبية والتأهل لنهائيات يورو 2020.
وعلى مستوى الأندية، تُوج هندرسون مع ليفربول بثلاثة ألقاب في 2019، وهي دوري أبطال أوروبا بعد الفوز على توتنهام في المباراة النهائية، وكأس السوبر الأوروبي، بالفوز على تشيلسي، وكأس العالم للأندية، بعدما فاز على فلامينجو البرازيلي. وكان آدم لالانا آخر لاعب من فريق ليفربول يتوج بجائزة أفضل لاعب في منتخب
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