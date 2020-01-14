نشوى مصطفى تؤدي مناسك العمرة وتدعو لـ 17 من الفنانين

تحرير:محمد أبو زيد ١٤ يناير ٢٠٢٠ - ٠٨:٠٥ م

نشوى مصطفى

بعد أدائها مناسك العمرة في المملكة العربية السعودية، حرصت الفنانة نشوى مصطفى، على الدعاء لعدد من الفنانين الراحلين من أمام الكعبة المشرفة، إذ نشرت صورا بأسماء من أخصتهم بالدعاء من الحرم المكي، على حسابها الشخصي عبر "إنستجرام"، وعلقت عليها: "ألف رحمة ونور.. عملت العمرة ودعيت للأحباب ألف رحمة ونور". وشملت قائمة الأسماء التي حرصت "مصطفى" على الدعاء لهم: «الراحل هيثم أحمد زكي، ووالده الفنان أحمد زكي، والساحر محمود عبد العزيز، والفنان نور الشريف، ومحسن حلمي، وعزت أبو عوف».

فيما شملت قائمة دعوات نشوى كلا من: «فاروق الفيشاوي، ومحمود الجندي، وسامى العدل، وطلعت زكريا، وممدوح عبد العليم، وأحمد السيد، وأحمد توفيق والد الفنان إيهاب توفيق»، ولم تنسى الدعاء لعددًا من الفنانات منهن: «سناء يونس، وسعاد نصر، وسعاد حسني، وفايزة كمال». View this