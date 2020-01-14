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نشوى مصطفى تؤدي مناسك العمرة وتدعو لـ 17 من الفنانين

تحرير:محمد أبو زيد ١٤ يناير ٢٠٢٠ - ٠٨:٠٥ م
نشوى مصطفى
نشوى مصطفى
بعد أدائها مناسك العمرة في المملكة العربية السعودية، حرصت الفنانة نشوى مصطفى، على الدعاء لعدد من الفنانين الراحلين من أمام الكعبة المشرفة، إذ نشرت صورا بأسماء من أخصتهم بالدعاء من الحرم المكي، على حسابها الشخصي عبر "إنستجرام"، وعلقت عليها: "ألف رحمة ونور.. عملت العمرة ودعيت للأحباب ألف رحمة ونور". وشملت قائمة الأسماء التي حرصت "مصطفى" على الدعاء لهم: «الراحل هيثم أحمد زكي، ووالده الفنان أحمد زكي، والساحر محمود عبد العزيز، والفنان نور الشريف، ومحسن حلمي، وعزت أبو عوف».
فيما شملت قائمة دعوات نشوى كلا من: «فاروق الفيشاوي، ومحمود الجندي، وسامى العدل، وطلعت زكريا، وممدوح عبد العليم، وأحمد السيد، وأحمد توفيق والد الفنان إيهاب توفيق»، ولم تنسى الدعاء لعددًا من الفنانات منهن: «سناء يونس، وسعاد نصر، وسعاد حسني، وفايزة كمال». View this
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أروى جودة: أتمنى تقديم شخصية «نفرتيتي»

نشأت في منزل فني بالدرجة الأولى، راحت تتحسس أولى خطواتها في الثانية عشرة من عمرها كأصغر عارضة أزياء قبل أن تتجه إلى عالم التمثيل عبر بوابة فيلم "الحياة منتهى اللذة" عام 2005، واستطاعت أن تلفت إليها الأنظار لتشق طريقها بسرعة البرق كممثلة واعدة تحظى بخفة ظل وروح دعابة لتقدم الفنانة أروى جودة العديد من الأعمال السينمائية قبل أن تتجه للدراما التليفزيونية تاركة بصمة واضحة بمشاهد ستظل عالقة فى عقول الجمهور خاصة "شيرين" في "أبو عمر المصري"، ومؤخرا "أصداف" فى "أهو ده اللي صار" الذي حقق نجاحًا كبيرًا منحها تكريما بحفل "الدير جيست".
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أبطال "الفلوس" لـ«التحرير»: جماهيرية العمل أمر متوقع

ينافس الفنان تامر حسني في موسم منتصف العام بفيلم "الفلوس" الذي تم تأجيل طرحه أكثر من مرة، دون إبداء أسباب، وتجاوزت إيرادات العمل 14 مليون جنيه منذ طرحه يوم 25 ديسمبر في دور العرض، ليتصدر شباك الإيرادات مبكرًا قبل طرح باقي أفلام الموسم تزامنًا مع احتفالات رأس السنة الميلادية. تدور أحداث الفيلم حول "سيف"، نصاب محترف، تستعين به الفتاة الجميلة الثرية "حلا"، ليساعدها في استعادة أموالها من نصّاب آخر، وهو قصة تامر حسني، سيناريو وحوار محمد عبد المعطي، إخراج سعيد الماروق، ويشارك في بطولته زينة، خالد الصاوي، عائشة بن أحمد، محمد سلام.
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النجوم وعقود الاحتكار.. نصر محروس أطفأ «سيجارة» بهاء سلطان

حلم النجومية يطارد كثيرين، يبحث غالبيتهم عن بلوغه بأيسر الطرق جهدا وزمنا، فيكون الخيار طرق باب كبار المنتجين المسيطرين على سوق الغناء فى مصر والعالم العربى غير عابئ بشرط قد يلقى به فى الهاوية لاحقا، يمسك القلم للتوقيع على عقود بالأساس هى احتكار لموهبته يضحى معها أسير المنتج الذى يخدعه مستندا إلى رغبة المطرب فى صعود سلم المجد وسرعان ما يستفيق على كابوس مفزع لدى رغبته فى اتخاذ طريق آخر بعيدا عن أسوار شيدها المنتج مما يتسبب فى مشكلات بين الطرفين تصل ساحات القضاء، تنتهى بعضها بـ"إعدام" الموهبة إكلينيكيا.
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أعلن الفنان هشام ماجد استمرار عرض مسرحية "عطل فني"، ضمن فعاليات موسم الرياض لمدة يومين آخرين، وكتب "ماجد" عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام: "بناء على طلب الجمهور تم مد عرض مسرحية (عطل فني) في شتاء الرياض لتعرض يومي الخميس والجمعة 16 و17 يناير على مسرح بكر الشدي في البوليفار". "عطل فني" بطولة أكرم حسني وهشام ماجد وشيكو وآيتن عامر، ونشوى مصطفى، وإسماعيل فرغلي، وأتاكا، من تأليف وأشعار أمير طعيمة، وشارك في الكتابة أحمد شاكر، وموسيقى أحمد وحيد كينج وإخراج أوتاكا، وتسجل المسرحية التجربة الأولى لأكرم حسني وهشام ماجد وشيكو على خشبة المسرح.
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نشوى مصطفى في موسم الرياض بـ«عطل فني»

تستعد الفنانة نشوى مصطفى لتقديم مسرحية "عطل فني" ضمن موسم الرياض الترفيهي، وتعرض المسرحية بدءا من 8 يناير وتستمر حتى 12 يناير على مسرح بكر الشدي- البوليفارد، في الرياض بالمملكة العربية السعودية. ونشرت "نشوى" بوستر منفردا على صفحتها الشخصية على "فيسبوك"، وعلقت عليه قائلة "يا رب"، وكان البوستر الرسمي للمسرحية تم طرحه منذ أيام، وتصدره جميع أبطال العمل، نشوى مصطفى، وشيكو، وهشام ماجد، أكرم حسني، أيتن عامر، إسماعيل فرغلي، وأوتاكا، ومن تأليف أمير طعيمة، وإخراج أوتاكا.
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