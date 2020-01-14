بعد زيارة السعودية.. يوتيوبر كوري يُعلن اعتناقه للإسلام (فيديو)
تحرير:التحرير١٤ يناير ٢٠٢٠ - ٠٨:٣٣ م
النجم الكوري
أعلن اليوتيوبر الكوري كيم جاى، اعتناقه للدين الإسلامى، فى مقطع فيديو جديد له عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، وذلك بعد زيارته المتكررة للمملكة العربية السعودية، ودراسته للدين الإسلامى على مدار الشهور الماضية.
وظهر "جاى" الشهير بالفيديوهات عبر قناته Youngsworld، فى المقطع الذى بثه منذ أيام، وهو فى طريقه إلى مسجد أنتشون، الذى يعد ثانى أكبر مسجد ومركز إسلامى في كوريا الجنوبية، بعد ارتداءه ملابس انيقة، لاعتناقه رسمياً الديانة الإسلامية.
وردد نجم الفيديوهات الذى يمتلك أكثر من 688 ألف متابع عبر قناته الرسمية، شهادة الإسلام "لا أله إلا الله – سيدنا محمد رسول الله" فى مقطع الفيديو، ووقع على وثيقة الانضمام للدين الإسلامى فى حضور عدد من أصدقائه الذين قاموا بتهنئته على الانضمام للدين الإسلامى.ومن ثم حرص على مشاركة متابعيه جولته، التي شملت
وردد نجم الفيديوهات الذى يمتلك أكثر من 688 ألف متابع عبر قناته الرسمية، شهادة الإسلام "لا أله إلا الله – سيدنا محمد رسول الله" فى مقطع الفيديو، ووقع على وثيقة الانضمام للدين الإسلامى فى حضور عدد من أصدقائه الذين قاموا بتهنئته على الانضمام للدين الإسلامى.
ومن ثم حرص على مشاركة متابعيه جولته، التي شملت مائدة طعام ضخمة تتكون من كبسة سعودية والعديد من الطعام الخليجى، وكشف "جاى" عن اهتمام المسلمين به في بداية الامر وتعاملهم الجيد معه الذي قرر بناءه عليه الانضمام لدين التسامح.
وقال جاى: "كنت متردد في البداية كثيراً، لكن الإخوة المسلمون هناك رحبوا بي بابتسامة، سأتعلم الكثير عن الدين الإسلامي الفترة القادمة"، وحظى مقطع الفيديو الذي بثه عبر قناته على أكثر من 1.7 مليون مشاهدة خلال ايام قليلة.
وسرعان ما توالت فيديوهات النجم الكوري الشهير عبر قناته على مدار الايام الماضية، والتي يشرح فيها كيفية انضمامه للإسلام والتعاليم الإسلامية.