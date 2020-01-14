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بعد زيارة السعودية.. يوتيوبر كوري يُعلن اعتناقه للإسلام (فيديو)

تحرير:التحرير ١٤ يناير ٢٠٢٠ - ٠٨:٣٣ م
النجم الكوري
النجم الكوري
أعلن اليوتيوبر الكوري كيم جاى، اعتناقه للدين الإسلامى، فى مقطع فيديو جديد له عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، وذلك بعد زيارته المتكررة للمملكة العربية السعودية، ودراسته للدين الإسلامى على مدار الشهور الماضية. وظهر "جاى" الشهير بالفيديوهات عبر قناته Youngsworld، فى المقطع الذى بثه منذ أيام، وهو فى طريقه إلى مسجد أنتشون، الذى يعد ثانى أكبر مسجد ومركز إسلامى في كوريا الجنوبية، بعد ارتداءه ملابس انيقة، لاعتناقه رسمياً الديانة الإسلامية.
وردد نجم الفيديوهات الذى يمتلك أكثر من 688 ألف متابع عبر قناته الرسمية، شهادة الإسلام "لا أله إلا الله – سيدنا محمد رسول الله" فى مقطع الفيديو، ووقع على وثيقة الانضمام للدين الإسلامى فى حضور عدد من أصدقائه الذين قاموا بتهنئته على الانضمام للدين الإسلامى.ومن ثم حرص على مشاركة متابعيه جولته، التي شملت
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بعد أسبوعين زواج.. إمام مسجد يكتشف أن عروسته «راجل»

ذكر موقع "ديلي مونتر"، أن سكان الجالية المسلمة في أوغندا، تعرضوا لصدمة شديدة، بعد أن أدرك "إمام مسجد" بعد أسبوعين من الزواج أن زوجته ليست إلا رجل. تفاصيل الواقعة، تشير إلى رواية الشيخ محمد موتومبا، إمام مسجد نور فى منطقة كيونجا، وسط أوغندا، والذى قال: "كنت أبحث عن امرأة لأتزوجها، حين ظهرت فتاة جميلة ترتدي الحجاب، ووقعت في حبها، وحين طلبت منها الزواج وافقت، ولكنها قالت إنه لا يمكننا ممارسة الجنس إلا بعد أن أدفع المهر لخالتها، لأنها ليس لها عائلة سواها.
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هل ديكورات الكريسماس سامة؟ إليك الحقيقة

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لم تنتهِ الاحتفالات بعد، فمنذ الخامس والعشرين والعالم كله يحتفل بالكريسماس، استعدادًا لبدء أحلام جديدة، ولكن لكي تكون الفرحة كاملة، يمكنك تجهيز بعض الهدايا البسيطة، وتقديمها للأصدقاء والأقارب والشريك، على سبيل المثال تزيين بطاقة تهنئة مع بعض الأنواع المحببة من الشوكولاتة، إضافة إلى شراء الورد والحلويات، وبالنسبة للأطفال يمكنك تحضير كيك وكوكيز وكاب كيك، أو تحضير وجبة صحية للعائلة، لا تجعل العام الجديد يبدأ بدون التعبير عن حبك للآخرين، نقلا عن "boldsky".
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