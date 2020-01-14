بعد زيارة السعودية.. يوتيوبر كوري يُعلن اعتناقه للإسلام (فيديو)

تحرير:التحرير ١٤ يناير ٢٠٢٠ - ٠٨:٣٣ م

النجم الكوري

أعلن اليوتيوبر الكوري كيم جاى، اعتناقه للدين الإسلامى، فى مقطع فيديو جديد له عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، وذلك بعد زيارته المتكررة للمملكة العربية السعودية، ودراسته للدين الإسلامى على مدار الشهور الماضية. وظهر "جاى" الشهير بالفيديوهات عبر قناته Youngsworld، فى المقطع الذى بثه منذ أيام، وهو فى طريقه إلى مسجد أنتشون، الذى يعد ثانى أكبر مسجد ومركز إسلامى في كوريا الجنوبية، بعد ارتداءه ملابس انيقة، لاعتناقه رسمياً الديانة الإسلامية.

وردد نجم الفيديوهات الذى يمتلك أكثر من 688 ألف متابع عبر قناته الرسمية، شهادة الإسلام "لا أله إلا الله – سيدنا محمد رسول الله" فى مقطع الفيديو، ووقع على وثيقة الانضمام للدين الإسلامى فى حضور عدد من أصدقائه الذين قاموا بتهنئته على الانضمام للدين الإسلامى.ومن ثم حرص على مشاركة متابعيه جولته، التي شملت