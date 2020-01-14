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قصف معسكر تدريب التاجي في العراق بـ5 صواريخ كاتيوشا

تحرير:وكالات ١٤ يناير ٢٠٢٠ - ٠٩:١١ م
العراق_أرشيفية
العراق_أرشيفية
أفاد مصدر أمني عراقي، مساء اليوم الثلاثاء، تعرض معسكر للجيش، وتمركز القوات الأمريكية، لقصف صاروخي عنيف، شمالي العاصمة بغداد. وأكدت خلية الإعلام الأمني العراقي، في بيان لها، استهداف معسكر تدريب التاجي شمالي العاصمة بغداد بصواريخ كاتيوشا، دون خسائر بشرية تذكر، وبحسب المصدر الأمني، أن المعسكر تعرض لقصف بنحو خمسة صواريخ كاتيوشا على الأقل، بحسب سبوتنيك. وفي وقت سابق، تعرضت قاعدة بلد الجوية بمحافظة صلاح الدين في العراق، لقصف بصواريخ الكاتيوشا، مما أدى إلى إصابة ضابط وثلاثة من منتسبي القوة الجوية العراقية.
وأفادت خلية الإعلام الأمني في بيان لها، بأن قاعدة بلد تعرضت لقصف بثمانية صواريخ كاتيوشا.وتعد قاعدة بلد الجوية «قاعدة البكر الجوية سابقا»، وهي أكبر قاعدة في العراق، وتبعد 64 كم شمال بغداد، وتعود إلى منتصف الثمانينيات، وفقًا لروسيا اليوم.وتبلغ مساحة القاعدة 25 كم2، وهي محاطة بسياج أمني طوله 20 كم، وتضم
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إصابة ضابط و3 من منتسبي القوة الجوية في قصف بالعراق

تعرضت قاعدة بلد الجوية بمحافظة صلاح الدين في العراق، اليوم الأحد، لقصف بصواريخ الكاتيوشا، مما أدى إلى إصابة ضابط وثلاثة من منتسبي القوة الجوية العراقية، إذ يعد هذا القصف الثاني من نوعه الذي تتعرض له القاعدة بعد سقوط صاروخ قربها، يوم الخميس الماضي. وأفادت خلية الإعلام الأمني في بيان لها، بأن قاعدة بلد? تعرضت لقصف بثمانية صواريخ كاتيوشا. وتعد قاعدة بلد الجوية «قاعدة البكر الجوية سابقا»، وهي أكبر قاعدة في العراق، وتبعد 64 كم شمال بغداد، وتعود إلى منتصف الثمانينيات، وفقًا لروسيا اليوم.
انفجار-فى-العراق

«بدون إصابات».. سقوط صاروخ قرب قاعدة أمريكية بالعراق

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الجيش العراقي

أول بيان من الجيش العراقي على استهداف مقر الحكومة

أصدر الجيش العراقي بيانًا، اليوم الأربعاء، قال فيه، إن صاروخي كاتيوشا سقطا داخل المنطقة الخضراء شديدة التحصين ببغداد والتي تضم المباني الحكومية وبعثات دبلوماسية أجنبية، مضيفًا: «سقوط صاروخين نوع كاتيوشا داخل المنطقة الخضراء دون وقوع خسائر بشرية وسنوافيكم التفاصيل لاحقا». وكان مصدر أمني عراقي، قد قال مساء اليوم، إن المنطقة الخضراء المحصنة التي تتخذها الحكومة العراقية مقر لها في وسط العاصمة بغداد تعرضت لقصف صاروخي دفع السفارة الأمريكية إلى إطلاق صافرات الإنذار، مضيفًا أن ثلاثة صواريخ استهدفت المنطقة الخضراء ومحيط السفارة الأمريكية وسط بغداد.
انفجار-فى-العراق

قصف صاروخي يستهدف مقر الحكومة العراقية في بغداد

قال مصدر أمني عراقي، مساء اليوم الأربعاء، إن المنطقة الخضراء المحصنة التي تتخذها الحكومة العراقية مقر لها في وسط العاصمة بغداد تعرضت لقصف صاروخي دفع السفارة الأمريكية إلى إطلاق صافرات الإنذار، مضيفًا أن ثلاثة صواريخ استهدفت المنطقة الخضراء ومحيط السفارة الأمريكية وسط بغداد، مبينا، أن صاروخين سقطا بالقرب من محيط السفارة تحديدا على الشاطئ، والجرف. وأضاف المصدر، أن الصاروخ الثالث تضاربت الأنباء حول سقوطه على المبنى الجديد للأمانة العامة لمجلس الوزراء القريب من السفارة الأمريكية، وفقًا لما ذكرته سبوتنيك.
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