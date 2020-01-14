قصف معسكر تدريب التاجي في العراق بـ5 صواريخ كاتيوشا

تحرير:وكالات ١٤ يناير ٢٠٢٠ - ٠٩:١١ م

أفاد مصدر أمني عراقي، مساء اليوم الثلاثاء، تعرض معسكر للجيش، وتمركز القوات الأمريكية، لقصف صاروخي عنيف، شمالي العاصمة بغداد. وأكدت خلية الإعلام الأمني العراقي، في بيان لها، استهداف معسكر تدريب التاجي شمالي العاصمة بغداد بصواريخ كاتيوشا، دون خسائر بشرية تذكر، وبحسب المصدر الأمني، أن المعسكر تعرض لقصف بنحو خمسة صواريخ كاتيوشا على الأقل، بحسب سبوتنيك. وفي وقت سابق، تعرضت قاعدة بلد الجوية بمحافظة صلاح الدين في العراق، لقصف بصواريخ الكاتيوشا، مما أدى إلى إصابة ضابط وثلاثة من منتسبي القوة الجوية العراقية.

وأفادت خلية الإعلام الأمني في بيان لها، بأن قاعدة بلد تعرضت لقصف بثمانية صواريخ كاتيوشا.وتعد قاعدة بلد الجوية «قاعدة البكر الجوية سابقا»، وهي أكبر قاعدة في العراق، وتبعد 64 كم شمال بغداد، وتعود إلى منتصف الثمانينيات، وفقًا لروسيا اليوم.وتبلغ مساحة القاعدة 25 كم2، وهي محاطة بسياج أمني طوله 20 كم، وتضم