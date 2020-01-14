«خناقة وجثة ورصاصة».. كواليس مقتل عامل كارتة بالعياط

تحرير:محمد أبو زيد ١٤ يناير ٢٠٢٠ - ٠٩:٣٠ م

جثة - أرشيفية

مشاجرة وقعت بين عامل جمع الكارتة في موقف سيارات بالعياط قبلي وبين سائق لخلاف بينهم على أولوية تحميل الركاب، انتهت بمقتل "عامل الكارتة" بطلق ناري في الوجه، سقط على إثرها قتيلا في الحال. اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تلقى إخطارا من العميد علاء فتحي رئيس قطاع جنوب الجيزة، يفيد بورود بلاغا للرائد مؤمن فرج رئيس مباحث مركز العياط، بنشوب مشاجرة بالأسلحة النارية ووجود متوفي بموقف العياط القبلي. قوة أمنية انتقلت لمكان البلاغ وتبين من التحقيقات، أن خلافا نشب بين شقيقين توأم، عاملان كارتة داخل موقف العياط قبلي، وبين سائق.

وتبين من التحريات الأولية، أن الخلاف بينهم على أولوية تحميل الركاب، ورفض السائق الالتزام بعرف الموقف، وسرعان ما تطور الخلاف والمشادة الكلامية إلى مشاجرة. عقب تدخل بعض المتواجدين في الموقف انصرف السائق ثم عاد حاملًا فرد خرطوش، وأطلق الرصاص صوب أحد الشقيقين ويدعى "حسانين" مسئول جمع الكارتة بالموقف، فأصابه