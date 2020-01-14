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انفجار في مصنع للبتروكيماويات بإسبانيا

تحرير:وكالات ١٤ يناير ٢٠٢٠ - ٠٩:٤٦ م
انفجار_أرشيفية
انفجار_أرشيفية
وقع انفجار قوي في مصنع للبتروكيماويات مساء اليوم الثلاثاء، في مقاطعة تاراجونا، التابعة للحكم الذاتي في كاتالونيا بإسبانيا، وذلك بحسب بيان لهيئة الحماية المدنية التابعة للعموميات، إذ قالت الهيئة في بيان لها نقلته عنها وسائل إعلام عالمية: «ليس معروفا حاليا ما إذا كان هناك جرحى»، وأوصت الهيئة بأن يبقى السكان المحليون في منازلهم وأن يغلقوا جميع النوافذ والأبواب الخاصة بمنازلهم، ووفقًا للسلطات المحلية، ?تم نشر ثمانية فرق لمكافحة الحرائق لمواجهة الحريق والسيطرة عليه، وفقًا لما ذكرته سبوتنيك.
وتظهر اللقطات التي نشرها سكان المنطقة المحيطة على مواقع التواصل الاجتماعي حريقا هائلا في المنشأة، مع ارتفاع السحب الكثيفة من الدخان فوقها.ووقع الانفجار قرابة الساعة 6.40 مساء بالتوقيت المحلي، وقال السكان الذين يعيشون على بعد عدة كيلومترات من الموقع، إنهم شعروا بآثاره.وناشدت هيئة الحماية المدنية في كاتالونيا
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دي-مايو-وسالفيني

إيطاليا: إعلان موعد مؤتمر برلين عن ليبيا خطوة مهمة

أشاد وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، اليوم الثلاثاء، بتحديد موعد مؤتمر برلين في 19 يناير الجاري، موضحا أنه خطوة مهمة لمواجهة الأزمة الليبية. وقال دي مايو في صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، "إن إعلان موعد مؤتمر برلين في 19 يناير الجاري والذي سيجمع بين الأطراف الفاعلة الرئيسية في الأزمة الليبية هو خبر سار ويمثل خطوة مهمة إلى الأمام في الاتجاه الذي تمنته إيطاليا".
قاسم سليماني

إيران تسعى لمقاضاة أمريكا وترامب على خلفية مقتل سليماني

أفادت وسائل إعلام إيرانية شبه رسمية اليوم الثلاثاء، بأن طهران تعمل على تقديم قضية جنائية ضد الجيش الأمريكي والرئيس دونالد ترامب وحكومته في المحكمة الجنائية الدولية، على خلفية مقتل القائد الإيراني قاسم سليماني في غارة جوية أمريكية في بغداد. وقال المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية غلام حسين إسماعيلي - في تصريحات لتلك الوسائل حول مقتل سليماني نقلتها شبكة "سي إن إن" الأمريكية: "ترامب اعترف بنفسه إصدار الأمر لتنفيذ هذا العمل الجنائي، وهذا أقوى دليل يمكن أن تحصل عليه محكمة"، مضيفا: "أنه ليس هناك مجال للشك أن العمل العسكري الأمريكي يعد عملا إرهابيا".
نتنياهو

إسرائيل ردا على كييف: تمجيد قتلة اليهود ليس شأنا داخليا لأي بلد

أصدرت الخارجية الإسرائيلية بيانا ردت فيه على دعوة أوكرانيا لإسرائيل للامتناع عن التدخل في شؤونها، بعد مسيرة مشاعل نظمت في كييف تمجيدا لزعيم القوميين الأوكرانيين، ستيبان بانديرا. وقالت الوزارة الإسرائيلية، في بيان، إن "الأشخاص المسؤولين عن مقتل اليهود أثناء الهولوكوست وأعمال العنف ضدهم، وكذلك دعاة معاداة السامية من مفكري الحركة القومية الأوكرانية، أصبحوا مؤخرا موضع تمجيد علني في أوكرانيا. وردا على ذلك وعلى منشورات في الصحافة الأوكرانية، تعرب وزارة الخارجية الإسرائيلية عن إدانتها لهذه الظواهر، بحسب "روسيا اليوم".
احتجاجات إيران

شرطة طهران: الضباط تلقوا أوامر بضبط النفس

قال حسين رحيمي، قائد شرطة طهران، اليوم الإثنين، إن الشرطة في العاصمة الإيرانية طهران لم تطلق النار على المحتجين، وإن الضباط تلقوا أوامر بضبط النفس، مضيفًا: «الشرطة لم تطلق النار على الإطلاق خلال الاحتجاجات، لأن ضباط شرطة العاصمة تلقوا أوامر بضبط النفس»، مشيرا إلى أن الوضع بالمدينة على ما يرام. وأظهرت مقاطع فيديو، نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي في وقت متأخر من مساء أمس الأحد، إطلاق أعيرة نارية في محيط احتجاجات بإيران كما أظهرت بركا من الدماء، وعرضت أيضا صورا لمصابين يحملهم آخرون، وفقًا للعربية.
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حرائق في العراق

إصابة ضابط و3 من منتسبي القوة الجوية في قصف بالعراق

تعرضت قاعدة بلد الجوية بمحافظة صلاح الدين في العراق، اليوم الأحد، لقصف بصواريخ الكاتيوشا، مما أدى إلى إصابة ضابط وثلاثة من منتسبي القوة الجوية العراقية، إذ يعد هذا القصف الثاني من نوعه الذي تتعرض له القاعدة بعد سقوط صاروخ قربها، يوم الخميس الماضي. وأفادت خلية الإعلام الأمني في بيان لها، بأن قاعدة بلد? تعرضت لقصف بثمانية صواريخ كاتيوشا. وتعد قاعدة بلد الجوية «قاعدة البكر الجوية سابقا»، وهي أكبر قاعدة في العراق، وتبعد 64 كم شمال بغداد، وتعود إلى منتصف الثمانينيات، وفقًا لروسيا اليوم.
الجيش- الوطني -الليبي (2)

الجيش الليبي: مقتل 20 عنصرا من ميليشيات الوفاق بطرابلس

أعلن الجيش الوطني الليبي، اليوم الخميس، تراجع ميليشيات الوفاق بشكل واضح وأكثر من 20 قتيلا في صفوفهم بمحور صلاح الدين في طرابلس، وأكدت مصادر، أن الجيش الوطني الليبي أحرز تقدما، باتجاه منطقة أبو سليم جنوب طرابلس أمس الأربعاء، مضيفه أن طائرات سلاح الجو الليبي قصفت، مواقع تابعة للوفاق بطريق المطار جنوب طرابلس، إذ أوضح مقطع فيديو وصل للمصادر، والتقط من داخل إحدى طائرات سلاح الجو الليبي قصفها مواقع تابعة لميليشيا الوفاق بطريق المطار جنوب العاصمة طرابلس.
صورة-لتنظيم-داعش

ارتفاع عدد قتلى تنظيم داعش بمدينة الموصل لـ21 قتيلًا

ارتفعت أعداد قتلى عناصر تنظيم داعش الإرهابي إلى 21 قتيلا خلال تصدي القوات الأمنية لهجوم شنه التنظيم بقضاء الحضر جنوب مدينة الموصل شمالي العراق، إذ قال آمر اللواء 44 في الحشد الشعبي حميد الياسري - وفقا لقناة «السومرية الإخبارية»، اليوم الأحد: «إن تنظيم داعش الإرهابي شن، مساء أمس، هجوما واسعا وكبيرا في منطقة المخازن شمالي قضاء الحضر بمحافظة نينوى»، مضيفا: «أن قوات الحشد الشعبي بالتعاون مع قيادة عمليات نينوى وطيران الجيش العراقي تمكنت من التصدي للهجوم الإرهابي الكبير، وقتل 21 داعشيا من المهاجمين».
تفجير-فى-سوريا

بـ«عبوة ناسفة».. اغتيال رئيس لجنة المصالحة في سوريا

أعلن المرصد السوري اغتيال رئيس لجنة المصالحة في مجلس الشعب السوري ?عمر أوسي، في بلدة (كناكر) بغوطة دمشق الغربية، وذلك من خلال استهدافه بعبوة ناسفة زرعها مجهولون في سيارته، ما أدى لمقتله على الفور، إذ ذكر المرصد، اليوم الأحد، «أنه في 26 ديسمبر الجاري رصد المرصد عملية اغتيال شهدتها مدينة (معضمية الشام) بريف دمشق الغربي، حيث أقدم مسلحون مجهولون على اغتيال أحد عناصر الفرقة الرابعة في المدينة، وذلك عبر إطلاق النار عليه أثناء سلوكه أحد الطرق الفرعية في المدينة ليلا ما أدى لمقتله على الفور».
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