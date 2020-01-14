انفجار في مصنع للبتروكيماويات بإسبانيا

تحرير:وكالات ١٤ يناير ٢٠٢٠ - ٠٩:٤٦ م

وقع انفجار قوي في مصنع للبتروكيماويات مساء اليوم الثلاثاء، في مقاطعة تاراجونا، التابعة للحكم الذاتي في كاتالونيا بإسبانيا، وذلك بحسب بيان لهيئة الحماية المدنية التابعة للعموميات، إذ قالت الهيئة في بيان لها نقلته عنها وسائل إعلام عالمية: «ليس معروفا حاليا ما إذا كان هناك جرحى»، وأوصت الهيئة بأن يبقى السكان المحليون في منازلهم وأن يغلقوا جميع النوافذ والأبواب الخاصة بمنازلهم، ووفقًا للسلطات المحلية، ?تم نشر ثمانية فرق لمكافحة الحرائق لمواجهة الحريق والسيطرة عليه، وفقًا لما ذكرته سبوتنيك.

وتظهر اللقطات التي نشرها سكان المنطقة المحيطة على مواقع التواصل الاجتماعي حريقا هائلا في المنشأة، مع ارتفاع السحب الكثيفة من الدخان فوقها.ووقع الانفجار قرابة الساعة 6.40 مساء بالتوقيت المحلي، وقال السكان الذين يعيشون على بعد عدة كيلومترات من الموقع، إنهم شعروا بآثاره.وناشدت هيئة الحماية المدنية في كاتالونيا