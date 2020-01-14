وكيل أليو بادجي: المقابل المادي يحسم انتقاله للأهلي

تحرير:علي الزيني ١٤ يناير ٢٠٢٠ - ١٠:١٧ م

أليو بادجي

كشف إيفو تشي وكيل اللاعب السنغالي أليو بادجي، مهاجم فريق رابيد فيينا النمساوي، عن وجود مفاوضات مع الأهلي من أجل الحصول على خدمات اللاعب، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية. وقال تشي في تصريحات صحفية مساء اليوم الثلاثاء، أن الأهلي تواصل معه خلال الأيام الماضية، بشأن ضم أليو من رابيد فيينا، لكن اللاعب يريد الاستمرار في أوروبا، وما يزيد الأمر صعوبة، أن الأهلي فريق كبير في إفريقيا وبالتالي العودة منه لأوروبا لن تكون سهلة لأن الأهلي سيطلب أرقاما كبيرة في حال وصول عروض أوروبية للاعب.

وأكد إيفو أن اللاعب يرحب باللعب للأهلي في حال كان العرض المادي مغري، والراتب الذي يحصل عليه مع الأحمر، أكبر مما يتقاضاه في رابيد فيينا، وقام بإبلاغ مسؤولي القلعة الحمراء بطلبات أليو، وينتظر الرد حتى الآن. وعن موقف رابيد فيينا من الاستغناء عن اللاعب،أجاب وكيله، قائلًا:" النادي النمساوي يرحب ببيع أليو،

وأكد إيفو أن اللاعب يرحب باللعب للأهلي في حال كان العرض المادي مغري، والراتب الذي يحصل عليه مع الأحمر، أكبر مما يتقاضاه في رابيد فيينا، وقام بإبلاغ مسؤولي القلعة الحمراء بطلبات أليو، وينتظر الرد حتى الآن.



وعن موقف رابيد فيينا من الاستغناء عن اللاعب،أجاب وكيله، قائلًا:" النادي النمساوي يرحب ببيع أليو، لا توجد أي مشكلة بخصوص هذا الأمر".



وظهرت خلال الأيام الماضية عدد من الأسماء، التي تفاوض معهم الأهلي أبرزهم الجامبي علي سوي لاعب سسكا صوفيا البلغاري قبل أن يعلن ناديه، عدم بيع اللاعب.



بادجي المولود في عام 1997 بدأ مشواره كلاعب محترف عام 2015 مع نادي كاسا سبورت السنغالي قبل أن ينضم عام 2017 إلى نادي يورجوردينس السويدي ورحل 2019 إلى رابيد فيينا النمساوي، وسجل معه 9 أهداف وصنع 3 خلال 34 مباراة.