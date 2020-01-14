طارق شوقي: النظام الإلكتروني قلص الغش مقارنة بالأعوام الماضية

تحرير:أمينة محمود ١٤ يناير ٢٠٢٠ - ١١:٠١ م

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن المنظومة الإلكترونية للامتحانات الصف الثاني الثانوي العام، حققت نجاح بنسبة 100 % ، لافتا إلى أن التشكيك المتواصل من قبل الناس في المنظومة الإلكترونية أمر غير مقبول، مشيرًا إلى أن امتحانات أولى وثانية ثانوي نجاح ورسوب فقط، وتأقلم للطلاب على نوع مختلف من التقييم، مضيفًا أن امتحان الصف الثاني الثانوي لا يمكن أن يسرب.

وأضاف شوقي في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، أن الغش الإلكتروني ظاهرة في كل سنوات النقل منذ عقود، ولا علاقة له بالتطوير، لكن حقيقة الأمر أن النظام الإلكتروني قلصه تماما مقارنة بالأعوام الماضية وليس العكس، قائلا: «هناك حالات غش فردية، تعد على الأصابع، وهي ضئيلة جدًا، ويتم متابعتها»، موضحًا: «نشهد الآن أكبر

وأضاف شوقي في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، أن الغش الإلكتروني ظاهرة في كل سنوات النقل منذ عقود، ولا علاقة له بالتطوير، لكن حقيقة الأمر أن النظام الإلكتروني قلصه تماما مقارنة بالأعوام الماضية وليس العكس، قائلا: «هناك حالات غش فردية، تعد على الأصابع، وهي ضئيلة جدًا، ويتم متابعتها»، موضحًا: «نشهد الآن أكبر منظومة امتحانات إلكترونية في تاريخ البلاد، لأكثر من نصف مليون طالب، في وقت واحد».

وأشار إلى أن الحدث الأهم، هو نجاح المنظومة والبنية التحتية، والأسئلة الجديدة والطلاب المحترمين الذين لا يغشون، قائلًا: «أما عن امتحانات الصف الثالث الثانوي فهي إلكترونية بنظام الأسئلة الجديدة، ونستطيع تأمينها كما نؤمن الثانوية العامة تمامًا ولا علاقة لما يتم الآن بالمستقبل».

وأوضح أن سنوات أولى وثانية ثانوي سنوات نقل عادية، وبالتالي الحديث عن تكافؤ الفرص في الامتحانات لا معنى له، لأن الامتحانات ليست تنافسية في الأساس وتستهدف النجاح للعام الأعلى فقط، قائلًا: «إننا اتهلكنا العام الماضي، الجميع تكلم عن كل المعوقات وتشككوا في كل شئ، وتحدثوا عن "السيستم"، والشبكات، والتاب، والشاشات، وكل شئ ما عدا لب الموضوع».

وأشار إلى أن صلب الموضوع هو أن ندرك أننا نختبر إلمام الطلاب بنواتج التعلم، وليس بالكتاب المدرسي، قائلًا: «الموضوع ليس التابلت ولا الشبكات ولا الغش»، مضيفًا: «نحن قادرون على إنجاح هذه الأمور، أما واجب الطلاب وذويهم هو التركيز على تطوير مهارات فهم مستهدفات التعلم، وليس الذهاب للدروس الخصوصية، أو تخيل أن المنهج هو الكتاب المدرسي، المصدر الجديد هو منصة التعلم على بنك المعرفة».

وأكد شوقي، أن امتحان 3 ثانوي الإلكتروني عام 2021، مؤمن بالكامل ولا علاقة له بالغش في سنوات النقل، والذي يحدث منذ عقود ولم نخترعه نحن، قائلا: «ثم إذا كنا نجحنا في تنفيذ كل ما نقوله لماذا لا يصدقنا أولياء الأمور»، متابعًا: «قادرون على منعه إذا أردنا»، لافتًا إلى أن الوزارة تفعل هذا في الثانوية الورقية وهو أصعب، قائلًا: «لن نصرف أموالًا الآن على من لا يريد أن يتعلم ويلجأ للغش رغم أنه يفقد الفرصة للتأقلم على النظام الجديد، ولن يفلح في النهاية عندما لا يستطيع الغش، وبالتالي فالخاسر الأكبر هو من يغش وعليه تحمل مسؤولية إختياره، أو من يدفعه ويساعده على ذلك، لأننا نحن كوزارة سوف نوقفه في النهاية وسيدفع ثمن هذا الاستهتار».

ووجه وزير التربية والتعليم الشكر لجميع طلاب مصر على الاهتمام بالإستفادة من التطوير والتركيز على الانتقال من ثقافة التحضير القديمة إلى الأسلوب الجديد للتعلم القائم على الفهم والابتكار.