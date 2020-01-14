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طارق شوقي: النظام الإلكتروني قلص الغش مقارنة بالأعوام الماضية

تحرير:أمينة محمود ١٤ يناير ٢٠٢٠ - ١١:٠١ م
وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن المنظومة الإلكترونية للامتحانات الصف الثاني الثانوي العام، حققت نجاح بنسبة 100 % ، لافتا إلى أن التشكيك المتواصل من قبل الناس في المنظومة الإلكترونية أمر غير مقبول، مشيرًا إلى أن امتحانات أولى وثانية ثانوي نجاح ورسوب فقط، وتأقلم للطلاب على نوع مختلف من التقييم، مضيفًا أن امتحان الصف الثاني الثانوي لا يمكن أن يسرب.
وأضاف شوقي في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، أن الغش الإلكتروني ظاهرة في كل سنوات النقل منذ عقود، ولا علاقة له بالتطوير، لكن حقيقة الأمر أن النظام الإلكتروني قلصه تماما مقارنة بالأعوام الماضية وليس العكس، قائلا: «هناك حالات غش فردية، تعد على الأصابع، وهي ضئيلة جدًا، ويتم متابعتها»، موضحًا: «نشهد الآن أكبر
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طارق-شوقى-وزير-التربية-والتعليم

شوقي: حالات الغش ضئيلة.. والمنظومة الإلكترونية نجحت

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الإثنين، إننا نشهد الآن، أكبر منظومة امتحانات إلكترونية في تاريخ البلاد، لأكثر من نصف مليون طالب، في وقت واحد، مضيفًا في تصريح صحفي له خلال حديثه مع بعض المعلمين عن الامتحانات الإلكترونية، أن هناك حالات غش فردية، تعد على الأصابع، وهي ضئيلة جدًا، ويتم متابعتها بشكل مستمر، مشيرًا إلى أن الحدث الأهم، هو نجاح المنظومة والبنية التحتية، والأسئلة الجديدة والطلاب المحترمين الذين لا يغشون.
طارق-شوقى-وزير-التربية-والتعليم

التعليم تعلن عن إجراء اختبارات الاستعدادات النفسية في 3 مقرات

في ضوء تعليمات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أعلن الدكتور رضا حجازي نائب الوزير لشئون المعلمين، عن توفير مقرات بديلة لأداء اختبارات القبول للمعلمين الجدد المتقدمين لشغل وظائف التعليم والمستهدفين بأداء اختبارات الاستعدادات النفسية، وذلك لتضرر العديد من المعلمين الجدد وتحملهم مشقة الانتقال البدنية والمالية من محافظتهم إلى مقر المدينة التعليمية بالسادس من أكتوبر.
طارق-شوقى-وزير-التربية-والتعليم

«التعليم» تؤجل امتحانات مدارس المسار المصري في عُمان

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تأجيل امتحانات مدارس المسار المصري في سلطنة عُمان، نظرًا للظروف الأليمة التي تمر بها السلطنة لرحيل المغفور له السلطان قابوس بن سعيد، سلطان سلطنة عُمان، الذي وافته المنية اليوم. وتقام امتحانات مدارس المسار المصري بـ"مسقط" و"صلالة" في سلطنة عُمان، والتي تقام في الفترة من 11 إلى 16 يناير 2020.
طارق- شوقي

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كشفت مصادر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، أسند مهام قطاع التعليم العام للدكتور رضا حجازي بجانب شغله للمنصب الجديد كنائب الوزير لشؤون المعلمين، مؤكدة أنه من المتوقع أن يسند مهام رئاسة امتحانات الثانوية العامة لنائب الوزير الدكتور رضا حجازي بعد أن أسند له منصب قطاع التعليم العام وإدارته للملف بأكمله، مشيرة إلى أن وزير التعليم يبحث حاليا اختيار مدير لصندوق تطوير العملية التعليمية التابع للوزارة خلفا للدكتور محمد عمر الذي رحل عن المنصب.
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