الجيش السوداني يسيطر على «مقر المتمردين» في الخرطوم

تحرير:وكالات ١٤ يناير ٢٠٢٠ - ١١:١٠ م

الجيش السوداني_أرشيفية

أعلن الجيش السوداني، مساء الثلاثاء، فرض سيطرته على مقر هيئة العمليات بحي كافوري شمالي الخرطوم، بعد تجدد الاشتباكات مع العناصر المتمردة. وسبق ذلك إرسال الجيش السوداني لدبابات إلى منطقة كافوري شمالي الخرطوم للسيطرة على الأوضاع، بعد إطلاق نار كثيف و"تمرد" عناصر من جهاز المخابرات العامة السوداني ضد خطة إعادة هيكلة، ما أدى إلى إغلاق مطار الخرطوم. واندلع إطلاق النار في قاعدة الرياض القريبة من مطار الخرطوم، وقاعدة بحري شمال العاصمة التابعتين لجهاز المخابرات العامة، الذي كان يعرف سابقا بجهاز الأمن والمخابرات الوطني السوداني، وكان مثيرا للجدل خلال عهد الرئيس السابق عمر البشير.

وقال المتحدث باسم الحكومة السودانية، فيصل محمد صالح، إن "بعض مناطق العاصمة شهدت تمردا لقوات هيئة العمليات التابعة لجهاز المخابرات العامة حيث خرجت وحدات منها الى الشوارع وأقامت بعض المتاريس وأطلقت زخات من الرصاص في الهواء".وأضاف أن بعض الوحدات رفضت المقابل المادي الذي قررته الجهات الرسمية مقابل التسريح