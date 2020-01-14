النائب العام السوداني يطالب بإعادة هيكلة جهاز المخابرات

تحرير:وكالات ١٤ يناير ٢٠٢٠ - ١١:٢٥ م

طالب النائب العام السوداني، تاج السر على الحبر، برفع الحصانات وتقديم المتهمين للمحكمة عن الجرائم التي ارتكبوها في حق المواطنين، إذ قال النائب العام: «نطالب برفع الحصانات وتقديم المتهمين للمحاكمات عن الجرائم التي ارتكبوها في حق المواطنين»، مشيرًا إلى أن ما حدث من منتسبي جهاز المخابرات العامة المسرحين يشكل جريمة تمرد بكامل أركانها، مؤكدا ضرورة إجراء تحقيقات للكشف عما حدث اليوم وإعادة هيكلة جهاز المخابرات وفقا للوثيقة الدستورية، وفقًا لسبوتنيك.

وأضاف تاج السر: «نحن بحاجة إلى جهاز استخبارات يصون أمن البلاد وليس لترويع المواطنين وزعزعة أمن البلاد».وأعلن الجيش السوداني، مساء الثلاثاء، فرض سيطرته على مقر هيئة العمليات بحي كافوري شمالي الخرطوم، بعد تجدد الاشتباكات مع العناصر المتمردة. وسبق ذلك إرسال الجيش السوداني لدبابات إلى منطقة كافوري