«الشهم والأندال».. مصرع شاب طارد لصوص أثناء سرقة سيدة بالدقهلية

تحرير:محمد أبو زيد ١٤ يناير ٢٠٢٠ - ١١:٢٥ م

وقف "محمد" يمارس عمله بـ"الكافتيريا"، لم يقطع لحظات إنشغاله بالعمل سوى صوت لسيدة تثتغيث بالمارة من شابين يستقلان «توكتوك» خطفا حقيبة يدها من أمام شارع العوضي بطلخا، ما دعاه لإستقلال "موتوسيكل"، ومطاردة الشابين، إلا أنه لقي مصرعه دهسا تحت عجلات سيارة ربع نقل. اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارًا من مركز طلخا، يفيد بمصرع شاب يدعى «محمد العزيزي»، 31 عاما، مقيم ميت عنتر التابعة لمركز طلخا، إثر دهس سيارة له أثناء مطاردة لصوص سرقوا حقيبة من إحدى السيدات.

ضباط مباحث طلخا انتقلوا لمكان الواقعة، وكشف بعض الشهود، أن الشاب كان يطارد لصوص عقب سرقتهم حقيبة سيدة كانت متوجهة لعملها، وأثناء المطاردة ركله أحدهم بقدمه، فسقط بالموتوسيكل أسفل عجلات سيارة كانت تسير في الطريق المقابل، ولقي مصرعه، بينما تمكن المتهمين من الفرار بـ«التوك توك». وأمرت النيابة