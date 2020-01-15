مصر تعلن بدء إستيراد الغاز الطبيعي من إسرائيل

تحرير:رنا عبد الصادق ١٥ يناير ٢٠٢٠ - ٠٩:١٩ ص

الغاز الطبيعي

أعلن وزير البترول طارق الملا ونظيره الإسرائيلي يوفال شتاينس، عن البدء رسميا في استيراد الغاز الطبيعي من إسرائيل، وهو ما يأتي بعد عامين من توقيع البلدين اتفاقية تصدير الغاز بقيمة 15 مليار دولار. وتنص الاتفاقية، التي وقعت في فبراير 2018 وجرى تعديلها أواخر العام الماضي، على أن تقوم إسرائيل بضخ ما يزيد عن 85 مليار قدم مكعب من الغاز إلى مصر على مدار الـ 14 عاما المقبلة. وسيقوم كلا الوزيرين المهندس طارق الملا وزير البترول المصري والدكتور شتاينس بإعلان هذا التطور أثناء المؤتمر الوزاري لمنتدى غاز شرق المتوسط والذي سيعقدي وم الخميس في القاهرة.

ومن المتوقع أن يوافق كل من وزراء الطاقة المصري والقبرصي والإسرائيلي واليوناني والإيطالي والأردني والفلسطيني خلال القمة على تأسيس منظمة إقليمية للغاز.وتستهدف الحكومة زيادة إنتاجها من الغاز الطبيعي ليصل إلى 8 مليارات قدم مكعبة يوميا خلال العام المالي المقبل 2020-2021.وتنتج مصر حاليا حوالي 7 مليارات قدم