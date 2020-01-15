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مصر تعلن بدء إستيراد الغاز الطبيعي من إسرائيل

تحرير:رنا عبد الصادق ١٥ يناير ٢٠٢٠ - ٠٩:١٩ ص
الغاز الطبيعي
الغاز الطبيعي
أعلن وزير البترول طارق الملا ونظيره الإسرائيلي يوفال شتاينس، عن البدء رسميا في استيراد الغاز الطبيعي من إسرائيل، وهو ما يأتي بعد عامين من توقيع البلدين اتفاقية تصدير الغاز بقيمة 15 مليار دولار. وتنص الاتفاقية، التي وقعت في فبراير 2018 وجرى تعديلها أواخر العام الماضي، على أن تقوم إسرائيل بضخ ما يزيد عن 85 مليار قدم مكعب من الغاز إلى مصر على مدار الـ 14 عاما المقبلة. وسيقوم كلا الوزيرين المهندس طارق الملا وزير البترول المصري والدكتور شتاينس بإعلان هذا التطور أثناء المؤتمر الوزاري لمنتدى غاز شرق المتوسط والذي سيعقدي وم الخميس في القاهرة.
ومن المتوقع أن يوافق كل من وزراء الطاقة المصري والقبرصي والإسرائيلي واليوناني والإيطالي والأردني والفلسطيني خلال القمة على تأسيس منظمة إقليمية للغاز.وتستهدف الحكومة زيادة إنتاجها من الغاز الطبيعي ليصل إلى 8 مليارات قدم مكعبة يوميا خلال العام المالي المقبل 2020-2021.وتنتج مصر حاليا حوالي 7 مليارات قدم
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البترول: مصر تصدر 10 شحنات من الغاز شهريا إلى أوروبا

قال طارق الملا وزير البترول، إن مصر ستعلن خلال الاسابيع القليلة المقبلة عن الشركات التي ستنقب عن النفط غرب البحر المتوسط. وأضاف الملا، أن الحكومة تجري محادثات مع شركات نفط عالمية مثل توتال وبي.بي وشيفرون وإكسون موبيل للتنقيب عن النفط في غرب المتوسط، وأن تلك ستكون المرة الأولى للعمل بتلك المنطقة، وذلك من خلال مزيج بين مزايدة واتفاق مباشر. وقال الوزير، إن مصر تصدر حاليا مليار قدم مكعب من الغاز يوميا إلى أوروبا بواقع عشر شحنات شهريا على أن تزيدها إلى 20 شحنة شهريا بعد تشغيل محطة الإسالة في دمياط.
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وزيرة التخطيط: مصر قفزت 90 مركزًا في مجال جودة الطرق

عقدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ووزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير اجتماعا موسعا بمقر وزارة التخطيط لمناقشة تفاصيل الخطة الاستثمارية الخاصة بوزارة النقل للعام المالي 2020/2021، والاحتياجات الضرورية لخطة عمل الوزارة. وأكدت السعيد، أن قطاع النقل من القطاعات المهمة فى خطة الدولة، حيث تعد خدمات قطاع النقل من الخدمات التى يشعر بها المواطن بشكل مباشر وذلك من خلال المشروعات القومية للطرق، والكبارى، وخطوط مترو الأنفاق والسكك الحديد ومشروعات الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية وغيرها.
دولار

سعر الدولار اليوم الأربعاء 15 يناير 2020 في البنوك

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية اليوم، الأربعاء، حيث بلغ متوسط سعر الشراء فى البنوك نحو 15.83 جنيه، ونحو 15.93 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي. وبلغ أقل سعر للدولار في بنك قناة السويس ليسجل نحو 15.91 جنيه للبيع، و15.81 جنيه للشراء، بينما بلغ أعلى سعر للدولار في البنك الأهلي الكويتي ليسجل نحو 15.96 جنيه للبيع، و15.86 جنيه للشراء، وسجل سعر الدولار في كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر نحو 15.95 جنيه للبيع، و15.85 جنيه للشراء.
سبائك-ذهب (2)

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 15 يناير 2020

استقرت أسعار الذهب اليوم، الأربعاء، خلال التعاملات الصباحية فى السوق المحلى، وذلك نتيجة ثبات سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1539 دولار، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وارتفعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت 12.8% خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2019 لتسجل 1.6 مليار دولار.
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التلفزيون الإسرائيلي: نتنياهو يقول لأمريكا الحق في الدفاع عن نفسها

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الجمعة إن من حق الولايات المتحدة الدفاع عن نفسها بقتل القائد العسكري الإيراني البارز قاسم سليماني. وقال نتنياهو في بيان أصدره مكتبه "مثلما لإسرائيل حق الدفاع عن النفس، تتمتع الولايات المتحدة بنفس الحق". وأضاف: "قاسم سليماني مسؤول عن مقتل مواطنين أمريكيين وغيرهم من الأبرياء وكان يخطط لشن مزيد من هذه الهجمات".
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وزير البترول: تمكين الشباب وتأهيلهم على رأس أولوياتنا

أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أن مشروع تمكين الشباب وتأهيلهم للمناصب القيادية التي ينفذها قطاع البترول بدأت منذ 4 سنوات على رأس أوليات الوزارة، والتي تطلبت وضع استراتيجية واضحة بخطط ومواعيد تنفيذ ومسئوليات محددة نحو تحقيق الأهداف المرجوة وهي استراتيجية ومشروع التطوير والتحديث التي تم وضعها من خلال فريق عمل كان لشباب قطاع والبترول مشاركة فعالة في تنفيذها بنسبة60? باعتبارهم مستقبل هذا القطاع.
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البترول: توقيع 99 اتفاقية بـ16 مليار دولار خلال 5 سنوات

? أكد وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا أن قطاع البترول قام بتحويل التحديات إلى نجاحات من خلال العمل وفق استراتيجية موحدة ورؤية واضحة على مدى السنوات الخمس الماضية، مشيرًا إلى أنه تم توقيع 99 اتفاقية بترولية خلال تلك الفترة بحد أدنى للاستثمارات يبلغ حوالي 16 مليار دولار. جاء ذلك في الكلمة الافتتاحية لوزير البترول أمام مؤتمر "الطاقة آفاق الاستثمار وفرص النمو" الذي تنظمه مؤسسة الأهرام اليوم الأحد تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، وبحضور الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة، والدكتور محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي، وأسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، وخالد عبد العال محافظ القاهرة، ومكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى للإعلام، وكرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة.
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3 شركات عالمية تفوز بأول مزايدة للتنقيب عن البترول والغاز بالبحر الأحمر

أعلن وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا نتيجة أول مزايدة عالمية للبحث عن البترول والغاز بالبحر الأحمر، التي طرحتها شركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول في مارس الماضي. وقال الوزير في بيان اليوم الأحد، إن شركة (شيفرون) الأمريكية فازت بالقطاع رقم (1) بالمزايدة، وفازت شركة (شل) الهولندية بالقطاع رقم (3)، كما فاز تحالف شركتي (شل) و(مبادلة) الإماراتية بالقطاع رقم (4)، بإجمالي مساحة بحث حوالى عشرة آلاف كيلومتر مربع وبحجم استثمارات حدها الأدنى 326 مليون دولار ترتفع إلى عدة مليارات دولار في مراحل التنمية في حالة تحقيق الاكتشافات.
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