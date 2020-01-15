الأهلي يسعى لمواصلة سلسلة الانتصارات أمام طنطا

تحرير:أحمد سعيد ١٥ يناير ٢٠٢٠ - ٠٩:٥٤ ص

الأهلي

يستضيف النادي الأهلي، نظيره طنطا مساء اليوم الأربعاء على ستاد القاهرة الدولي ضمن مباريات الجولة الـ13 من مسابقة الدوري الممتاز. ويخوض الأهلي هذه المباراة ويطمح في مواصلة سلسلة انتصاراته في المسابقة المحلية ليصل للفوز رقم 11 على التوالي حيث خاض المارد الأحمر 10 مباريات فاز في جميعهم، سجل 28 هدفًا وتلقت شباكه هدفين فقط، متصدرًا جدول ترتيب الدوري العام برصيد 30 نقطة. ويأمل الأهلي لمصالحة جماهيره خاصة بعد أن تعادل المارد الأحمر أمام بلاتينيوم ستارز بطل زيمبابوي بهدفا لكلا منهما ضمن منافسات الجولة الرابعة لدوري المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

في المقابل يسعى فريق طنطا لإيقاف قطار الأهلي وكسر سلسلة انتصاراته، ومصالحة جماهر طنطا خاصة بعد خسارته في مباراته الماضية أمام الزمالك في الدقائق الأخيرة بثلاثة أهداف مُقابل هدفين.والتقى الأهلي مع نظيره طنطا 24 مرة من قبل في تاريخ المواجهات بينهما في الدوري المصري، ويرجح التاريخ كفة الأحمر حيث حقق الفوز

في المقابل يسعى فريق طنطا لإيقاف قطار الأهلي وكسر سلسلة انتصاراته، ومصالحة جماهر طنطا خاصة بعد خسارته في مباراته الماضية أمام الزمالك في الدقائق الأخيرة بثلاثة أهداف مُقابل هدفين.



والتقى الأهلي مع نظيره طنطا 24 مرة من قبل في تاريخ المواجهات بينهما في الدوري المصري، ويرجح التاريخ كفة الأحمر حيث حقق الفوز في 19 لقاء، فيما سيطر التعادل في 5 مواجهات، ولم يفز طنطا على الأهلي في أي مناسبة على مدار تاريخ الفريقين.



وتشير الأرقام إلى أن المارد الأحمر سجل 47 هدفًا، في حين تلقت الشباك الحمراء 8 أهداف فقط، ويعد طه إسماعيل لاعب الأهلي الأسبق، هو الهداف التاريخي لمواجهات الفريقين برصيد 4 أهداف.